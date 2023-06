Como los cangrejos: hacia atrás

Perfil de México

Armando Ríos Ruiz

Gobernar un país como México no es conocer la forma de hacer elecciones. Entraña un quehacer infinitamente más complejo. Las elecciones no producen. Es al revés. Demandan erogaciones millonarias que no se recuperan jamás. Tampoco las mega obras insignias de la actual administración, que se ejecutan con visión miope y con la necedad enfermiza de llevarlas a cabo aunque ello signifique sólo retraso. Tirar el dinero por tirarlo y destrucción de vida.

No existe nada que pueda influir en una mente cerrada, que no ve más que sus propósitos, aunque éstos signifiquen acabar con la tranquilidad. Nadie, entre los funcionarios cercanos, tiene derecho. Menos poder de encarar al Presidente y decirle que lo que hace está mal por las mil razones que existan. Esto significa comprar por nada la enemistad y aceptar anticipadamente la renuncia al cargo.

No obstante, la vecindad de México y Estados Unidos ha convertido a nuestro país en el ideal para la inversión de los grandes empresarios del planeta, por tener mano de obra más barata frente a otros. Por su cercanía al inmenso mercado que representa el poderoso vecino. Por la capacidad comercial de éste con los países más avanzados del orbe. Por ser un punto de acceso al nearshoring y por todas las razones que quieran agregarle. Todas son positivas.

Estos factores son los que seguramente animaron al magnate Elon Musk a instalar en Monterrey su poderosa fábrica de automóviles con la tecnología más avanzada y moderna, que entre otras ventajas no contaminarán. O en un país en donde, por contraposición, su gobierno se niega a abandonar las energías sucias que infectan el ambiente e insiste en sostener contra viento y marea las fábricas de veneno en que se han convertido todas las refinerías de petróleo del mundo.

La millonaria inversión en dólares, que representa para México un factor de entradas de divisas impensado, parece un mero milagro enviado desde el cielo, como arma opositora de un gobierno destructor empeñado en implantar la pobreza como política hegemónica y rectora de la vida de los mexicanos, porque es más fácil dominar y conducir una manada de pobres que no puede distraer un peso en la compra de un libro, como sí podrán hacerlo las generaciones de Tesla.

Poco faltó para que la negativa del Presidente de la instalación de la mega empresa en Nuevo León, provocara la decisión del empresario de llevarla a otro lado, en donde sobra espacio y deseos de inversión. Como Indochina, lugar a donde iría a parar, toda vez que el mandatario de esta nación ha insistido e insiste aún en llevar factorías de ese tamaño, que darían trabajo a miles de personas.

Aun así, la conducción de nuestro país ofrece pocas esperanzas.

Los expertos sostienen que durante esta administración se han perdido seis lugares en competitividad mundial. En 2019 nuestra puntuación era de 59.80 unidades y para 2023 retrocedió a 47.68, lo que nos valió pasar de la posición 50 a la 56 (de 64 economías) y ser parte de los 10 países menos competitivos del mundo, según el Ranking Mundial de Competitividad 2023 del instituto suizo, IMD.

En opinión de Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), “Es deprimente dónde está México y preocupante. No sorprende este resultado, el Gobierno ha sido muy ineficiente en su gestión. Han cuidado que el gasto público no se desborde mucho, pero en la política de impuestos y el marco institucional está muy bajo”

Mientras, Ivana Mazari, coordinadora de evaluación y análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), mencionó que si bien, México es atractivo para la inversión extranjera, también está rezagado en temas de infraestructura y esto puede hacer que los recursos potenciales se vean frenados.

El Presidente se queja sin parar, de que todos los males le fueron heredados. Pero también le heredaron ese honroso lugar en el tema de competitividad, del que no puede culpar absolutamente a nadie. En este penoso asunto, como en muchos más, sólo existe un responsable. Sabemos quién.

