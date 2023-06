Pondrán freno a quienes abusan de los poderes

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El diputado Ricardo Rubio Torres, del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, presentó el fin de semana una iniciativa para acabar con aquellos que abusan de los poderes legales que se les otorga para un fin único, pero desvirtúan los objetivos de manera abusiva para fines económicos.

Rubio destacó que esta legislación pretende aclarar el beneficio de los ciudadanos que, cuando ellos den un poder para algún acto jurídico que necesiten, ese poder sea para el motivo que lo dieron y no sea interpretado para otra cosa.

Explicó que, “por ejemplo, cuando una persona pide a otra que en su nombre o representación, venda un carro, este no sea estafado por el tercero que recibió el poder”. Por ello, dijo que AN trabaja para acabar con los fraudes que llegan a darse en este tipo de procesos jurídicos, donde varias familias se quejan en los tribunales.

Rubio se comprometió en ayudar a las personas que sean estafadas por terceros y a quienes el apoderado legal haya lucrado con su voluntad.

Precisó que la propuesta de reforma se centra en dejar en claro, en el código, que dichos poderes no tienen ninguna jerarquía legal ni gradación entre ellos.

“Muchas veces se ha querido entablar un ambiguo debate jurídico argumentando el principio general del derecho de que ‘quien puede lo más, puede lo menos’, que si puedes enajenar un bien, igualmente deberías de tener las facultades de poderlo administrar; sin embargo, no es así, pues si así fuera, el mandatario lo habría estipulado expresamente”, añadió.

En su calidad de integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el legislador señaló que su iniciativa encuentra sustento y fundamento en la tesis de jurisprudencia 19/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.“Las y los ministros determinaron precisamente que no existe una gradación o jerarquía entre los 3 poderes generales existentes, y por ello como indicaron los máximos jueces de nuestro país, no puede inferirse a manera de presunciones, una extensión sobre el tipo de poder otorgado, máxime porque no se trata de actividades análogas, de forma que quien administra, no realiza una labor similar a quien controvierte actos y cobra, o a quien enajena, por lo que no podría entenderse que uno incluye al otro”, sentenció.

Insisten en nueva ley de seguridad privada

La seguridad privada desempeña un papel crucial en la sociedad al coadyuvar con autoridades garantes de la seguridad, tranquilidad y el orden, esta industria es un componente del ecosistema de seguridad pública y opera dentro del marco legal en cooperación con las autoridades competentes.

En el onceavo aniversario de su fundación, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) destacó su actuación durante la pandemia del Covid-19 en nuestro país. Además, algunas de las funciones de la seguridad privada incluyen la protección de personas y propiedades, la prevención de pérdidas y reducción de riesgos, el mantenimiento del orden y la tranquilidad, así como la protección de información confidencial y la ciberseguridad. Estos servicios contribuyen a prevenir delitos, generar confianza y garantizar un entorno seguro para la convivencia de las personas en áreas específicas donde las fuerzas del orden público no pueden cubrir.

Crecimiento del sector

En México, el crecimiento demográfico y la expansión urbana han impulsado el notable crecimiento de la seguridad privada, ya que se requiere protección para infraestructuras esenciales como viviendas, centros comerciales, escuelas, vialidades y redes de energía. Estas infraestructuras demandan sistemas y servicios de seguridad privada, como seguridad electrónica, protección perimetral, controles de acceso, blindajes, traslado de valores, guardias, servicios de consultoría y ciberseguridad.

Otro factor de crecimiento es la profesionalización de los departamentos de seguridad en organizaciones empresariales, que buscan mejorar sus estrategias de protección y generar confianza en los inversionistas. También se puso de manifiesto que la alta tasa de inseguridad y la percepción negativa en muchas ciudades de México, junto con la falta de consolidación de algunas corporaciones policiales, han impulsado la demanda de servicios de seguridad privada.

En el marco de la celebración, insistieron en que urge una Nueva Ley General de Seguridad Privada, porque la actual, promulgada en 2006, contempla siete modalidades que abarcan desde la protección de personas y bienes hasta el traslado de valores, seguridad de la información y sistemas de prevención y responsabilidades, sin embargo, dadas las condiciones actuales del país, las amenazas emergentes y el avance tecnológico y la profesionalización de los servicios de seguridad privada, “es evidente que esta ley ha perdido vigencia”.

Hicieron hincapié en que los empresarios del sector se enfrentan a un desafío complejo, ya que deben cumplir con una obsoleta Ley Federal y 32 leyes estatales contradictorias, además de los reglamentos municipales.

Se recupera Adán Augusto; sube al tercer sitio

El ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, volvió a recuperar el tercer lugar en el Power Ranking Presidencial de Polls MX, puesto del que la semana pasada lo había desbancado Santiago Creel. Por su parte, la senadora Claudia Ruiz Massieu regresó al Top 10 al crecer 5 lugares, que la ubican como la segunda priista mejor posicionada en esta actualización.

lm0007tri@yahoo.com.mx