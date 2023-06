AMLO, ¿líder con pies de barro?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

¿Por qué Andrés Manuel López Obrador reaccionó con tanto encono y temor frente al anuncio del método de la oposición PAN, PRI, PRD y Ong´s para lanzar su candidato presidencial al 2024?

¿Por qué Claudio X. González le produce al mandatario tantas agruras y pasiones encontradas?, ¿por qué le teme?, ¿lo envidia?

Amigos sociólogos, psicólogos, psiquiatras consultados indicaron que, a reserva de hacer un análisis profesional más profundo y serio, las reacciones de AMLO en este momento advierten de un fuerte desequilibrio interno en la personalidad del Presidente.

“Simplemente no puede aceptar, reconocer, que sus opositores sean capaces de representar un riesgo real para su poder… su reacción es la confirmación de que tiene la certeza de que los del Foro X México pueden desplazar a sus candidatos designados en la contienda del 2024”, indicó una psiquiatra que pide reservar su identidad.

Ella da consultas privadas y no quiere saber nada de reacciones públicas por sus observaciones.

Sociólogos indican que, al descalificar a sus oponentes políticos, AMLO se desvela a sí mismo.

Al decir que lo del Frente Amplio por México es pura faramalla, que al final será Claudio X. González quien designe candidato presidencial opositor y de que los métodos adoptados son copia de los que aplican sus “corcholatas” Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal en sus respectivas campañas por la candidatura de Morena, deja en claro que él será quien diga al final quién de ellos será ese candidato, consideran.

“Si allá el método es el mismo que el de acá y sirve para que la cúpula designe a modo candidato, entonces acá -en Morena y Palacio Nacional- ocurrirá lo mismo”, precisan mis amigos.

Sin embargo, lo que más les llama la atención es el temor casi convertido en fobia que despierta en López Obrador los nombres de Claudio X. González, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano y las siglas y membretes que estos representan.

Ellos exhiben su vulnerabilidad, lo muestran con pies de barro, débil, con un futuro incierto, inseguro. Ahora, ante este frente, todo lo suyo, lo que se supone ha creado, podría no persistir, indican.

De ahí sus señalamientos de que con este Frente Amplio por México PRI, PAN, PRD y organizaciones sociales buscan regresar a robar, a saquear al país, a apoderarse del poder.

Si él afirma que ha logrado erradicar eso, ¿de qué se preocupa?, ¿por qué les teme?, indica el psicólogo.

Vencen dudas y le entran

Hasta hoy, 14 son los aspirantes que han alzado la mano para competir por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México integrado por PAN, PRI, PRD y Ong’s.

Ellos son Beatriz Paredes, socióloga por la UNAM, ex gobernadora de Tlaxcala, ex diputada y ex embajadora de México en Cuba y Brasil, ex subsecretaria por tres ocasiones de Gobernación y ex secretaria de la Reforma Agraria, ex presidenta del PRI y una de las políticas mexicanas con mayor experiencia y carrera en lo público.

Lilly Téllez, senadora morenista y ahora panista, ex conductora de televisión.

Xóchitl Gálvez, ingeniería en computación en UNAM; exitosa empresaria en construcción de edificios inteligentes, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con Fox; ex candidata a la gubernatura de Hidalgo, delegada de Miguel Hidalgo y senadora por el PAN.

Claudia Ruiz Massieu, ex secretaria de Relaciones Exteriores, ex presidenta del PRI, senadora.

José Ángel Gurría, ex secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda de México, ex secretario general de la OCDE y uno de los más calificados para competir por esta candidatura.

Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía y uno de los negociadores del TLC, diputado federal.

Enrique de la Madrid, ex secretario de Turismo.

Juan Carlos Romero Hicks, ex gobernador Guanajuato, diputado federal del PAN.

Santiago Creel, presidente de los diputados federales, ex secretario de Gobernación.

Gabriel Quadri, ambientalista, ex candidato presidencial del Panal, ex diputado.

Jorge Luis Preciado, ex senador y ex candidato a la gubernatura de Colima.

Alejandro Murat, ex director del Infonavit y ex gobernador de Oaxaca.

Gustavo de Hoyos, ex presidente de Coparmex, quien estaría por resolver si va o no en esta competencia.

De entre ellos saldrá el aspirante presidencial del Frente Amplio por México y quien competirá contra quien resulte candidato de Morena.

Hasta hoy, sólo está planteado que la boleta presidencial de 2024 contenga estos dos nombres por conocerse.

Existe la intención del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, de ir como candidato independiente, pero mientras no cumpla con los requisitos para alcanzar esta nominación, no se le puede considerar como contendiente.

