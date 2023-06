Farsantes

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

La ponzoñosa partidocracia azteca no cambia y con métodos farsantes, engatusadores y tramposos se niega rotundamente a dejar de ostentar el monopolio del gran poder político.

Por un lado, Morena simula una democracia inexistente y todo se circunscribe a la ponzoñosa cultura del dedazo presidencial y, en segundo lugar, la llamada alianza Va por México finca su método de selección de su candidato presidencial en una encuesta con firmas, debates y el voto directo, pero son los partidos políticos los que parten el queso mientras que unos dizque ciudadanos no partidistas, pero ligados a las grandes cúpulas oligárquicas del dinero le hacen al tío Lolo jugando a la democracia. Son unos engatusadores y tramposos por naturaleza y se ve que le aprendieron al pajarero, es decir a satanás “el padre de la mentira”, su principal método para entrampar a la gente.

Algunos clásicos han calificado el proceso de selección del candidato presidencial de la alianza opositora como el más fiel espejo deformado de Morena, sobre todo en lo que se refiere a la violación de las leyes electorales que prohíben hacer actos anticipados de campaña electoral y gastarse los dineros públicos.

Se habla y se vuelve a hablar de que los partidos se abrieron a la ciudadanía. ¿A cuál ciudadanía, la que conforma el Frente Cívico que dirige Guadalupe Acosta Naranjo y otras organizaciones que apuestan por un candidato ciudadano que apenas se va a construir? ¿O será que las cúpulas partidistas se arreglaron con esas organizaciones dizque ciudadanas?

Muchos de los aspirantes y suspirantes a esa candidatura presidencial están renuentes a entrarle porque no tienen lana y otros de plano ya se bajaron porque ya se dieron cuenta que las lacras sociales partidistas no están dispuestas a dejar de ostentar el monopolio político. Otros, no creen en el método porque no hay nada claro sobre la recolección de firmas a través de algún dispositivo electrónico que evite que los padroneros de la mafia vendan sus padrones con firmas de electores inexistentes o ya muertos.

¿Pasearse por todo el país para que la gente vea que son tan guapos o guapas los gallos y gallinas de la alianza Va por México? Ufff, eso cuesta.

El presidente AMLO ha prometido que esta semana dará a conocer el nombre del candidato presidencial de la alianza PRI, PAN, PRD y dizque ciudadanía, pero no hace falta quebrarse la cabeza porque hasta los niños saben que las grandes oligarquías del dinero le apostaran todos los huevos de la gallina a Santiago Creel, un político ortodoxo que no tiene jale ante el vulgo.

¿Una Lilly Téllez o una Xóchitl Gálvez, que serían patrocinadas por Claudio X. González? ¿Quién en su sano juicio sería capaz de votar por un impopular Gustavo de Hoyos, un Alejandro Murat, un Miguel Ángel Mancera o un medio culto Enrique de la Madrid, hijo de quien usted ya sabe, ese ex presidente que metió a México a la era neoliberal?

Son como quince los gallos y las gallinas que van en pos de la grande por el frente opositor Va por México, pero la lógica es que las estructuras partidistas utilizarán todo su poder para que llegue el hombre o la mujer de la predilección de las oligarquías del dinero. Así que la llegada de los plebeyos al poder, empujados por las oligarquías partidistas se ve como a la distancia que separa al sol de la tierra, 150 millones de kilómetros. ¿Estimado lector y radioescucha en cuál de las dos farsas políticas cree usted?

