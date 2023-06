Vivimos Valientes, campaña para mujeres trans y hombres que tienen sexo con hombres

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Philip Morris México obtuvo certificado para trabajar LGBTQ+ 2023

Nivea protege la piel contra el sudor excesivo, humedad y mal olor

El consumo excesivo de sal aumenta la presión arterial

La biofarmaceútica Gilead México lanza campaña de concientización de diagnóstico oportuno de VIH para mujeres trans Vivimos Valientes y también para hombres que tienen sexo con hombres. En 2021 se registraron, según el Inegi, 4,662 muertes relacionadas con VIH. La compañía está comprometida con el avance de medicamentos innovadores para prevenir y tratar enfermedades potencialmente mortales como VIH, la hepatitis viral y el cáncer. El primer paso es tomarse una prueba de VIH, pues persisten mitos y leyendas acerca de este padecimiento. La prueba puede hacerse en cualquier centro de salud sin costo alguno, informó Diana Feliz Oliva, líder de asuntos públicos de México y Latinoamérica de Gilead. Diana es la primera persona transegénero en ser contratada por la compañía.

*****

Philip Morris México está anunciando que obtuvo el certificado HRC Equidad MX por ser uno de los Mejores Lugares para Trabajar LGBTQ+ 2023. Esto se debe a los esfuerzos de la compañía por impulsar continuamente el diálogo sobre la inclusión y la diversidad, y crear y mantener un entorno de trabajo en el que todos sean vistos, escuchados y reconocidos.

*****

El nuevo antitranspirante de NIVEA: Tono Natural Clinical protege la piel de tus axilas contra el sudor excesivo, humedad y mal olor, gracias a su tecnología DermaDry brinda una sensación suave y tersa sin irritación. NIVEA Tono Natural Clinical es ideal para aquellas mujeres que realizan actividad física de forma regular, les gusta realizar actividades al aire libre, si mantienen un estilo de vida dinámico, o si presentan cambios hormonales, ya sea durante el embarazo o la menopausia.

*****

La sal es un gran conservador porque es barato, no tóxico y sabe bien. Pero la sal no sólo afecta tus papilas gustativas. “El sodio que se encuentra como componente principal de la sal común es un importante electrolito necesario para las contracciones musculares, los impulsos nerviosos y el balance de la hidratación del cuerpo” afirma Amanda Meadows; nutrióloga clínica del Hospital Houston Methodist. “El sodio es un mineral esencial, pero sólo una cantidad limitada es necesaria para el cuerpo. Muchas personas comen sal de más y esto, con el tiempo, tiene consecuencias negativas”. ¿Qué pasa si comes mucha sal? Aumento de la sed. Hinchazón de los pies y manos. Dolor de cabeza (en algunos casos). Aumento de la presión arterial. Estos síntomas no son particularmente debilitantes en el momento porque los riñones siempre ayudan a equilibrar la cantidad de sodio en el cuerpo. Sin embargo, lo que pasa en que cuando saturas de sal a tus riñones no es nada bueno. Si estos no pueden eliminar la sal que estás consumiendo de tu dieta, el sodio comienza a acumularse en el cuerpo”, explica Meadows. “Y cuando retienes más sodio, tu cuerpo trata de diluirlo con agua, lo que aumenta el volumen de sangre y hace que retengas líquidos”.

De ahí la sed excesiva, la hinchazón y el aumento de la presión arterial.

Si el consumo en exceso de sal es frecuente, este proceso estresa a tu corazón, a tus vasos sanguíneos y a tus riñones. A medida que el volumen de sangre aumenta, tu corazón trabaja más para bombear la sangre a todo tu cuerpo” explica Meadows. “Esto aumenta la presión en tus arterias. Además, cuando el corazón bombea con más fuerza, ejerce presión sobre los vasos sanguíneos de todos los órganos, incluidos los riñones”. Comer demasiada sal tiene consecuencias para la salud: Presión arterial alta. Enfermedades del corazón, derrame cerebral, enfermedades renales .“La Asociación Americana del Corazón y Las Guías Dietéticas del 2020-2025 de EU recomiendan un consumo no mayor de 2,300 miligramos de sal diariamente”.

elros05.2000@gmail.com