Este INE vale gorro

Índice político

Francisco Rodríguez

Salvo escasas excepciones, a buena parte de los muchachitos de Guadalupe Taddei habrá que decirles que sólo sirven para hacerle los mandados a Andrés Manuel López Obrador.

Y como él, deben seguir el mantra de que a ellos no les salgan con eso de que la ley es la ley.

En sus narices, el Movimiento de un solo hombre y los opositores del Frente que se le opone —sin la real participación de la sociedad— han violado y siguen violando la Carta Magna y las leyes electorales, sin que aparentemente se las huelan los consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Y es que, con dos votos en contra y uno a favor, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral rechazó un proyecto que proponía frenar las giras y actos públicos de los aspirantes a coordinador de defensa de la Cuarta Transformación de Morena y aliados, aunque en realidad sean precandidatos a la Presidencia de la República.

Ante ese resultado, la última palabra la tendrá la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante una previsible impugnación de Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, quien interpuso la denuncia en contra de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, por actos anticipados de precampaña y de campaña de cara a la contienda de 2024.

Algo similar podría suceder en el Tribunal de la materia dependiente del Poder Judicial de la Federación, al que los consejeros cuatroteros le tiraron la pelota. ¿Va a ser así de aquí al conteo de los votos que la ciudadanía emita dentro de 13 meses?

Todo indica que sí.

Porque ¡este INE vale para puritita madre! Sus consejeros cuatroteros carecen de la mínima vergüenza.

Lo dicho. Sólo están ahí para hacerle los mandados a López Obrador.

¿No cree usted?

La van a dejar en “visto”

Habrá que compadecer a la nueva titular de Gobernación, Luisa María Alcalde.

A la pobre la mandó AMLO a firmar una misiva dirigida a los ministros de la Corte, dizque en su papel de vigilante de que se cumpla en todos sus términos lo dispuesto en la Constitución General… pero sólo para que no perciban más salario que el que ya le pagamos por sólo una matiné diaria —música de banda incluida— a López Obrador.

Ojalá fuese para vigilar que el Máximo Texto lo acataran, como deberían, el tepetiteco y sus dizque colaboradores.

¿O también mandaderos?

Porque, sumisa, acató la orden sin siquiera chistar.

Tomó ¡un marcador color violeta!, con el cual no se estampan las rúbricas en documentos oficiales.

Se plantó frente a una cámara.

Hizo como que en ese momento firmaría la cartita. Y…

… ¡puro show!

O faramalla, como está de moda señalar. No sé si ya hayan recibido la cartita en el palacete de Pino Suárez vecino al Palacio Nacional.

De lo que sí estoy seguro es que, hasta los ministros cuatroteros Loretta, Yasmín y Arturo —ni se diga doña Norma— la van a dejar en “visto”.

Esto es, ni la van a pelar.

¿Son “bisnes” de Zoé? ¿“Moches” pa’ la campaña?

No hace mucho le platiqué aquí cómo operan la mayoría de las adquisiciones en el IMSS, todavía a cargo del precandidato al gobierno de Chiapas, Zoé Robledo…

…y, a pesar del “balconeo”, siguen en las mismas, a ciencia y paciencia del hijo del ex mandatario chiapaneco obligado a renunciar apenas tres meses después de haber tomado posesión, por la irrupción del EZLN…

…lo mismo que del contralor, Arturo Orci, quienes reiteradamente se hacen de la vista gorda o de plano ¿andan en la lela?

Es Borsalino González quien, desde la dirección de Administración, opera estos verdaderos asaltos al patrimonio de trabajadores, empleadores y del propio gobierno de la 4T.

Los atracos consisten no sólo en favorecer con jugosos contactos de quienes aparentemente son sus socios, a empresas castigadas por la Función Pública, a quienes venden a sobreprecio vía adjudicaciones directas —principalmente en delegaciones como las de Nuevo León y Jalisco— hasta por 2 mil millones de pesos…

Obvio, no son ni Zoé, ni Borsalino quienes hacen la tarea sucia.

Para ello usan a dependientes directos del segundo, como Jorge de Anda y Oswaldo Alcázar, entre otros.

Entre los cómplices de la iniciativa privada —los favorecidos, pues— de esos fruncionarios anote usted a Aldo Díaz, de Ethomedical —suspendida por Cofepris—, Arnold & Jelga, Green N@w, SVG SAPI y Distribuidora Sagitario…

…también a Claudio Burstin, de Wellness Hospitalario…

…lo mismo que David García, de Med Evolution…

…y a CVS Pharma, entre otras.

¿Dinerito pa’ la campaña?, ¿autorizados por el inquilino de Palacio Nacional?, vuelvo a preguntar.

Indicios

Una flagrante violación al texto constitucional, en el que se señala que todo mexicano tiene derecho a votar y a ser votado, es cometida por el Movimiento de Un Solo Hombre (AMLO) al excluir de la “corcholatiza” no nada más a Yeidckol Polevnsky, también al gobernador indígena oriundo de Hidalgo César Cruz. ¿Eso también lo vigila Luisa Alcalde? * * * La lista de “Notables de Morena”, salvo escasas excepciones, pareciera la relación de quienes deben ser indiciados por delitos que van desde lesa humanidad hasta saqueos al erario. Hugo López-Gatell; Jenaro Villamil, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica; el deudor del Estado mexicano Epigmenio Ibarra y Violeta Vázquez Rojas Maldonado, todos ellos afines a Sheinbaum Pardo. También Vidal Llerenas, ex alcalde de Azcapotzalco y el senador Héctor Vasconcelos, ambos afines a Marcelo Ebrard. Lo mismo que Bertha Luján, ex presidenta del Consejo Nacional y madre de la secretaria de Gobernación; la senadora Olga Sánchez Cordero; Armando Bartra, Lorenzo Meyer y el diputado local de la CDMX, Héctor Díaz Polanco. Otros integrantes de la comisión que será la encargada de elaborar el Proyecto de Nación 2024-2030 son Elvira Concheiro, ex de Pablo Gómez, tesorera de la Federación y hermana de uno de los subsecretarios de la SEP; Francisco Pérez Arce, Luis Linares Zapata, María del Consuelo Sánchez Rodríguez, Paloma Saíz Tejero, el periodista Pedro Miguel —ghost writter de casi todos los libros que llevan la firma del actual Presidente de la República—; el caricaturista Rafael Barajas Durán (a) El Fisgón, y Víctor Suárez Carrera * * * Abriendo subsecciones de la gustada y tragicómica sección de “las mentiras” de la mañanera, Elizabeth García Vilchis celebra el segundo aniversario de su lamentable irrupción en medios de comunicación. Un deleite para los creadores de memes y reels chuscos. * * * Seguro que López Obrador no tenía contemplada a Xóchitl Gálvez como posible contrincante de Claudia Sheinbaum. Deben estar temblando las piernas ante la posibilidad de un debate entre la senadora hidalguense y la ex mandataria de CDMX. La aún legisladora ha irrumpido con fuerza. * * * * * * Y ni modo: ¡Chairos, a asolearse! Y a pedir la reelección de AMLO, este sábado, en la plancha del Zócalo. ¡Disfruten su boing y su torta fría de queso de puerco! * * * Por hoy es todo. A usted le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

