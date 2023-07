Que le avisen a Ebrard que Morena le hará una “chicana”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El PRI no volverá a ser de quienes sólo buscan el cargo: “Alito” a Osorio Chong

Que alguien le avise a Marcelo Ebrard Casaubon que, desde luego, Morena le hará una “chicana” en la carrera de “corcholatas” y “corcholatos” para alcanzar la candidatura presidencial de ese partido y, entonces, el ex canciller tendrá que verse en la penosa necesidad de dejar las filas del oficialismo.

O a lo mejor, el ex secretario de Relaciones Exteriores ya lo sabe y sólo está enviando un mensaje más contundente que tendría como principal destinatario ni más ni menos que al inquilino de Palacio Nacional. Esto porque -según se sabe-, gente del PVEM con mucha antelación a esta carrera del “corcholaterío” trabaja a lo largo y ancho del país a favor del ex canciller.

Y es que ha Marcelo Ebrard le ha de “reventar el hígado”, por lo menos una vez a la semana, cuando diversas encuestadoras reportan sus resultados colocando siempre en primer lugar a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y 15 y hasta 20 puntos por abajo a Ebrard Casaubon que, cada vez que puede, en sus recorridos, afirma que es él el que va ganando.

El problema, para el ex canciller, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está más ocupado en otras cuestiones que también atañen a la política. En este espacio, se consignó en anterior entrega que desde hace un buen tiempo el de Tepetitán ya trabajaba arduamente como jefe de campaña de todas las “corcholatas”, sin embargo, se allegó una chamba más; la de extender sus labores de campaña hacia la senadora Xóchitl Gálvez, porque gracias a sus constantes referencias a la ex funcionaria de Vicente Fox, ésta ha logrado despuntar significativamente, haciéndole sombra en el PAN a Santiago Creel, que desde hace tiempo hizo públicas sus aspiraciones al 2024 y es más, se dice que por la irrupción de la senadora panista, varios se bajaron de esta contienda.

Inicialmente, la ex delegada en Miguel Hidalgo iba por la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pero una vez que el presidente López Obrador empezó, -podría decirse que a “placearla”- optó por tirar más arriba, a la presidencial.

Como es bien sabido, el inquilino de Palacio Nacional no entiende la política más que a través de antagonismos y el estar atacando un día sí y al otro también a la senadora por el PAN, lo único que consigue es mantenerla en los reflectores y no, -como él lo intenta-, dividir a la oposición, porque hay que subrayar, el Frente Opositor, trae sus propios tiempos y dinámica.

Ayer, el tabasqueño dijo, después de varios días de estar jugando con aquello de que él ya sabe quién sería el o la abanderada de la oposición, señaló que su archienemigo, Claudio X. González, representante máximo -según él- de la oligarquía y los conservadores, había decidido ya que la senadora Gálvez Ruiz sería la candidata. Bueno, el tabasqueño sigue con la costumbre de “ver la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio”, por lo que debería reparar en que él ya decidió quién será la “corcholata” privilegiada que ocupará la candidatura presidencial de Morena y rémoras y que su contienda interna no es más que un burdo juego porque al final, es su dedito el que vale.

No hay que dejar completamente de lado la posibilidad de que el enfrentamiento entre López Obrador y Xóchitl Gálvez se haya dado como producto de una simulación, porque hace ya cinco años, la legisladora albiceleste intentó acercarse mucho a Morena pero no la aceptaron. Eso es algo que Gálvez Ruiz tendrá que demostrar, es decir, de qué lado están.

Municiones

*** Sobre la anunciada renuncia de Miguel Angel Osorio, Eruviel Avila, Nuvia Mayorga, Claudia Ruiz Massieu y compañía al PRI, el dirigente de este partido, Alejandro Moreno, envió un mensaje en el que destacó que el Revolucionario Institucional no volverá a ser “de quienes sólo buscan el cargo o se sienten intocables”.

*** A reserva de abordar el tema con más detalle, muy mal se estrenó la flamante secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que firmó la carta que le dictó su jefe para pedirle explicaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del por qué los ministros ganan más que el presidente López Obrador. Bueno, en todo caso la nueva responsable de la política interna del país, se limita a cumplir órdenes, pues no sabe hacer otra cosa. Además, hay que recordar que el tabasqueño, en una más de sus flamantes ocurrencias, decidió establecer y decidir él mismo cuánto ganaría. Ahora, cuando quiere extender su poderío al Poder Judicial, es decir, entrometerse a donde no le compete, recibió un balde de agua helada por parte de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, que aunque no estaba obligada a contestar la referida misiva, respondió que por mandato constitucional, los salarios de los ministros no pueden ser reducidos por los actos de otros poderes. O sea, como se anotó en líneas anteriores, a López Obrador se le ocurrió bajarse el sueldo y no puede supeditar precisamente esas ocurrencias al Poder Judicial. A ver si esto lo entiende la flamante secretaria Calderón Luján.

*** El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, será el primero en registrarse como aspirante a ser el candidato presidencial del Frente Amplio por México y, al igual que el resto de los aspirantes, tendrá que visitar las sedes de los partidos que integran dicho Frente: PRI, PAN y PRD. La segunda en hacerlo será la propia Xóchitl Gálvez, que ya confesó que, por vez primera, conocerá la sede del Revolucionario Institucional.

*** En su conferencia de prensa conocida como la “Contramañanera”, la senadora panista Kenia López Rabadán, señaló que Morena y el presidente López Obrador están desesperados porque en cuatro años y medio de gobierno no han dado resultados, no han podido contener la violencia, han creado mayor pobreza y persiste el desabasto de medicamentos y eso es indudable. Añadió la legisladora panista que “López Obrador lleva más informes que logros y lo único que hace es promocionarse de manera ilegal. Tiran el dinero de los mexicanos en operación política con movilizadores que amenazan a la gente con perder sus programas sociales si no asisten”. Asimismo, López Rabadán indicó que el titular del Ejecutivo federal tiene un desprecio notorio por la ley electoral y usan la figura del informe para decir puras mentiras, porque resultados no hay en esta administración. Por lo que López Rabadán anunció: “Esta semana presentaré una denuncia ante el INE por las conductas ilícitas realizadas el sábado por Andrés Manuel López Obrador. No puede ocupar el aparato del Estado para promocionarse y promocionar a su movimiento, ya que claramente utiliza los impuestos de los mexicanos para beneficiar a Morena y los corruptos que lo integran”.

