Se bajan los junior de la contienda

Desde el portal

Ángel Soriano

Sin más méritos que ser hijos de emblemáticos políticos del priismo en decadencia, aspirantes a la candidatura presidencial se bajaron de la contienda con diversos pretextos, pero lo real es que no cuentan ni con infraestructura ni simpatías para semejante empresa, más que el legado de sus padres que destacaron en otra época, ya superada, y hoy es otra realidad.

Hija del destacado político e intelectual guerrerense José Francisco Ruiz Massieu, sacrificado por intereses políticos, económicos o familiares, su hija la senadora Claudia Ruiz Massieu hizo el intento por abanderar al decadente tricolor en los comicios de 2024 e incluso llegó a acuñar la frase de que una Claudia sí llegará a la Presidencia, pero Ruiz Massieu, no Sheinbaum Pardo.

La guerrerense, al saber que se requieren de 150 mil firmas para avalar la candidatura al Palacio Nacional, lo pensó bien y se retiró; Enrique de la Madrid, por el hecho de haber sido secretario de Turismo e hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, aspira a lo mismo cuando no sabe ni de economía. Recorre un mercado y constata lo elevado de los precios, pero los comerciantes son intermediarios, no son productores y el alza obedece al alto costo de producción, no de comercialización. Sigue en la contienda.

De igual manera, Alejandro Murat Hinojosa, constató que no es lo mismo ser gobernador y tener los reflectores por las obras que en Oaxaca realiza y supervisa el presidente López Obrador a tener personalidad propia. Sin el cargo y sin la cercanía del Presidente se dio cuenta que no le alcanza para obtener una candidatura presidencial; se requiere trabajo de años, de décadas, de visión e imaginación, pero sobre todo, tener convicciones. No son tiempos de elaborar y vender productos de la publicidad o de la herencia política, se requiere de trabajo y de cercanía con el pueblo.

TURBULENCIAS

Claudio X. González augura derrota de la IV-T

En respuesta al presidente López Obrador, que lo llamó gerente del “supremo grupo conservador”, Claudio X. González Jr, mecenas del Frente Amplio por México, dijo que la agresión en su contra es porque se reconoce el fracaso de la actual administración y porque se prevé una derrota de Morena en los comicios del 2024, pero no se habla de las deserciones de políticos e intelectuales que habían sido convocados para elaborar la estrategia del grupo opositor para llevar a buen puerto el proceso electoral en marcha. Las renuncias han sido porque a los convocados no se les dio su lugar o porque simple y sencillamente no comparten principios ni aspiraciones de grupos y facciones, por encima de los intereses mayoritarios… Intensa la propaganda de los líderes parlamentarios en el Senado, Alejandro Armenta Mier y Nacho Mier, de San Lázaro, en busca de la candidatura de Morena al gobierno de Puebla, en tanto que el gobernador Sergio Salomón Céspedes aceptó la renuncia de su secretario de Gobierno, Julio Huerta Gómez, quien buscará la candidatura de Morena al gobierno del estado; su lugar podría quedar en manos del subsecretario Ardelio Vargas Fosado, ex comisario de la Policía Federal… La comprendo, dijo el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, al comentar la actitud de la diputada, Inés Parra Juárez, que difundió una comida que tuvo en Polanco con el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, quien depende del Poder Legislativo. Me reúno con todos, pero en el caso del titular de la ASF buscamos un lugar intermedio toda vez que la Cámara de Diputados está a una hora de las oficinas del auditor, indicó. Inés Parra considera que la política es enfrentamiento y agresión, no diálogo y entendimiento. Además la ASF depende del Poder Legislativo.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista