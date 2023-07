Cinco años, nada que celebrar

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Celebró su quinto año de haber ganado la Presidencia de la República y sigue culpando a gobiernos anteriores, cuando durante estos años de su gobierno no hemos podido ver nada bueno. Las decisiones de gobierno de la 4T han sido más erróneas que brillantes. La mentalidad de este gobierno es llevarnos al retraso, como han logrado en muchos rubros y más dedicarse a mal gobernar y administrar, que pensar en llevar al país hacia la modernidad, el progreso y la paz.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha cambiado su discurso en todo su gobierno, en casi cinco años. Estamos a 13 meses de que concluya su mandato y las promesas de campaña no han llegado.

Volvió a llenar el Zócalo de la Ciudad de México para festejar los cinco años de haber ganado las elecciones. Aunque los asistentes se empezaron a retirar a la mitad del discurso del presidente López.

El mensaje es el mismo. Ante el aumento vertiginoso de los asesinatos dolosos, junio se convirtió en el mes más violento del año tras acumular 2 mil 303 homicidios dolosos, de acuerdo con datos oficiales del Gabinete de Seguridad. El Presidente López asegura en su discurso que es culpa del PRI y el PAN, que ya no gobiernan.

El presidente López sigue en campaña. Bien sabe que no aparecerá en la boleta electoral y que sus 33 millones de votos ya no están. Las cifras han cambiado. Ya perdió la CDMX y gracias al crimen organizado ganó los estados con que cuenta Morena. Casualmente todo el Pacífico, la ruta de la droga. Hoy tiene un activo electoral de más o menos 12 millones de votos.

Pero AMLO sigue en campaña a favor de sus discípulos. En el discurso del Zócalo el pasado sábado, afirmó que “nada ni nadie podrá vencernos”. AMLO enfatizó en su discurso de 64 minutos, acompañado de su familia, el gabinete, 22 gobernadores de su movimiento y los seis aspirantes presidenciales de la 4T, que la oposición se ha “constituido en una especie de supremo poder conservador” y “su gerente” es Claudio X. González.

Dijo que ellos no han aceptado la nueva realidad en la “que el pueblo de México se ha empoderado y no quiere seguir siendo vasallo de nadie”, y de manera contraria los ofenden con campañas de mentiras y calumnias para buscar reconquistar el gobierno”. También señaló que “México ya no es un narcoestado y que se enfila hacia la erradicación de la violencia”, aunque así nos conocen en el mundo.

Llenó el Zócalo, 250 mil personas llevaron bajo la vieja técnica del acarreo, torta, refresco y cuota, aseguró que se avanza hacia la erradicación de la violencia y lo vamos a lograr entre todos, dice AMLO. ¿A qué se refiere con todos? Es responsabilidad de la autoridad combatir y erradicar la violencia. En este sexenio tenemos un promedio de 96 homicidios dolosos por día. Con Calderón fueron 71 y con Peña, 55 diarios.

Dice que su plan de “abrazos, no balazos está funcionando bien nuestra estrategia, de atender las causas de la violencia. “Aquí no se ordenan masacres, no hay torturas, no se toleran la violación de los derechos humanos y tampoco existe hoy en México un narco-Estado, y que se escuche lejos, del otro lado del Atlántico”, agregó.

Los hechos y no dichos, dicen otra cosa. Hoy el asesinato de impacto de esta semana se dio en Michoacán.

Michoacán

Aunque Hipólito Mora, ex líder y fundador de las autodefensas en Michoacán, tenía protección de escoltas por parte del gobierno estatal, el ataque que sufrió el jueves pasado fue con casi mil disparos de alto calibre. El presidente López Obrador lamentó el asesinato del ex líder de autodefensas y atribuyó la violencia a administraciones anteriores.

El gobernador guinda Alfredo Ramírez Bedolla, quien gobierna por encargo y de casualidad, es acusado por ciudadanos y el público de ser el responsable del asesinato de Hipólito Mora. Lo dejaron solo. Hermanos y familiares lo han señalado así. El sacerdote Gregorio López Gerónimo conocido como el Padre Goyo, en su homilía responsabilizó al gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla del asesinato de Hipólito Mora y lo acusó de mentir sobre la violencia que azota a la entidad. “Es un embustero dice que todo está bajo control”, señaló el sacerdote.

Es difícil de entender que muchas regiones del país sean controladas por la delincuencia organizada, a pesar de que el Ejército y la Marina incorporaron a miles de soldados y reclutaron miles hombres y mujeres más para llegar hoy en día a 187 mil elementos, la violencia está presente diario en una muy buena parte del país. Según el gobierno, sólo en algunas regiones. Esas regiones son todas, excepto Yucatán. La inteligencia de los Estados Unidos sostiene que el 85 por ciento del país es controlado por la delincuencia.

Las promesas no llegan. Tenemos la gasolina más cara que nunca, su precio es el más alto en América Latina. El senador del grupo plural Álvarez Icaza realizó un “check list” de las promesas. El año pasado en esta fecha, fue inaugurada la refinería de Dos Bocas, el día de hoy dicha refinería se inunda y su costo ya se elevó tres veces más de lo presupuestado, no ha refinado nada. Dice Álvarez Icaza que refina sólo deseos. El sector salud no tiene medicamentos. Los mexicanos cada día tienen menos atención de salud. En el 81% del territorio operan bandas criminales. La militarización del país es cada día mayor y sin militares el gobierno no se sostiene.

En fin, la lista es grande y su fiesta también fue grande. Cinco años de que llegó la 4T al gobierno federal y nada tenemos que festejar los mexicanos.

El PRI inicia su desintegración. Así las cosas, hasta pronto.

