AMLO, “genio y figura…”

Segunda vuelta

Luis Muñoz

En su discurso, con su acostumbrada carga de aversión a sus adversarios, pronunciado el sábado con motivo de su quinto año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador repitió lo que otras tantas veces ha dicho:

Que actualmente llega de manera directa a 30 millones (de 35 millones) de hogares, cuando menos un programa de Bienestar o una porción, por pequeña que sea, del presupuesto nacional, y de los cinco millones de hogares restantes, que viven en mejores condiciones, también se han beneficiado porque su política económica ha mejorado el poder adquisitivo de las familias y ha fortalecido el mercado interno; no se ha aumentado el precio de las gasolinas en términos reales, ni el precio del diesel ni del gas; “tampoco ha aumentado en término real el precio de la luz ni se han incrementado los impuestos, ni se han creado nuevos, y algo que es muy valioso: Hay justicia y tranquilidad social y se avanza hacia la erradicación de la violencia.

Pero el dirigente del PAN, Marko Cortés, le dio un “golpe de realidad”. Dijo que “han pasado casi cinco años de gobierno, que no son otra cosa que cinco años de más violencia, más deuda pública y más corrupción”.

López Obrador sigue culpando al pasado de todos los males y hoy México vive su momento más sangriento, señaló el panista.

Cortés dijo que el Presidente aparenta estar muy contento con sus resultados y cínicamente todas sus “corcholatas” prometen continuar el mismo camino, lo cual significa crear más pobres, entregar más territorio a los narcos, desmantelar más escuelas y hospitales, y dejar morir a más enfermos por falta de medicinas.

Por eso el dirigente del blanquiazul reitera que urge un cambio en el 2024. Desde la plancha del Zócalo capitalino, López Obrador sostuvo que en el México de hoy, como nunca había sucedido, hay 21 millones 887 mil 307 trabajadores inscritos en el IMSS, que reciben en promedio, como no había sucedido nunca, 16 mil 243 pesos mensuales; hay obreros de la construcción porque echamos a andar la economía, los tecnócratas neoliberales no creían en la importancia de la inversión pública, en fomentar la industria del ramo para crear empleos, y ahora como hay muchas obras que se están construyendo a lo largo y ancho del país, hay obreros que ganan hasta 60 mil pesos al mes.

Destacó que cuando llegaron a la Presidencia, el salario mínimo era de 88 pesos al día, ahora es de 207 pesos y en la frontera es de 312 pesos, es decir, un aumento en términos reales del 89% que no se veía en los últimos 40 años. “Somos el tercer país en el mundo con menos desempleo. Gracias a la reforma laboral, el reparto de utilidades en 2020 fue de 87 mil millones de pesos; en 2021, de 183 mil millones, y el año pasado, 2022, de 214 mil millones de pesos”.

Marko Cortés , puntilloso, dijo:

“Tiene razón López Obrador en decir que su gobierno ha hecho historia porque, en efecto, nunca se habían registrado 160 mil homicidios dolosos y más de 100 mil desapariciones. Esa es la consecuencia de su fallida política de abrazos a los delincuentes y de acusarlos con sus abuelitos”.

Igual tiene razón al decir que la pandemia le cayó como anillo al dedo, pues México ocupó el primer lugar mundial en letalidad y registró 650 mil muertes. El endeudamiento también es histórico. La deuda pública es tres veces superior a la que dejaron los gobiernos panistas y 50% más alta que en 2018.

Datos de la Secretaría de Hacienda indican que la deuda neta del gobierno federal se ubicó en 11 billones 705 mil 501 millones de pesos, de los cuales 82.5% corresponde a deuda interna; la deuda neta del Sector Público se situó en 14 billones 11 mil 892 millones de pesos.

Cortés también señaló que AMLO hizo historia al dejar sin la posibilidad de sesionar al INAI, al desmantelar la capacidad del Estado para combatir la corrupción e impuso récord en la entrega de contratos a modo en lo oscurito. “La corrupción de la nueva élite del poder fue alentada desde lo más alto de la pirámide”, resaltó el panista.

Van casi cinco años de gobierno y sigue culpando al pasado de todos los problemas incrementados en el presente. Prometió bajar los homicidios en un 50%, pero la sangre corrió como nunca. Su sexenio es el más sangriento de la historia. Hoy ya se habla de los muertos de López Obrador.

El gobierno de AMLO ha dicho que los narcos también son pueblo, los considera personas buenas, víctimas de las circunstancias y ha pedido al Ejército que cuiden la vida de esos delincuentes, señaló Marko Cortés.

Pero el presidente López Obrador, que siempre tiene otros datos, dijo que luego de la pandemia, nuestra economía ha crecido en más de 3% anual; el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar y que está llegando inversión extranjera como nunca, etc., etc., etc.

Como colofón, el acarreo por el quinto año del gobierno de AMLO terminó en un mitin contra la oposición, principalmente hacia el empresario Claudio X. González. Con una arenga contra la oposición, el presidente cerró su mitin de aniversario por el triunfo electoral de Morena en 2018.

lm0007tri@yahoo.com.mx