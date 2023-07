Ahora, Morena y satélites están empeñados en hacer popular a Creel

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Mientras en las filas de la llamada Cuarta Transformación apenas se ocultan las diferencias entre las “corcholatas”, ninguna de las cuales logra atraer grandes cantidades simpatizantes, en los altos niveles del oficialismo parecen decididos en hacer campaña a favor de los abanderados de la oposición.

Para empezar, ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador quien parece empeñado en hacer más famosa a la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz y transformarla en la más peligrosa rival de su “corcholata” favorita, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

No se puede saber si alguien dentro de la llamada Cuarta Transformación se percató de esta situación y trató de generar un rival para Gálvez dentro de las mismas filas de la oposición o se trata sólo de una casualidad, pero el hecho es que otra corriente del oficialismo ha elegido como abanderado de la oposición al ex secretario de Gobernación y presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda.

A pesar de que persigue la nominación presidencial desde hace por lo menos 18 años —casi tantos como el propio López Obrador— lo cierto es que Creel Miranda no ha logrado generar gran simpatía popular. Por ejemplo, en una encuesta del diario El Financiero, publicada en enero anterior, por encima de Creel aparecían, la senadora Lilly Téllez, con un 29 por ciento de opiniones favorables, seguida por Margarita Zavala (26 por ciento); Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, Enrique de la Madrid y Claudia Ruiz Massieu (los tres con 25); Beatriz Paredes Rangel (24); Santiago Creel (22) y Alejandro Murat (21).

De los incluidos en ese sondeo de opinión, ya se descartaron Téllez, Zavala (que ni se inscribió) Ruiz Massieu y Murat, pero ello no significa que las preferencias se transfieran en automático a uno de los otros precandidatos.

Pero Crrel no necesita de ello mientras sean sus potenciales contendientes políticos los que se encarguen de hacerle campaña, como ocurrió ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Morena y satélites parecen empeñados

en hacer campaña a favor de Creel

Si en días pasados se hubiera realizado una consulta popular para preguntar quiénes y cuántos ciudadanos conocen el nombre del presidente de la Cámara de Diputados, con seguridad sería mínimo el porcentaje de quienes contestaran correctamente y, de ese reducido contingente, serían muchos menos los que se declararan simpatizantes del diputado del PAN.

Apenas el pasado martes, Creel se registró como precandidato a la organización del Frente Amplio por México, como se pretende bautizar al candidato presidencial del bloque opositor, y de inmediato los “morenos” y sus rémoras del PT y PVEM se lanzaron contra el legislador panista para exigirle que deje el cargo de presidente de su Cámara.

Esto no es nuevo, ya hubo por lo menos un intento de destituir de Creel, por haber impedido que soldados armados —aunque eran integrantes de la escolta que rendía honores a los símbolos patrios— entraran al salón de sesiones del Palacio Legislativo. Luego, iniciaron acciones para tratar de removerlo debido a que en su calidad de presidente de la Cámara, el pasado 1 de junio, interpuso una controversia constitucional contra el decreto emitido por presidente de la República para impedir que se transparente la información de diversas obras de infraestructura al considerarlas de “seguridad nacional”.

A través de sus redes sociales, el legislador señaló que la orden publicada el pasado 18 de mayo por el Ejecutivo federal constituye un acto arbitrario contra el derecho humano de las y los ciudadanos para que el gobierno federal se rija bajo los principios transparencia, de acceso a la información pública gubernamental y máxima publicidad.

Morena y satélites, en la Comisión Permanente, le exigieron a Santiago Creel renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados, al argumentar que no puede mantenerse en el cargo cuando es aspirante presidencial de la oposición y le advirtieron que si no lo hace le aplicarán la mayoría para destituirlo.

Pero como este asunto no se puede resolver en la Comisión Permanente, los legisladores oficialistas sólo pudieron interponer en la sesión de ayer un “exhorto”, dirigido al propio Creel Navarro, para que renuncie a la presidencia e inclusive a su escaño en la Cámara de Diputados.

La senadora y secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, advirtió a Creel que si no renunciaba pondrían en marcha su mayoría para quitarlo.

“Con nuestra mayoría legislativa y en aras de la neutralidad e imparcialidad política, acompañamos tu nombramiento como presidente de la Cámara de Diputados. No uses tu encargo para fines personales. Renuncia o nuestra mayoría actuará también en consecuencia”, amenazó la “morena”.

Al conocer las pretensiones de los legisladores “moreno”, el ex secretario de Gobernación y aspirante a construir el Frente Amplio por México respondió:

“¿Cuándo pido licencia?. Eso lo decido yo y lo decidiré en la medida en que estén garantizadas las acciones que he solicitado a la Suprema Corte de Justicia, ¿cuáles?, las controversias constitucionales, las solicitudes de atención prioritaria, lo que no quiero es que vaya a llegar alguien con la sumisión y la lacayez propia de Morena y sus aliados para retirar todas acciones”.

El legislador panista retó a Morena y a sus aliados a que reúnan las dos terceras partes de los votos que se necesitan para destituirlo como presidente de la Cámara de Diputados:

“¡Atrévanse!”, “¡Consíganlos!”.

Además, Creel destacó que no ha utilizado ni un peso de recursos públicos ni privados o particulares para su promoción como aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, “no tengo ni un solo espectacular, ni una sola barda pintada”.

En particular, el legislador panista lamentó que la secretaria general de Morena desconozca el orden parlamentario, las leyes y reglamentos que rigen a la Cámara de Diputados. Recordó que su nombramiento se hizo conforme a la ley y el reglamento que rigen a la Cámara baja, los cuales establecen que la segunda fuerza política le corresponde el segundo año la Cámara de Diputados. “No es un acuerdo, no es una concesión de una pluralidad, es lo que dice la ley para que lo sepa esta senadora”, recalcó.

El hecho es que sí funcionó la mayoría oficialista en la sesión de la Permanente, en donde se aprobó el mencionado “exhorto” en donde se le exige renunciar a su cargo. Pero, como lo indicó Creel, no tiene validez de una orden, apenas se puede considerar una “recomendación”.

Gurría retira su candidatura, pero ofrece

contribuir al fortalecimiento del bloque opositor

Mientras tanto, sigue el proceso de registro de candidatos a encabezar la oposición, pero también hay bajas.

El ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, se registró como abanderado del Frente Amplio por México y, de entrada, le exigió al presidente López Obrador dedicarse a gobernar, pues acusó que el país está en llamas mientras él insiste en meterse en el proceso de la oposición.

Dijo que López Obrador “ha de estar aburrido porque ha de creer que el país va de maravilla, pero no es así, el país está en llamas, entonces lo que tiene que hacer el Presidente es dedicarse a gobernar, no sé si esté bien o mal que él se esté metiendo en el proceso de su partido, pero en nuestro proceso no necesitamos ayuda de nadie, gracias”.

De la Madrid aseguró que sólo unidos, y no polarizados, México saldrá adelante. Recordó que fue el PRI el que construyó las instituciones que tiene el país y creó muchos de los programas sociales que han beneficiado a millones de mexicanos.

Se dio de baja el ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores José Ángel Gurría, quien a diferencia de otros que desistieron, evitó las críticas. Por el contrario, en respuesta a solicitudes de dirigentes de partido y representantes ciudadanos, ofreció colaborar dentro de un grupo de expertos y especialistas para diseñar las respuestas a los desafíos nacionales.

“Nos enorgullece informar que el licenciado Gurría ha aceptado nuestra propuesta, lo que representa una importante noticia para el futuro del país, dada su enorme trayectoria, prestigio y reputación en México y el mundo”, explicaron los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente.

riparcangel@hotmail.com