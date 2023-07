El juego de Dante

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Fue el morbo o el interés de conocer los planes del colectivo al que convocó Dante Delgado y su MC o, tal vez, en realidad hay necesidad de conocer los planes a futuro y si de verdad aportan algo a la construcción (otra vez) de la democracia mexicana.

No fue Xóchitl Gálvez, pero sí mandó un videomensaje, como también lo hicieron Francisco Labastida, Julio Frenk y otros personajes de la política mexicana y de la academia que hicieron presencia, unos con videos y otros personalmente.

La asistencia a la segunda reunión de mexicolectivo fue nutrida, el Pepsi Center estuvo repleto como en los mejores conciertos que allí se realizan. Unos simpatizan con el proyecto propuesto por Dante e incluso leyeron su aportación como el caso de José Ramón Narro Robles, basado en la educación, aunque curiosamente el que fungió como secretario de Salud no fue requerido en ese terreno. Quien sí lo fue es Julio Frenk, titular de la Secretaría de Salud en los tiempos de Vicente Fox, compañero de la hoy tan solicitada Xóchitl Gálvez, a la que le tocó abordar el tema de los indígenas y la comunidad afromexicana.

Patricia Galeana, ex directora del Archivo General de la Nación, abordó el tema de las mujeres con una mayor exigencia para la igualdad en la política. Francisco Labastida tocó el tema de la pobreza, en la que dijo se encuentran sumidos once millones de mexicanos.

Sorprendió a algunos la presencia de Eruviel Ávila y Miguel Osorio, quienes juegan ahora en cancha distinta a la que usualmente se les conocía (PRI) y aún son balones sueltos, para los que se interesen en ellos y les ofrezcan otro cargo de elección popular, pero eso sí, de representación plurinominal.

Josefina Vázquez Mota, Luis Donaldo Colosio junior, Demetrio Sodi (de la sociedad civil), quien es parte del Frente Amplio por México; Guillermo Valdés, ex director del Cisen; Carlos Flores Rico, ex dirigente del Movimiento Territorial del PRI; la diputada Ivonne Ortega; Pedro Jiménez León, ex secretario general de MC; la senadora Amalia García y varios priistas, panistas y hasta publirrelacionistas como Carlos Salomón se asomaron por un evento bien organizado, digamos que impecable, con todos los adelantos tecnológicos y que mostró que el arma negociadora de MC y Dante Delgado será el proyecto de Nación que se viene construyendo dentro del colectivo y que podría ser la llave de acceso a la suma del Movimiento Ciudadano al Frente Amplio por México.

Por lo pronto, el morbo sigue sobre la ruta del MC y la fractura que asoma en su interior y si será capaz Dante Delgado de nadar contracorriente o si lo hará de muertito.

******

La candidatura al gobierno de Jalisco podría ahondar la brecha existente entre el gobernador Enrique Alfaro y el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, quienes tienen opiniones distintas entre ir solos como partido o analizar la posibilidad de alianza con los otros partidos de oposición. Por lo pronto la alianza continúa con su petición hacia Dante de que reflexione y éste se mantiene en su macho de no hacerlo, sin importarle que en los comicios del 24 su partido quede relegado… 33 fueron los registrados como aspirantes presidenciales del Frente Amplio Opositor, aunque solamente 13 pasaron la primera eliminatoria. Sin problemas solventaron esta primera etapa Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Enrique de la Madrid, Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gabriel Quadri, Jorge Luis Preciado, Ignacio Loyola Vera, Jaime Enríquez Félix y las sorpresas fueron Israel Rivas y Sergio Iván Torres.

