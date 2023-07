Debates y propuestas

Partidos y árbitro electoral incurren en desatinos al establecer prohibiciones y reglas confusas a los actores políticos cuando la ciudadanía, los potenciales electores, lo que necesitan es información sobre sus propuestas, el trato directo -imposible-, conocimiento previo de los aspirantes a puestos de elección popular para decidir sobre la oferta electoral.

Reducir a los candidatos —o aspirantes— a espacios cerrados y sólo con la militancia es totalmente alejado a los propósitos de la gobernanza porque, en caso de llegar al poder, deberán gobernar para todos y no sólo para el padrón partidista; la sociedad también requiere del conocimiento de sus propuestas para resolver una docena de problemas pendientes.

Los partidos al prohibir los debates entre los candidatos impide la confrontación o el cotejo de propuestas electorales, para que militantes y ciudadanos decidan por el mejor. Tanto los partidos como las autoridades electorales están lejos de asumir la realidad política y electoral: Se requiere de debates y conocimiento de propuestas, no espacios cerrados sólo para unos.

A meses de la decisión final, seguramente las reglas serán superadas por obsoletas y la pasión política se desbordará entre la treintena de aspirantes a ocupar el Palacio Nacional, toda vez que la exigencia del electorado es cada vez más demandante. La lucha por el poder, a lo largo de la historia de la humanidad, no se ha sometido a reglas, al menos que estemos ya ante una nueva sociedad civilizada.

TURBULENCIAS

No llega la notificación del INE a AMLO

Como el INE se tarda en redactar la notificación al presidente López Obrador de que ya no debe criticar a la potencial candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, éste arremetió otra vez contra la hidalguense al indicar que no se explica cómo de vender gelatinas pasó a próspera empresaria al obtener contratos por 1,500 mdp del gobierno federal para sus dos empresas. Y mientras el INE no notifique la puesta del zipper al Presidente, la guerra entre la hidalguense y el tabasqueño continuará… La falta de ética y desmedido afán de lucro de los restauranteros de la ciudad de Oaxaca quedó en evidencia una vez más: Alimentos descompuestos fueron servidos a los integrantes de la delegación de Santiago Jamiltepec y media docena de éstos resultaron intoxicados. La gastronomía oaxaqueña, que deja colosales ganancias a los comerciantes, aparte de que es adulterada, debe ser regulada por las autoridades y hacer conciencia en los restauranteros de que no deben terminar con sus abusos y conservar la autenticidad de la cocina oaxaqueña… Luego de tres años de prisión, fue liberado en Miami el científico oaxaqueño Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, al aceptar que colaboraba como espía del gobierno ruso con el fin de que su familia alemana, detenida en Moscú, fuera liberada. Cabrera Fuentes goza de prestigio internacional por sus aportaciones a la ciencia y su labor filantrópica en favor de sus paisanos de la región istmeña, pero cometió “el mayor error de mi vida”, reconoció… Hasta ahora, la ex jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, es la única “corcholata” que ha salido en defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador que es víctima de los ataques de los ex presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón e indica que ambos son cínicos porque se dedicaron a saquear los recursos públicos y en establecer asociaciones delictuosas entre policías y los cárteles de la droga. La favorita de los seis aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, estuvo en Durango donde rindió homenaje a Francisco Villa y conoció los lugares históricos de la entidad. Cuando menos esta precampaña le sirve para conocer el país, que la mayoría de los aspirantes al Palacio Nacional no conoce.

