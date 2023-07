¿Declinarían los presidenciables del Frente en favor de Xóchitl?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La sugerencia de Germán Martínez —con toda la lógica y jiribilla política del momento mexicano— cayó como una helada cubetada sobre los aspirantes presidenciales dentro del Frente Amplio Opositor.

Todo, porque la propuesta tiene sentido e intención. Sería por México, aseguraron de inmediato otros.

Declinar en favor de Xóchitl Gálvez para impulsar una candidatura de unidad presidencial de la oposición.

Sería como en Fuenteovejuna, todos a una. Se fortalecería al máximo la posibilidad de asumir un poder opositor en 2024. A esa candidatura se sumarían todos los apoyos nacionales e internacionales, se afirma.

Los ojos de todos, del mundo entero, se centrarían en lo adelante en Xóchitl, y la contienda electoral de 2024.

Lo que pide el ex presidente del PAN, ex titular de la Función Pública, ex director del IMSS y senador del Grupo Plural es que, los embates e ilegalidades del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Xóchitl Gálvez, sean asumidos como un ataque a todos ellos y al Frente que los impulsa.

“Frente a una agresión política del Presidente, lo que tiene sentido es responderle categóricamente y asumir que Xóchitl es la líder de ese Frente Amplio Opositor”.

Para Martínez, atacar desde la Presidencia a Xóchitl es golpear a los ciudadanos que la comienzan a percibir como una alternativa de cambio.

Germán Martínez propuso a los que aspiran a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México que declinen en favor de Xóchitl Gálvez para enfrentar la embestida que mantiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la senadora panista.

La propuesta, petición del senador Germán Martínez, va dirigida sin duda directamente a los 3 otros aspirantes más sobresalientes: Santiago Creel, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes.

Ellos representan corrientes muy fuertes dentro del PAN y PRI.

Los otros —Silvano Aureoles, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola, Miguel Ángel Mancera y Jorge Luis Preciado— son pura pelusa. Relleno.

Pero si se suman, pues cuenta.

“Al ataque cobarde del Presidente contra Xóchitl Gálvez no se le debe responder sólo jurídica o tecnológicamente desde el Frente Amplio Opositor. Las denuncias no bastan porque es ingenuo creer que van a prosperar. Al ataque político de López Obrador se debe responder contundentemente declinando todos los precandidatos en favor de Xóchitl Gálvez.

“Todos los precandidatos del Frente deberían hacer suya la agresión contra Xóchitl declinando en su favor. Diciéndole al Presidente, que con mentiras y abusos, no. Deberían declinar todos en un acto, como una respuesta al ataque cobarde de López Obrador. ¡Y ya!”, subrayó Martínez.

En su lógica el Frente Amplio Opositor debería a su vez proponerles a los dimitentes otras candidaturas:

“Santiago Creel podría ser promovido como el próximo presidente del PAN…

“Enrique de la Madrid iría por la Ciudad de México y Marko Cortés lideraría a senadores plurinominales”.

Martínez Cázares indica que “esa es la respuesta que se merecen los ciudadanos que estaban en busca de una líder y la han encontrado en Xóchitl Gálvez. Esta es una respuesta a los ciudadanos, con un golpe certero que cimbraría a Palacio Nacional: bajar a los once que están ahí, en el Frente, en un solo golpe y en un solo evento. Y entonces tendría credibilidad el Frente Amplio Opositor.

La propuesta está hecha. ¿Se debatirá? ¿Aceptarían por México?

AMLO continuó ayer su estrategia

Sin darle tregua, el presidente Andrés Manuel López Obrador continuó ayer su golpeteo descalificador contra la senadora Gálvez a quien considera la candidata “de los potentados del bloque conservador, de los corruptos: para que se entienda bien, de los que se habían dedicado a saquear a México, tardaron más de tres décadas saqueando al país, robando a manos llenas, y como se dio el cambio y se inició la transformación están que no los calienta ni el sol, ni el calor, y quieren regresar por sus fueros y han echado a andar toda una campaña en contra de nosotros…”.

Indicó que mientras no le llegue la notificación del INE, que le impedirá hablar de la senadora, continuará con sus señalamientos que él califica de información al pueblo.

Así, ayer volvió a la cargada con lo de los contratos obtenidos por las 2 empresas de la senadora por 1,400 millones de pesos que supone provienen del tráfico de influencias ya sean del sector público o del privado.

Afirmó que una vez que le llegue el aviso de las medidas cautelares del INE, cumplirá con la Ley.

“Pero están muy mal acostumbrados nuestros adversarios, quisieran que estuviésemos atados y callados, nos quisieran silenciar, y nada más ellos hablando y hablando y hablando y mintiendo, mintiendo, mintiendo, y calumniando, calumniando, calumniando, en la radio, en la televisión, en los periódicos de manera mayoritaria, como no sucedía en más de un siglo en nuestro país. En ese sentido, es un retroceso”, afirmó como si él fuese el agredido y no quien ataca a la senadora Gálvez.

O sea…

