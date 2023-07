Boyas sobre el río Bravo, politiquería

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer si es que la cancillería mexicana envió un extrañamiento al gobierno de Washington -o al estatal de Texas- sobre la colocación de boyas con púas a lo largo de su frontera con México, sobre el río Bravo, para impedir el cruce de migrantes a territorio estadunidense, lo cual constituye una afrenta para el país.

Y aun cuando no sólo mexicanos, sino centroamericanos y de otras regiones del mundo, utilizan esa vía para ingresar a nado a la Unión Americana, la colocación de boyas con alta tecnología y elevado costo es un acto inamistoso con México y más si se considera que es o fue parte del territorio mexicano, del que fuimos despojados, y al que ahora no hay acceso.

López Obrador considera que esa acción ordenada por el gobernador Greg Abbot es politiquería, pues aspira a la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos y se utiliza la inmigración ilegal como bandera política, se utiliza el fenómeno migratorio para obtener votos y se ignora que las corrientes migratorias es un fenómeno mundial.

“Haiga sido como haiga sido”, lo cierto es que la política agresiva hacia México va en aumento, lo mismo en tiempos electorales que en tiempos normales y todo irá en ascenso si es que, al igual que el tema migratorio, la violencia se agudiza y raya ya en el terrorismo pues es cada vez más frecuente el uso de explosivos en diversas regiones del país contra policías: ¿politiquería?

TURBULENCIAS

AMLO acepta hacer una pausa contra Xóchitl

Aunque algunos consideran que es parte de una estrategia para ya no seguir enfrentando a la aguerrida senadora Xóchitl Gálvez que aumenta paso a paso el número de seguidores, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó hacer una pausa en sus críticas hacia la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, luego de que el INE lo conminara a no tocar ese tema más involucrándose en el proceso electoral de 2024. Más que el tema migratorio, indicaría previo a esta decisión, el asunto de Xóchitl es más serio para México, pues se trata del retorno de la pandilla que ha saqueado a México y del que la población debe estar alerta e informada. Lo cierto es que los límites y las restricciones del árbitro electoral en el tema de las libertades es cada vez más incómodo para la sociedad mexicana…Poco turismo y desorganización se observó en la Guelaguetza 2023 sobre todo por los abusos de los prestadores de servicios que, no obstante obtener colosales ganancias, insisten en alterar la autenticidad de la gastronomía y mezclarla con la cocina internacional, lo cual deja insatisfechos a los visitantes. Esto aparte de que los organizadores desconocen los orígenes y la esencia misma de los Lunes del Cerro… Al primer Lunes del Cerro en la rotonda de la Azucena acudieron el secretario de Turismo, Miguel Torruco, quien calificó a la Guelaguetza como la madre de todas las fiestas regionales del país y las secretarias de Cultura, Alejandra Frausto, y la de Energía, Rocío Nahle, que quedaron impactadas de la convivencia de los 16 grupos étnicos en una fiesta de colorido, danza y música, y sus tradiciones en las bodas y bautizos de las regiones… El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, echó a caminar los conversatorios sobre la Reforma Judicial que está previsto quede listo para 2024 cuando tengan mayoría en el Congreso y se puedan aprobar las reformas que terminen -aunque es remoto-, con la corrupción en jueces y magistrados. Desde tiempos remotos los hombres del poder y del dinero tienen a su disposición a los impartidores de justicia y de ahí provienen los abusos de poder y la impunidad.

