No sólo la “señora X” es motivo de preocupación en Palacio Nacional

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿A dónde se va a ir Ricardo Sheffield, titular de la Profeco?

Ni con la limpia de chamanes que Adán Augusto López Hernández recibió en Yucatán, que consistió en un ritual maya de fuego para abrirle los caminos para que supuestamente salga triunfador en la carrera del “corcholaterío”, se pudo evitar que el ex secretario de Gobernación tuviera que cancelar parte de su su recorrido por Quintana Roo, ahora sí que por falta de quorum y menos aún la preocupación que día con día crece en Palacio Nacional porque “corcholatas” y “corcholatos”, nada más no prenden, y con todo y los generosos recursos de los espectaculares que almas buenas y anónimas tienen y sostienen a favor de las y los punteros en Morena, esta carrera se va a apagando paulatinamente y es prácticamente imposible detener el intercambio cada vez más áspero entre las “corcholatas”.

Como muestra de lo anterior está que en uno de sus recorridos, Marcelo Ebrard se resistió a responder la pregunta sobre qué haría en caso de no ganar la carrera morenista. “Es que yo voy a ganar”, repitió un par de ocasiones, así como dando a entender que ese escenario no lo tiene contemplado ni un ápice.

Pero bueno, al antiguo mercado de Chetumal, empezaron a llegar algunas personas que se habían enterado que el ex secretario de Gobernación se iba a dar una vuelta por ahí, sin embargo, el tiempo transcurrió y por ahí se filtró que siempre no llegaría, pero además de la falta de seguidores, otra razón fue porque, supuestamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador había mandado llamar a sus queridas “corcholatas” para que, en el acto, se apersonaran en Palacio Nacional para un cónclave en el que se habrían encerrado “a piedra y lodo”. Poco después de eso, todo se volvió secreto, pero en el caso de que esa reunión se hubiera realizado, obvio es que el Presidente no solo trató el caso de a quien ya bautizó como “la señora X”.

Claro que Xóchitl Gálvez representa una piedra en el zapato del de Tepetitán, pero igualmente, el hecho de que todo parece indicar que la guerra entre el “corcholaterío” no la va a detener ni siquiera el poderoso dedito del inquilino de Palacio Nacional. ¿Habrán tomado nota de lo dicho por el ex titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que además, cada día alucina más a la flamante ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum? Y luego que Adán Augusto López se está quedando prácticamente sin seguidores.

En otro tema, de lo que ocurrió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF), con los proyectos presentados por la magistrada Janine Otálora, finalmente y luego de una espera medio tensa, la Sala Superior del Tribunal Electoral, ordenó al INE emitir lineamientos en un plazo no mayor a cinco días para regular y fiscalizar el proceso del Frente Amplio por México, así como otros procesos similares, léase el de Morena y sus aliados, a fin de evitar violaciones a la equidad de la contienda.

La víspera de esta reunión, diversos analistas preveían que el Frente Amplio por México recibiría tremendo revés, mientras que otros consideraban que el proyecto de la magistrada Otálora, se daba “a toro pasado”, es decir, ya cuando la carrera tanto de “corcholatas” como de opositores está más que arrancada. Hay que destacar que la mayoría del pleno rechazó el proyecto original de la magistrada que proponía invalidar la convocatoria y suspender el proceso promovido por PAN, PRI y PRD, indicando que se trata de un fraude a la ley.

Municiones

*** Cuando el flamante titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, supuso que tenía en la bolsa la candidatura de Morena al gobierno de Guanajuato, como reza un conocido refrán, “le saltó la liebre” y Ernesto Prieto Ortega, director general del Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), confirmó y afirmó que buscará la candidatura de Morena a la gubernatura en Guanajuato, y con eso de que el presidente López Obrador le está dando todo y más ni más ni menos que a los militares, pues esta ocasión no tiene por qué ser la excepción.

*** “Durante 20 años milité en Acción Nacional. Aunque me inicié en el PAN, yo buscaba algo de mayor dinamismo, con el PAN hubo sintonía, hasta que terminó en 2003, cuando un puñado de personajes se apoderaron del partido”, señaló el propio Sheffield a finales del 2021, cuando decidió migrar a Morena, partido en el que dijo sentirse “muy contento”, no obstante, los momentos de alegría se le desaparecieron ya al titular de la Profeco, ex alcalde de León bajo las siglas albiazules y ahora, no es osado sentenciar que el ex panista camina sobre la “cuerda floja”, pero ¿a qué partido pensará irse en caso de que le nieguen la candidatura morenista?, porque si renunció a Acción Nacional, fue porque no le dieron la candidatura al gobierno guanajuatense. ¡Qué tal!

*** El líder nacional del PAN, Marko Cortés, insistió en el llamado a Movimiento Ciudadano para que se sume al Frente Amplio por México, para de esta manera, tener una mayor certeza en el triunfo y al igual que los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, se congratuló de la decisión que tomó el TEPJF y destacó que las bases de su proceso de selección, están muy sólidas. Por su parte, Jesús Zambrano dijo sobre esta misma decisión, “me parece que fue lo más sensato” porque se había permitido la serie de ilegalidades que se cometen día a día en la carrera de las “corcholatas”. Subrayó que el presidente López Obrador ya está muy desesperado.

*** Por cierto, en el PAN, le han ofrecido a Xóchitl Gálvez todo el respaldo legal y político y hoy, el dirigente Marko Cortés anunció que denunciarán el uso indebido del poder y de los recursos de la UIF, que hace Palacio Nacional y Morena, en el que definitivamente se pone en riesgo a familiares de la senadora Gálvez Ruiz. A este apoyo también se sumó Zambrano Grijalva.

*** El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, y la senadora Citlalli Hernández Mora, de Morena, mediante una carta, hicieron un Ilamado a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a respetar la Ley Federal de Remuneraciones como lo establece la Constitución. No deja de llamar la atención que después de la quemada que se puso la flamante secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, firmando la carta en la que López Obrador solicitó que se le explicara por qué los ministros del máxima tribunal de la Nación ganan más que él, este par de senadores insistan.

morcora@gmail.com