Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se afecta su libertad de expresión con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión de Quejas del INE para que no se intervenga en el proceso electoral del 2024 y cesen las críticas a la senadora Xóchitl Gálvez, lo cual constituye a la vez una acción de censura para defenderse de sus adversarios.

Señala que el poderoso grupo que había secuestrado el gobierno para sus intereses facciosos, mediante una campaña mediática ha orquestado una campaña de nado sincronizado en su contra, utilizando todos los recursos de que dispone, y necesita defenderse para que “esa pandilla de rufianes” no retorne al poder y margine al pueblo.

Y en la embestida en contra de los que considera son adversarios de la IV-T, salen lastimados comunicadores de larga trayectoria, con prestigio e influencia, que manejan información y criterios contrarios a los que se emiten de manera oficial, estableciéndose un diferendo entre ambos bandos que, a la vez, se ven involucrados con acciones de violencia.

¿Otro atentado en mi contra?, clama Ciro Gómez Leyva, uno de los señalados por AMLO de estar al servicio de la oligarquía y, que al igual que otros en la lista, ha acumulado gran fortuna a través de los medios para obtener privilegios. Bastaría ubicarse en sus respectivas trincheras: el poder público y los medios de comunicación. Ambos están definidos y deben respetarse.

Creel se queja de discriminación

Pasado a segundo término ante la presencia arrolladora de la senadora Xóchitl Gálvez, el diputado Santiago Creel Miranda, de larga trayectoria política y en el litigio, y una de las figuras favoritas para abanderar la justa presidencial de 2024, se queja también de “discriminación inversa”. El color de sus ojos y de su piel son motivo de marginación porque su tez no da con la de los paisanos y no puede presumir, como la panista, un origen humilde, cercano a los pueblos originarios. La lucha por el poder incluye todos los rubros que si bien en algunos son motivo de soberbia, para otros son limitantes en el servicio público… La titular de la Segob, Luisa María Alcalde, se estrenó como oradora en el 150 aniversario luctuoso de don Benito Juárez, en la ceremonia presidida por el presidente López Obrador, el senador Alejandro Armenta y el gobernador Salomón Jara; fue buen mensaje de la joven funcionaria que se esmera en retomar los hilos de la compleja política interna… El presidente López Obrador anunció que “ante la gran demanda” habrá mañaneras sábados y domingos, pues tiene que realizar una intensa labor informativa de concientización ciudadana ante el agrupamiento de las fuerzas neoliberales que consideran es su oportunidad para regresar a Palacio Nacional. La refriega sólo es respondida por AMLO, en tanto que los seis morenistas en campaña por territorio nacional no se dan por enterados y continúan su recorrido turístico, parando en fondas urbanas o a orillas de la carretera para degustar los antojitos regionales o las aguas frescas, en tanto el jefe que enfrente sólo a sus adversarios… Duro golpe al senador Eduardo Ramírez en sus aspiraciones por la gubernatura de Chiapas. Al ser exhibido como poseedor de un depa de 22 millones de pesos demuestra que la política es un redituable negocio, lo mismo que para priistas, panistas o morenistas. Las utilidades no distinguen color partidista y lo mismo se sirven con la cuchara grande los anteriores o presentes funcionarios. Desde luego que el señalamiento proviene de sus competidores por la gubernatura chiapaneca y en los que se incluye lo mismo legisladores que funcionarios federales, pese a que es un estado con múltiples problemas de seguridad, pero también con vastas riquezas naturales.

