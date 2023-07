“Politiquería” en mi contra, dice Xóchitl Gálvez

“El burro hablando de orejas” es un dicho popular que encaja muy bien en el ex alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, quien acusa a Xóchitl Gálvez de corrupción, cuando él ha sido señalado de corrupto y algo más. El jueves 20 de julio la senadora conocida como la “señora X”, citada así por el “señor S” (ysq) fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) por el ex alcalde. La aspirante de la alianza Va por México (integrada por PAN, PRI, PRD) es acusada de los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones y tráfico de influencias. Pero Romo no tuvo que ir muy lejos por la respuesta.

Ipso facto, Gálvez dijo que la denuncia en su contra es politiquería. Advierte que se trata de conveniencia política y desestimó la denuncia del morenista. No es difícil entender de dónde provienen los ataques, ya sea por insinuación, interpretada como mensaje subliminal, o motu proprio de quien se asume defensor de la 4T como Romo. El propósito es “descarrilar” o sacar de la jugada a la “señora X” que se ha convertido en una pesadilla para Morena, los aspirantes de este partido a la Presidencia de la República y del propio inquilino de Palacio. Todo el poder del Estado para lograrlo.

Gávez dijo en una entrevista a El Universal que no hizo nada indebido durante su gestión al frente de la alcaldía Miguel Hidalgo, prueba de ello es que el propio Romo, cuando encabezó la administración buscó y no encontró ninguna irregularidad, al igual que la Contraloría.

Representantes del PAN en el Congreso capitalino demandaron a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local, abrir una carpeta de investigación en contra Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, asesor de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo.

La demanda contra Romo fue debido a que, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), durante su gestión como alcalde erogó 8.6 millones de pesos a una empresa por trabajos que nunca se ejecutaron. Se trata del proyecto “Continuación de la construcción del nuevo edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo”.

Como resultado de esa situación, diputados del PAN en el Congreso capitalino demandaron a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local, abrir una carpeta de investigación en contra Romo. El 4 de mayo de este año, el diario La Prensa publicó que la vicecoordinadora de la bancada de Acción Nacional en el Congreso capitalino, Luisa Gutiérrez Ureña, y la diputada local de ese partido, Gabriela Salido Magos, explicaron que se trata de un proyecto que Víctor Hugo no supervisó y tampoco verificó que la empresa haya regresado el dinero.

Salido Magos destacó que es necesario que la FGJ capitalina considere este caso como un acto de corrupción y abuso de autoridad, porque el ex alcalde de Morena, que ahora cobra en la nómina del gobierno de la Ciudad de México, tiene diversos señalamientos por corrupción y ahora con esta información de la ASCM, se confirma.

El viernes de la semana pasada, Xóchitl Gálvez desestimó la acusación en su contra porque durante su gestión no hizo nada indebido, prueba de ello es que nunca la denunció Romo cuando éste encabezó la administración, pues aunque buscó no encontró ninguna irregularidad, al igual que la Contraloría. La aspirante de Va por México no ignora que esto es parte de lo que le espera y ante la andanada que se avecina deberá demostrar de qué está hecha. Por lo pronto, es señalada por Romo de haber cometido ilícitos durante su función pública en la Miguel Hidalgo. Asegura tener pruebas de que Gálvez otorgó al menos 10 permisos para desarrollos inmobiliarios para la empresa High Tech Services de su propiedad. La “guerra” apenas empieza.

“Piso parejo”, insiste Fernández Noroña

Otro que se sigue quejando de que no hay “piso parejo” es el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la candidatura por la Presidencia de la República. Dice que es una “contienda de Estado” pues es evidente que existe toda una estructura a favor de Claudia Sheinbaum.

Ellos, junto con Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal (también Manuel Velasco) participan en el proceso interno de Morena para elegir a quien coordine el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones federales de 2024. Noroña se apresuró a aclarar que “no está descalificando a nadie, solo que es evidente toda la estructura a favor de una de las personas que aspiran y eso es incorrecto.

Financiamiento a empresas turísticas

Nacional Financiera (Nafin), el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) informaron que acordaron trabajar en conjunto en favor de las empresas del sector turismo con la finalidad de contribuir a su profesionalización y acceso a financiamiento. Mediante la firma del Acuerdo de Colaboración para Promover la Capacitación, Asistencia Técnica y Financiamiento a las MiPymes Turísticas, se espera beneficiar a cerca de 64 mil empresas del ramo en la CDMX, además de que se logrará un beneficio en la generación de empleos al abarcar a toda la cadena de proveedores del sector turismo y restaurantero.

El convenio servirá para que las empresas interesadas aprovechen los programas y mecanismos de apoyo como la Cédula Nafin, Crédito Directo y Cadenas Productivas, además de llevar a cabo sesiones de asistencia técnica, capacitación al sector restaurantero, cursos de autogestión y capacitación a empresas y cooperativas.

Nathalie Veronique Desplas Puel, secretaria de Turismo de la CDMX, dijo que el sector viene saliendo de una gran crisis por la pandemia del Covid-19, sin embargo, destacó que se han logrado importantes avances en el camino de la recuperación.

