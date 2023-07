2024, todo o nada para Dante Delgado

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Deshoja la margarita de coalición: oficialismo u oposición

Emecistas ven más beneficios con Va por México

De vasallos a socios, el dilema

Luis Donaldo, Clemente Castañeda, Alfaro

Diputados repiten dogmas de Palacio

Así atacan a SCJN y a Xóchitl

No importa la verdad, importa descalificar

Coca-Cola, fondo sostenible

El primer arte que deben aprender los que aspiran

al poder es el de ser capaces de soportar el odio

Séneca (2 AC-65) Filósofo latino

Al interior de Movimiento Ciudadano (MC) hay una sorda guerra entre aquellos puros que creen qué no mezclarse con otros partidos, aunque el objetivo mayor sea tener el poder, les da credibilidad y aquellos que ven con pragmatismo la oportunidad, más importante, de lograr la Presidencia de la República o, en su defecto, una lograr una chamba relevante con los vencedores.

Estos últimos, ven una guerra contra un enemigo en común de la oposición: el oficialismo. El juego que manejó durante varios años Dante Delgado, para hacer el juego sucio a Morena, ya está superado. Ante la luz al final de la oscuridad, de lograr posiciones de poder y dinero a partir de 2024. Si gana la oposición tendrían una parte de la repartición de los vencedores.

Se trata de encontrar la mejor opción para miles de seguidores, pero fundamentalmente militantes de MC.

Con Morena les quedan bloqueadas, absolutamente, todas las oportunidades y, ni siquiera algunas diputaciones federales o locales, o senadurías, de influencia. Eso y nada, es nada.

El acceso a puestos administrativos al lado del oficialismo, lo tienen totalmente bloqueado. Esto, pese a hacerle el gran favor a Morena y sus satélites, PVEM y PT, de quitarle votos a las alianzas opositoras, fundamentalmente al PRI, PAN y PRD.

Hacer el juego de palero, no deja utilidades a quienes viven de la política. Están convencidos, los pragmáticos, que la única salida para su supervivencia política y profesional, es fincar alianzas partidistas y Vamos por México, es la solución.

Dirigentes locales de Movimiento Ciudadano están coqueteando con la oposición. Para ellos sí es rentable. Mucho más rentable que para el presidente de ese partido, Dante Delgado, podría obtener con el oficialismo. Incluso, aunque le dieran la gubernatura, que se ve extremadamente lejano por la paridad de género en las candidaturas, el resto de los dirigentes y piezas clave de MC, se quedarían sólo viendo los postres a través de la ventana.

La presión sobre Dante, la imprime el grupo Jalisco, así como algunos de los jóvenes políticos como el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. En la Perla de Occidente, tanto el gobernador Enrique Alfaro (enfrentado por ello con Dante), como las principales piezas como Clemente Castañeda, alcaldes de municipios importantes, quieren asegurar la gubernatura ante el avance de Morena por el desastre en materia de seguridad en la entidad.

Unidos con Vamos por México, con Alejandro Moreno, del PRI; Marko Cortes del PAN; y Jesús Zambrano, del PRD, lograrían avanzar sistemáticamente en la entidad y en posiciones a nivel nacional, en lo que sería un gobierno amplio de coalición opositora.

Se juega mucho en esas decisiones y los emecistas quieren dejar la posición de partido bisagra, sino una organización completamente madura y en crecimiento.

PODEROSOS CABALLEROS

SCJN A JUICIO: Algunos pensarán que los diputados Montessori de Morena, hacen lo que les da la gana; que no consultan ni a su líder, Ignacio Mier. Y, tienen razón. Está bien que cada diputado responda a sus propios intereses de sus electores, pero la verdad es otra. Hay batallones de serviles y lambiscones del Presidente de la República, para que el inquilino de Palacio se digne a verlos y los premie con chambas burocráticas. Por ello, es la andanada contra la Suprema Corte de Justicia y su presidenta, que no se somete a los caprichos de AMLO, Norma Piña. Pero, por desconocimiento o mala fe, el Presidente no acata el artículo 108 de la Constitución, que establece que él puede ser sujeto a juicio por delitos electorales. Ataca y promueve ataques con recursos públicos en contra de la ministra y, en especial, a la que ve como candidata por la oposición Xóchilt Gálvez. Desde San Lázaro, por ejemplo, diputados de Morena siguen como borregos, una declaración de AMLO y la repiten como loritos, aunque no tengan la menor idea de qué se trata o si tiene algún fundamento.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

COCA-COLA: Coca-Cola, que en México preside Luis Felipe Avellar, y ocho grupos embotelladores a nivel mundial, impulsan el Fondo de Capital de Riesgo Centrado en sostenibilidad por 137.7 millones de dólares. Greycroft, una firma de capital de riesgo, administrará el “Fondo para la Sostenibilidad Greycroft Sistema Coca-Cola”. Ello con el fin de disminuir la huella de carbono del Sistema Coca-Cola.

