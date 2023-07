“Ola azul con Claudia”, ¿qué le pidió Gonzalo Espina a Sheinbaum?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

José Manuel del Río Virgen, nuevo malestar para Cuitláhuac García

La flamante “corcholata” puntera Claudia Sheinbaum, exagera cuando presume el apoyo que hace unos días le brindó la denominada “Ola Azul con Claudia”; un grupo de panistas encabezados por el diputado local en la Ciudad de México, Gonzalo Espina Miranda, que ni tardo ni perezoso, renunció al PAN.

La explicación de por qué este personaje dimitió a las filas de Acción Nacional, suena como tantas otras que se han dado en el pasado de un partido a otro: Como en el instituto político en el que han militado no les dan dado ninguna candidatura ni posición de poder, entonces se van y esto ha ocurrido hasta en Morena.

Así, Espina Miranda, de alguna manera hizo lo mismo que el senador Germán Martínez Cázares, cuando después de haber atacado constante y tajantemente a Andrés Manuel López Obrador, cayó seducido por sus encantos y llegó a la Cámara alta y después a la dirección del IMSS, aunque no tardaron en presentarse los pleitos y enfrentamientos y el ahora integrante del grupo Plural, salió corriendo de Morena y de nueva cuenta se volvió detractor de esta errada y llamada Cuarta Transformación y de quien la encabeza.

Otro caso que ilustra esta situación es el del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, que siendo panista de gran raigambre, cuando no le dieron la candidatura albiceleste al gobierno de Guanajuato, puso “pies en polvorosa” y se unió a Morena para perfilarse como el candidato en automático al gobierno de dicho estado, pero ahora por parte del oficialismo, sin embargo, recientemente se le cruzó una piedra en ese camino, cuando el director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto Ortega, dio a conocer que quería ser candidato de Morena al gobierno guanajuatense. ¡Qué mala suerte!

Como ya se anotó, el caso de Gonzalo Espina es semejante porque es evidente que algo le pidió a la exjefa de Gobierno de la CDMX, así de que eso que tanto pone en sus redes sociales que lo hace “por amor al prójimo y por el bien común”, suena a pura demagogia con marcados toques de oportunismo.

Además, llama la atención que los seguidores del diputado Espina, no renunciaron a su militancia panista. ¿Esto se podría traducir en que el legislador local quiere dejar, -como reza un conocido refrán-, una vela prendida por si se ofrece?

Al agradecer su militancia por 10 años en Acción Nacional y eso sí, criticar duramente a este partido calificándolo de “extraviado político”, señaló: “Por eso, hoy, me sumo a un proyecto distinto, a un proyecto que convoca a personas de diferentes sectores de la sociedad civil para participar de manera libre, tomando en cuenta las ideas, el debate y la competencia interna”.

Hay una pregunta que no se puede omitir: ¿y qué va a hacer el ex panista en el caso muy probable de que Sheinbaum Pardo no le cumpla?, porque esta suma de la “Ola Azul” (que por cierto la dejaron sola a su arribo al Aeropuerto de la CDMX y no la fueron a recibir con porras), ya le está ocasionando problemas internos a la exfuncionaria capitalina y ahí está como muestra que la “corcholata” que se resiste a ser derrotada, -léase Marcelo Ebrard-, ya la cuestionó abiertamente al indicar que: “Yo no aceptaría el apoyo de otro partido y menos del Partido Acción Nacional, son la contraparte” y agregó el excanciller: “¿Cómo puede ser que esté promoviendo un partido como Acción Nacional a una o uno de nosotros?”

Pues, ¿qué le extraña al exsecretario de Relaciones Exteriores? Lo que sí es que a lo mejor Claudia Sheinbaum ya no podrá seguir presumiendo que es una morenista pura, peleada con todo lo que no sea errada y llamada cuarta transformación.

Municiones

*** Ni un motivo tendrá el flamante gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, para estar contento, pues luego de sus insistentes y viscerales ataques al Poder Judicial de su estado que no le han dado resultado, ya se “destapó” para sucederlo por parte de Movimiento Ciudadano, un viejo conocido suyo, José Manuel del Río Virgen, que fue objeto de feroz persecución por parte del gobernador morenista que por más que hizo, no pudo mantenerlo en el penal de Pacho Viejo. Por lo demás, según se sabe, Cuitláhuac García recibió ya línea directa de Palacio Nacional para apoyar a la flamante secretaria de Energía, Rocío Nahle, cuya posibilidad todavía está en veremos porque los apoyos para sacarla adelante pese a no ser oriunda de Veracruz, no han resultado del todo bien. No obstante, en el corazón del mandatario estatal está quien ocupa la secretaría de Educación local, Zenyazen Escobar, pero al final, se disciplinará a lo que le digan en Palacio Nacional. Y como fue en Veracruz donde nació el partido creado por Dante Delgado, se dice que hay muchas posibilidades de que en las elecciones del 2024, le arrebaten esa gubernatura a Morena. ¿Será?

*** Con la finalidad de generar recursos que les permitan un mejor funcionamiento y el cumplimiento de sus metas, Corporativo Caliente pone a disposición de los organismos civiles sin fines de lucro, su programa denominado Noches de Casino. Esta actividad consiste en una velada de cortesía a beneficio de agrupaciones ciudadanas para que, a través de la venta de boletos, recaban recursos, mientras que la organización, alimentos, bebidas y diversión, corren por cuenta del programa Caliente Ayuda. Noches de casino, es una actividad que surgió en 2009 a iniciativa del Presidente del Consejo de Corporativo Caliente, Jorge Hank Rhon.

*** Bien hizo Xóchitl Gálvez en deslindarse ni más ni menos que del expresidente Vicente Fox y lo hizo justo a tiempo, cuando la Cofepris aseguró casi dos mil productos que contienen cannabis a la empresa Paradise Shop, de la cual es socio el expresidente Fox. Desde luego ahora las persecuciones del oficialismo hacia la oposición, estarán a la orden del día, pero convendría que el guanajuatense aclarara esta situación, ¿o no?

*** “Si no pueden, renuncien…, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada”, ese fue el reclamo que hizo el empresario Alejandro Martí a las autoridades en la administración de Felipe Calderón, cuando su hijo Fernando fue secuestrado y asesinado por la delincuencia organizada. Descanse en paz el empresario y activista. La coincidencia es que esta frase actualmente, con esta errada y llamada Cuarta Transformación, sigue plenamente vigente y viene a demostrar que eso de los “abrazos, no balazos”, no funciona.

