Como la educación, a privatizar la medicina

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha indicado que, quien tenga dinero para hacerlo, puede pagar la educación de sus hijos en escuelas privadas, pero es función del Estado otorgarla de manera gratuita; y hoy surge otro tema similar: quien tenga recursos -130 mil pesos-, puede comprar un seguro médico a alto costo, aunque se puede conseguir más barato.

El salario de un jefe de familia con ingresos medios no alcanzaría pagar tal cifra, incluso ni siquiera la cuota de seguridad social o adquirir los medicamentos que se recetan porque no hay suficiente abasto. Incluso el mismo ex presidente Vicente Fox —acaudalado empresario desde tiempos remotos, negociante de la política y del poder—, afirma que “sufre” para pagar su seguro médico.

Y quien hace la propuesta de que los trabajadores paguen su seguro médico con un descuento, no tiene idea de la realidad nacional: una inmensa mayoría de mexicanos sobrevive con salarios mínimos y habría que ver, todos los días, el hacinamiento en el transporte público de la ciudad de México para comprender la realidad nacional. Hacer negocio con la medicina o la educación es un propósito recurrente de los inconformes con que el Estado otorgue esos servicios de manera gratuita: “que paguen los servicios”, por lo que queda claro el objetivo mercantil de los conservadores y el fin de que el Estado sirva a quienes, incluso, no pueden acceder a los servicios públicos y gratuitos.

Turbulencias

Rosario Robles se reintegra a la política

Mientras la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz presume que, incluso, ha rebasado las 150 mil firmas que se requieren para inscribirse como aspirante a la candidatura presidencial del frente opositor, la priista Beatriz Paredes Rangel informa que sus simpatizantes tienen dificultades para anotarse en la plataforma creado para ello, y la ex titular de Sedesol, Rosario Robles Berlanga, indica que en unas semanas más decidirá si participa o no en la justa electoral de 2024; lo más seguro es que sí, pues cuenta con la trayectoria y simpatías suficientes para ello… Sin duda, que la hidalguense ha dejado atrás a sus competidores por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, incluidos los seis de Morena que, definitivamente, no prendieron en el ánimo del electorado. Han confundido su incondicionalidad y su servilismo con el que manda, en lugar de granjearse la preferencia del electorado. La elección federal de 2024 se definirá por un nuevo rumbo o la continuidad y la amplia mayoría de mexicanos lo que desea es un cambio, aun cuando haya obtenido beneficios de la actual administración… La ciudad de Oaxaca tuvo una ocupación hotelera de 92.84 por ciento en el periodo del 14 al 24 de julio, mientras que la ocupación acumulada al 23 de julio fue de 63.73 por ciento. Este porcentaje representa 5.66 puntos más que la registrada en el mismo periodo de 2022 cuando se registró 72.02 por ciento, informó la secretaria de Turismo del estado, Saymi Pineda Velasco, quien dijo que de acuerdo con el sistema Datatur, el programa de medición e información estadística de la oferta y ocupación hotelera, la ocupación en la región de la Costa al 22 de julio fue de 74.88 por ciento en Bahías de Huatulco y en Puerto Escondido de 50.53 por ciento, y de acuerdo con los Indicadores de Actividad Turística de Guelaguetza 2023, se proyectaba la llegada de 129 mil 205 turistas, una ocupación hotelera de 82 por ciento y una derrama económica de 432 millones de pesos para la ciudad de Oaxaca, cifras rebasadas de acuerdo con la afluencia turística… A propuesta del presidente de la Jucopo del Congreso Local de Oaxaca, Alfonso Silva Romo, desapareció -“por corrupto y oneroso”-, el Tribunal de Justicia Administrativa y se creó otro organismo con la encomienda de combatir la corrupción.

