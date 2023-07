Daniel Sosa llevará su show “Treinta” al Auditorio Nacional

Inicia la celebración de sus 12 años de carrera

La cita para esta gala de carcajadas y reflexión es el 5 de septiembre

Arturo Arellano

Daniel Sosa inició su carrera en 2012 y hoy, a sus casi 30 años de edad, es uno de los líderes de la escena del Stand Up Comedy en México. Actualmente cuenta con siete especiales de comedia; dos en Netflix, Sosafado (2017) y Maleducado (2019); cinco en YouTube: Ya no es lo mismo (2020), Especial de San Valentín (2020), Especial de Reyes Magos (2020), Día de Muertos (2021), y el más reciente, Daniel Sosa En vivo desde El Woko (2022).

Desde el 2022 forma parte del equipo de comedia de Azteca Deportes, realizando transmisiones en los eventos deportivos más relevantes como el Mundial de Qatar. Y con anterior gira mundial “Semi Formal” visitó más de 40 ciudades entre México, Estados Unidos, Centro, Sudamérica y Europa.

Este 2023, inicia su nueva gira mundial llamada “Treinta”, en la cual nos habla acerca de los estragos de llegar a esta edad y cómo él desde hace algunos años empezó a tener “achaques” de señor, asimismo, destaca que lleva un mensaje para que la gente empiece a hacerse cargo de sí misma.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, destaca su gusto por pisar el escenario del Auditorio Nacional “creo que solo Franco Escamilla, Sofia Niño de Rivera, La Cotorriza y Alex Fernández han estado en este escenario, cuando de comediantes se trata, entonces me siento muy orgulloso por ello. El mío es un show que habla de esta etapa de mi vida, también sobre la nostalgia de los noventas, sobrevivir el cambio de la tecnología y el papel que ahora juega el internet, desde la parte analógica y ahora la parte digital, y cómo vamos adaptándonos”.

Asegura que se trata de “hablar un poco por mi generación, nos tocó vivir tantas cosas, cambios dramáticos, nacimos en un mundo y ahora vivimos en otro, nos ha costado mucho adaptarnos. El show lo he estado haciendo desde enero, hago chistes que funcionen en el país, pero también en todo el mundo, porque si algo aprendí de ir a otros países es que debes hacer cosas que entiendan todos, sin que se pierdan mis raíces”.

Con 12 años de trayectoria refiere que jamás imaginó llegar a este punto. “La verdad es rarísimo, no sé en qué momento pasó todo esto, solo quería hacer reír a las personas y jamás pensé trascender tanto, pero ahora que tengo la oportunidad de hacer el Auditorio Nacional me siento muy contento. Sé que no cambiaría nada, he disfrutado mucho mis etapas, el inicio, el aprendizaje, de todo se aprende”.

En cuanto al adaptarse a las nuevas generaciones refiere que “lo importante es saber llegar a cada tipo de público, eso me lo enseñó Eugenio Derbez, saber que hay momentos y que hay que prepararse en actuación, escritura, en todo lo que puedas, para ser cada vez mejor, además siempre hay que aprender de cada proyecto”.

También destaca que como comediantes si quieren llevar un mensaje, pero no están para educar “al final de cuentas no creo que vengamos a educar, la comedia por naturaleza es disruptiva, mientras el discurso sea congruente y no rebasar los límites todo irá bien, no te burlas de una situación, sino de los detonantes”.

Asegura que “para hablar hay que saber, no solo tener boca, hay que estudiar el tema y si no venimos a educar, sí tenemos una responsabilidad. Me gustaría dejar mucho el mensaje de que hay que hacernos responsables de nosotros mismos, lo importante no es lo que dicen o qué hacen alrededor de nosotros, sino lo que hacemos nosotros mismos, el saber que no me hacen sentir, yo decidí sentirme como me siento. Porque siempre dejamos la responsabilidad en los demás, pero hay que pensar qué estás haciendo tú”, concluyó.

“Treinta” de Daniel Sosa estará presentándose por primera vez en el mítico Auditorio Nacional este 5 de septiembre a las 9 pm. Los boletos están a la venta en Ticketmaster.

Daniel Sosa también llegará a España, Estados Unidos Inglaterra, Irlanda, Alemania, Francia, Sudamérica, Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, entre otros países.

