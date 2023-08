Prismatic Shapes relanzará su disco Sigilos y Decretos

La banda mexicana de post-punk y darkwave

Este material estará en plataformas digitales a partir del viernes 18 de agosto en una nueva edición, que contará con el sencillo Ritos y vocablos y dos remixes inéditos de la canción El rey de la noche

Prismatic Shapes relanzará su aclamado disco Sigilos y Decretos, que fue producido por Alán Ortiz, ganador del Grammy, y Sebastián Garrido, con el que festejarán su primer aniversario y para ello el trío mexicano de post-punk preparará para su fiel legión de seguidores una nueva edición, que además de contener sus 8 canciones originales (El sueño de la realidad, Rostros ocultos, De sigilos y decretos, Con el club a la distancia, Gog, Susurros al anochecer, Acto de fe y Estatus) también contendrá el sencillo Ritos y vocablos así como dos remixes inéditos de su primer sencillo lanzado en español del tema El rey de la noche. Este material estará disponible a partir del viernes 18 de agosto en todas las plataformas digitales.

Cabe mencionar que el single Ritos y vocablos es muy especial para Pedro Gopar, ya que toca las fibras más sensibles y personales al plasmar la historia de su familia en la letra de esta canción. Por otro lado, uno de los remixes fue producido por DJ Fn1, quien tradujo de manera sonora la escena oscura californiana sintetizándola en una mezcla de sonidos sombríos y bailables, que nos demuestra el por qué José Verduzco ha tenido el placer de colaborar con los artistas internacionales más populares del post-punk y darkwave como Mareux, Clan of Xymox, She Past Away y Nürnberg.

Mientras que el otro track remix se enfocó más por el lado latinoamericano donde Frecuencias Ocultas y Electrosheet de Guatemala unieron fuerzas para crear una versión que rompe con los estereotipos del género, y llevarnos por las raíces electrónicas de Centroamérica.

Estas colaboraciones se suman a la lista de artistas internacionales que han remixeado sus temas como fue el caso de Erk Aicrag, vocalista de Hocico y Rabia Sorda, así como la banda de post-punk Twin Tribes.

También es importante mencionar que habrá una nueva portada, que estuvo a cargo de la fotógrafa Odeth Espinosa Castro, quien tuvo la oportunidad de documentar un momento histórico en la carrera de Prismatic Shapes, cuando fueron invitados al concierto de la legendaria banda británica The Sisters of Mercy, creadores del sonido gótico, en el Circo Volador de la CDMX.

Paralelamente a este relanzamiento, Prismatic Shapes ofrecerá una serie de shows especiales. Por ahora se tiene confirmado su presentación del 25 de agosto en la ciudad de Querétaro y un día después, 26 de agosto, harán lo propio en la nueva casa del Gato Calavera de la CDMX. Durante el mes de octubre, visitarán Monterrey, Cancún y Mérida.

Sus próximos shows son los siguientes: 25 de agosto – Calle 5 de mayo #13 – Querétaro 26 de agosto – Gato Calavera – CDMX 6 de octubre – La Tumba – Monterrey 27 de octubre – McCarthy’s – Cancún 28 de octubre – La Pancha The Biker House – Mérida