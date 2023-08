Juan Pablo Zola lanza su EP debut, “Pero Nos Conocimos”

Nuevo hito en su carrera música

Cuenta con 7 temas que narran una historia completa de principio a fin

Arturo Arellano

Juan Pablo Zola es un cantautor originario de la Ciudad de México que comenzó su carrera musical en 2021 publicando diversos covers en redes sociales, para después lanzar su sencillo debut “Cuando Veas La Luna”, tema completamente de su autoría y de los favoritos de sus fans, quienes se autodenominan “Zoles”.

Actualmente cuenta con 9 sencillos lanzados, con los que ha conseguido más de 200 mil reproducciones en plataformas digitales, y ha realizado numerosas presentaciones musicales, una de ellas en el Ángel de la Independencia, ahora este 2023, Juan Pablo alcanza un nuevo hito en su carrera al lanzar su EP debut, “Pero Nos Conocimos”, que cuenta con 7 temas que narran una historia completa de principio a fin.

En entrevista para DIARIO IMAGEN nos comentó “Es mi primer proyecto de larga duración, son siete canciones, quería que fuera más allá de los temas, yo quería una historia completa, un concepto, contar sobre una relación toxica en la que estuve, son las etapas de esta situación por la que pase, esperando que mi experiencia les sirva a otros”.

Asimismo, refiere que se trata de un álbum visual “ya saqué 5 videos y faltan dos más, lo que intente hacer, primero fue mostrar las canciones para que la gente se identifique con sus propias experiencias, pero luego vinieron los videos para que la gente conozca que fue lo que me pasó a mí, al final es como un cortometraje, en el que la gente puede conocer algo muy mío”.

Y es que, asegura que “Justo quería hacer catarís, hacer algo real, y decirle a la gente que pase por esto, que pueden salir de ahí, porque muchas veces creen no poder, pero deben soltar, yo no podía, me costaba trabajo, pero al final se logró y sé que todos podemos. Diría que es un disco con letras muy fuertes, es bonito, es pop, balada, otras más movidas, pero todo dentro de mi estilo, es un sonido actual, fresco y justo con una historia. Fue difícil desnudar mi historia, por miedo, por lo que iban a decir, por revivir las cosas al escribir las canciones, pero a la larga sé que ayudará a otras personas a salir de esos lugares oscuros”.

En ese sentido, afirma que de hecho, ya las personas le dicen que las canciones les han ayudado, “cuando uno escribe, produce, canta las canciones son parte de tu vida, pero cuando las lanzas, nace tu bebé y lo compartes con el mundo. Lo que fue mío ahora puede ser parte de los demás, por eso dicen ‘convierte tus tragedias en arte’ y fue lo que intenté hacer”.

Finalmente, adelanto que pronto estará anunciando fechas para conciertos en vivo “ estaré en diferentes partes de la Ciudad de México, presentando mi música en vivo, ojala me acompañen es toda una experiencia, lloramos, nos divertimos, reímos, pero terminas con mucha energía y empoderado” concluyó.

