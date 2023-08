Juandy se vuelve “Romeo” para conquistar a las mexicanas

Desde lo más cálido de Colombia

Prepara un disco pop, pero con tintes de salsa, urbano y otros destellos noventeros

Arturo Arellano

El cantautor caleño, Juandy, llega a México para presentar su sencillo “Romeo”, una canción que se destaca por contar con los ritmos propios de Latinoamérica y mezclarlo con los sonidos propios del pop clásico. La letra es una declaración de amor, logrando una vez más que sus fans se identifiquen con sus experiencias convertidas en canciones y también, remonta a tiempos pasados, donde el pop fue todo un boom en la vida del artista.

Juandy señala que “hay que regresar a nuestros orígenes en la música latina”, por ello con “Romeo” explora toda su versatilidad musical y vocal fruto de su pasión y preparación constante, para luego dar vida al Ep “Creyente”.

Se trata de un tema compuesto por Roberto Sierra y Juan Torres (Juandy), de la mano de Miguel Rico en la producción, dando como resultado una historia y sonido atrayente para dedicar y disfrutar, lo cual nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Es una canción de amor puro y duro, siento que cuando nos enamoramos pensamos mucho en como gradar al oro con viajes, lujos, que al final son innecesarios si dejas que tu corazón hable. Este tema habla de eso, del porque me enamoro, y es porque le puedes ofrecer tu corazón a una persona, eso es lo más grande, tu tiempo, sentimientos y apoyo”.

Describió como increíble el momento de la composición “Yo quería un ritmo que nos identificara como latinos, pero no urbana, sino algo más atrás, me fui a los noventas, con temas tropicales, moviditos, como lo que hacía Carlos Vives, Shakira. Entonces esto es la puerta para ‘Creyente’ que será un paseo por los noventas. A nivel de producción todo el sonido es bien de esa época, usando instrumentos como el sintetizador de Roland, guitarras, con pedales análogos, Delay y tremolo muy de la década, asimismo, un Hammond en un tema de reggae”.

Al final refiere que se trata de un gusto personal “Es que quizá suene tonto, pero así lo quise, de hecho, se grabó orgánico, sin cortes, no quise hacer muchas tomas y tomar lo mejor, hicimos unas cinco de cada tema y lo grabamos todo junto, nos quedamos con la mejor, es contar una historia de principio a fin. Incluso hay un tema de salsa con 18 músicos al mismo tiempo”.

En ese sentido explicó que “en Bogotá hay solo un live room capaz de sostener hasta 10 músicos en vivo y que se escuchen bien, porque capaz en mi sala cabe los 18 pero vamos a sonar re mal. Entonces ensayamos, desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del medio día en el live room y al final grabamos, conté con gente muy talentosa, un músico trompetista de 80 años que fue parte de la última generación de la Fania All Stars; pero también conté con un niño de 17 años, trompetista y brutal”

También celebra que esto le da mayor espíritu al disco “es que no había herramientas antes como las de hoy, cuando se abusa mucho del autotune, es decir, que, si te desafinas no hay problema, lo arreglan en la producción, yo no quería eso, hicimos armonías tremendas con recursos viejos. Irme hacia atrás me hizo darme cuenta porque me gusta la música de aquellos tiempos, y quiero que mis canciones lleven a la gente a recordar esos momentos bonitos y que podemos hacer las cosas bien, eso se puede imprimir en las nuevas generaciones”.

Finalmente, destacó que irá sacando sencillo a sencillo, hasta tener el Ep completo “es una invitación a escuchar las letras, el concepto completo, con buena música, letras y armonías. Será un mes entre cada lanzamiento, luego en 2024 regresaré a México a cantar en vivo, pero ya estaremos hablando de ello en su momento” concluyó.

