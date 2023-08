Libros de texto, Mario Delgado Carrillo se va a “morder la lengua”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿En Guerrero, Chiapas y Michoacán sí hay gobierno efectivo?

El flamante dirigente nacional de Morena, Mario Martín Delgado Carrillo, se va a morder la lengua y todo por defender los misteriosos libros de texto que están plagados de adoctrinamiento y una de las consecuencias de esto, podría ser no convertirse en el candidato morenista al gobierno de la Ciudad de México, cuyas aspiraciones manifestó hace unos días a la voz de que primero sacará adelante la carrera del “corcholaterío” y “después ya veremos”, pero por el tono utilizado, se nota a leguas que la idea no le desagrada para nada al líder del partido oficial.

Menos le importarán a Delgado Carrillo, las aspiraciones que tiene la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, sin embargo, una pregunta sí surge: ¿quién podrá más, Mario Delgado o el senador con licencia Ricardo Monreal?, porque también hace unos días, casi en el mismo tono, el ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, dejó para el breve plazo, la decisión si se lanza a la difícil misión de rescatar para Morena a la capital de la República e incluso, a las alcaldías que tiene perdidas el oficialismo.

Claro, aún falta para que la carrera de las “corcholatas” finalice pero a estas alturas, ya estamos viendo el primer enfrentamiento entre dos de los principales aspirantes: Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, mismo que se dio porque la ex jefa de Gobierno de la CDMX, quiso, muy al estilo de su jefe, “hacer caravana con sombrero ajeno” y presumió como suyos los supuestos logros en seguridad, a lo que el ex secretario de Relaciones Exteriores le recordó que fue él y el presidente Andrés Manuel López Obrador, —cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México—, los que diseñaron el plan de Seguridad en la capital de la República. Cabe destacar que esto ocurrió antes de la máxima de esta errada y llamada Cuarta Transformación, de “abrazos, no balazos”.

Esta es apenas la primera batalla en una carrera que, para la mayoría, ha resultado por demás aburrida; con eso de que las “corcholatas” no pueden debatir entre ellas y se la pasan enfrascadas en el tema de los espectaculares y los dineros amén de la prohibición que tienen de acudir a medios de comunicación “neoliberales”, pues no hay mucho qué ver.

Además, la guerra entre el “corcholaterío” sería de flojera, con la parsimonia del ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la enjundia de la señora Sheinbaum Pardo, estas campañas, no campañas, han adquirido un tono gris aletargado que no se esperaba.

Retomando el tema de los libros de texto de la llamada “Nueva Escuela Mexicana”, por parte de esta errada y llamada Cuarta Transformación, Mario Delgado salió a defender a los autores de unos libros que se guardan en la más absoluta secrecía, al señalar que: “Durante muchos años dijeron que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia (de la República) se corría el riesgo de que México cayera en el comunismo. Ahora, otra vez a revivir el fantasma del comunismo, ahora en los libros de texto”

Se nota que el líder del oficialismo no reparó en el “tuit” que subió nada más y nada menos que Marx Arriaga, responsable del diseño de estos libros llenos de errores, con una imagen de Genaro Vázquez Rojas, anotando —palabras más, palabras menos— que él primero se muere antes de cambiar su ideología y que quienes vayan por él, en este caso, en el escenario de las consecuencias legales, lo encontrarán trabajando y no de rodillas. Sin duda, una palabrería burda proveniente más bien de un discurso setentero y eso que el señor Arriaga no es mexicano, por lo que luego de su discurso patriotero barato debería envolverse en la bandera de Venezuela, ¿o no?

En conferencia de prensa, Delgado Carrillo remató: “Entonces, vamos a defender, por supuesto, que se distribuyan los libros de textos y que nuestra educación pues no sea un pensamiento único que tengan los niños, sino que vean lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país”.

Puras omisiones por parte del dirigente de Morena, pues por lo visto, tampoco se ha enterado que quien impone el pensamiento único es precisamente, quien despacha en Palacio Nacional.

Municiones

*** Sobre el asesinato del empresario José Guadalupe Fuentes Brito, operador de Marcelo Ebrard; su hijo, José Manuel Fuentes Calvo y un testigo que habría presenciado este crimen, la flamante gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, no ha dicho ni media palabra; de plano no ha salido a pronunciarse. En cambio, tarde se le hacía a la hija del senador Félix Salgado anunciar que la cantante Belinda se presentará en Chilpancingo, ciudad que también ha sido asolada por la violencia, ¿habrá cancelación? Igualmente, la gobernadora Salgado se ha preocupado más por reiterar que apoya a Claudia Sheinbaum. Un operativo como el que envió la gobernadora en la Autopista del Sol, suena más bien a aquel viejo refrán de “después de ahogado el niño, tapen el pozo”.

*** Otro de los gobernadores emanados de Morena que se encuentra en manos del crimen organizado, es el de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, que no ha salido a explicar por qué un buen número de tortillerías especialmente en Uruapan, de plano no abrió ayer, con la consecuente escasez de un producto básico en la dieta del mexicano. ¿Por instrucciones de quién?, pues los medios han reportado que de parte de Los Viagras, que se han dedicado a extorsionar a los tortilleros. ¿Y qué hace al respecto al gobernador Ramírez Bedolla?, pues nada, igual que con el asesinato de Hipólito Mora, en el municipio de La Ruana. ¿Por qué el gobernador Ramírez Bedolla no invita a Belinda?, por aquello del “pan y circo”.

*** También en Chiapas “se cuecen habas” y en los días recientes, muchas han sido las críticas al gobernador de ese estado, Rutilio Escandón, porque no hace absolutamente nada ante los grupos delincuenciales y las autodefensas que proliferan en ese estado, así como tampoco hizo nada cuando la delincuencia organizada secuestró a 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad a nivel local, pero eso sí, no tardó en “pararse el cuello” cuando los regresaron.

*** Y ya en el tema de los gobernadores, no dejó de llamar a sorpresa que en su gustadísimo “stand-up” mañanero, el presidente López Obrador hablara bien del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, del que dijo, “es un buen hombre, gobierna, pero no manda” porque hay un grupo delincuencial que tiene el “control real” del estado. En este punto bien vale la pena subrayar y estaría bien le preguntaran al inquilino de Palacio Nacional, ¿y qué, en Guerrero, Michoacán y Chiapas no pasa nada?, ¿en estos tres estados sí hay gobierno efectivo?

*** Ricardo Monreal lamentó que a estas alturas de la carrera del “corcholaterío”, Morena no haya puesto un freno a los evidentes excesos que se han cometido, sobre todo, respecto a la publicidad.

morcora@gmail.com