Cifras a conveniencia

Desde el portal

Ángel Soriano

Menos errores que en sexenios pasados en los Libros de Texto Gratuitos, más firmas de apoyo a aspirantes a modo a la candidatura presidencial, son las cifras y porcentajes que se manejan a modo como ha sido tradicional en la magia de la política mexicana, que de la noche a la mañana -como ocurría anteriormente- fabrican personajes y los hacen triunfadores.

Los responsables de la elaboración de los cuestionados libros de texto arguyen que en épocas pasadas fueron más -como el PRI que robó más, o como el alcalde que robó poquito-, justificando los desatinos, cuando que tienen todos los recursos financieros, tecnológicos, humanos, y tiempo suficiente para su elaboración, por lo que es injustificado la existencia de los dislates.

Sobre todo, porque se trata de las nuevas generaciones de mexicanos, cuya formación académica debería cuidarse porque se sientan las bases para la vida futura, y si crecen en un medio distorsionado y equívocos en la historia de México, la ciencia, la ética y los valores humanos, no contribuyen en nada en su formación como adultos.

La justificación es inaceptable, lo mismo que las maniobras de algunos de los aspirantes a obtener la candidatura presidencial, que sin salir a la calle se adjudican firmas que no obtuvieron en los barrios, las colonias, las comunidades o los ejidos, en cada rincón de la Patria. Mal porque la deshonestidad política e intelectual sigue prevaleciendo en el país y esto va para largo.

TURBULENCIAS

Incuestionable trabajo de Xóchitl Gálvez

Y ante la deshonestidad de políticos como el caso del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que incluso no concurrió en forma presencial a inscribirse como aspirante a responsable de la conducción del Frente Amplio por México, presume de haber obtenido 150 mil firmas vía internet cuando se trata de un personaje cuestionado por sus ligas con actividades ilícitas; y si bien puede creerse de Enrique de la Madrid que sí hizo campaña o de la senadora Beatriz Paredes que tiene reconocida trayectoria como dirigente, legisladora y diplomática, no es aceptable que otros como Silvano Aureoles o Miguel Ángel Mancera, digan que tienen apoyo popular, lo que sí ocurre con la hidalguense Xóchitl Gálvez, que ha sido recibida de manera apoteótica en diversos rincones de la República y tiene el carisma, formación política e intelectual, identidad con las bases y trabajo político, por lo que resulta poco seria la actitud de quienes sin mérito alguno aspiran a la candidatura presidencial… El juez 8 de distrito, Martín Santos Pérez, está en el ojo del huracán y es posible que sus correligionarios del Poder Judicial lo arropen ante la embestida del Poder Ejecutivo por haberse extralimitado y no sólo blindar de manera extraordinaria a la senadora panista Xóchitl Gálvez, sino de impedir al Presidente referirse a ella “de manera maliciosa”. La actividad política ha llegado a límites nunca vistos en la historia del país, pero que tiende a agudizarse porque no es fácil dominar las pasiones en la lucha por el poder… Con la participación de Benito Castro, Libertad Palomo, Maricarmen Peña y la producción del escritor José Luis Montañez, se reestrena este viernes 11 la obra “La Casa de la Bandida” en dos funciones, de 18 y 20 horas, en el Teatro Centenario Coyoacán… Es facultad constitucional del gobierno federal la edición y distribución de los libros de texto gratuitos, por lo que los gobernadores que se opongan a esta tarea en sus estados incumplen con la Ley, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que estarán en las aulas los materiales de acuerdo a lo que establece la legislación correspondiente.

