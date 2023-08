Problemón para Adán Augusto

Espacio Electoral

Eleazar Flores

AMLO LO DEJARÁ PASAR-. Seguramente en refuerzo al principio de que LA FAMILIA ES PRIMERO, la hermana del aspirante presidencial Adán Augusto López, también esposa del gobernador chiapaneco Rutilio Escandón, es la “número dos” en el SAT, de donde presuntamente sale información fiscal confidencial en la que se apoya el dueño del púlpito mañanero para atacar a quienes piensan diferente al jefe del comando guinda.

Lo anterior no para ahí, pues la hermana de Adán Augusto, de nombre Rosalinda López Hernández, es el eje de una serie de EMPRESAS FANTASMA que han recibido contratos por 478 millones de pesos en asignaciones directas, según investigación de Latinus, cuyo extracto reproduce el “amigo” presidencial Carlos Loret de Mola en su historia de reportero de El Universal.

Inexplicablemente esta denuncia bien investigada y fundamentada, con firma de la reportera y todo lo demás, hasta ahora no ha SALPICADO a la “corcholata” Adán Augusto López Hernández, no obstante que la hermana es operadora para la asignación directa de contratos, cuyas empresas beneficiadas con partidas millonarias del gobierno estatal, no están en los lugares que se reportaron como DOMICILIO FISCAL.

Lo peor no queda aquí, pues resulta que esos domicilios fiscales son inmuebles donde nunca funcionaron como empresas tales o cuales, incluso se dan casos de auténticas casuchas donde es increíble que existan escritorios o sillas donde despache empleado alguno.

En una sutil defensa expresada en alguno de sus muchos mítines disfrazados de RECORRIDOS en alguna parte del país, Adán Augusto López Hernández pudo referirse a esas denuncias en contra de su hermana, donde incluyen al SAT y al gobierno de Chiapas, diciendo que “las críticas son berrinches políticos”, pero no desmintió una sola línea de la columna de Loret o de Latinus.

Por motivos menores, un candidato presidencial no comulgante con el comando guinda ya estaría siendo exhibido, con riesgo hasta de retirarse de la competencia, pero se trata del HERMANO”. como lo llama el inquilino de Palacio Nacional.

UNA VEZ MÁS-. Desde el púlpito mañanero, el presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo descalificó a sus adversarios y opositores, también aprovechó para dirigirse a su feligresía a APOYAR a la Cuarta Transformación.

El ataque a sus adversarios obedeció a la negativa del gobierno chihuahuense de no distribuir los nuevos Libros de Texto Gratuitos en fiel cumplimiento a una orden del Poder Judicial, pero el motivo pudo haber sido otro contrario a las políticas del bienestar, cuya paternidad se atribuye el padre de la Cuarta Transformación.

A propósito de los Libros De Texto Gratuitos, en Toluca, maestros y padres de familia se reunieron para POSIBLEMENTE suspender la distribución de los ejemplares.

