Niega López Obrador que la Secretaría del Bienestar haga acarreo en favor de Sheinbaum

Responde el Presidente a queja de Ebrard

Mensaje a “corcholatas”: no hay doble discurso y será el pueblo el que decidirá

En respuesta a la queja de Marcelo Ebrard Casaubon de que no hay piso parejo en la carrera por la candidatura presidencial de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la Secretaría del Bienestar haga “acarreo” en favor de Claudia Sheinbaum, como acusó este miércoles el ex canciller.

“(Marcelo) Está en su derecho, pero es normal y además tiene el derecho de hacerlo y hay la instrucción que no se use al gobierno ni mucho menos al presupuesto para favorecer a nadie”, dijo el primer mandatario en la conferencia de prensa mañanera de este jueves.

El titular del Ejecutivo federal aseguró que Ebrard Casaubon, Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum saben que “no tengo una doble moral o doble discurso, que no nos metemos y que se acabó el dedazo y que es el pueblo el que va a decidir. Del otro lado ya hasta se los anticipé, pero ya no puedo hablar de eso, lo dicho dicho está”.

El Presidente aseguró que no tiene reportes que funcionarios de Bienestar acarreen o hagan labor en favor de la jefa de Gobierno.

“No, no, y se están portando muy bien, por ejemplo los gobernadores esos tienen más influencia, ninguno, porque en un momento nos reunimos y se suscribió un acuerdo y los gobernadores lo han cumplido al pie de la letra”.

Señaló que entiende los señalamientos de Ebrard Casaubon, porque en vísperas de que se decida quién será el coordinador nacional de la defensa de la Cuarta Transformación, hay inquietudes y dudas razonables.

“Pero somos distintos, no puedo meterme a lo otro, no debería meterme en esto, pero ustedes son los que provocan”, dijo.

Gobierno federal colabora en caso de

jóvenes levantados y asesinados: AMLO

Sobre la desaparición y asesinato de 5 jóvenes en Jalisco, el presidente López Obrador aseveró que su gobierno está colaborando con la Fiscalía del Estado y las autoridades locales responsables de las investigaciones de lo sucedido en Lagos de Moreno y tras lamentar los hechos y expresar su respeto al dolor de las familias, pidió esperar a que haya conclusiones en la identificación de los cuerpos localizados.

“Es muy lamentable y triste esto que está sucediendo, hay varias hipótesis, pero hay que esperar, no adelantarnos, esperar a que se avance más en la investigación. Hay algunos avances”, dijo en Palacio Nacional.

El mandatario abrió la conferencia rechazando que el miércoles se haya burlado del caso y dijo que afirmaron que así lo hizo fabricaron “toda una mentira, una infamia. Ellos son capaces de todo, yo no, tengo principios, ideales, soy un hombre de sentimientos, no me puedo burlar del dolor, de la desgracia, nunca lo he hecho”.

“No tengo por qué ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invento y estamos atendiendo el tema, lamentable, del asesinato de estos jóvenes, pero vienen algunos aquí a buscar las podridas, y cuando no las encuentran, las inventan”, dijo, al exponer que entre las preguntas hechas a gritos al final de su rueda de prensa del miércoles, no escuchó que se le cuestionara sobre el tema. “Lo interpretan como que no quise yo responder, pero que además me burlé, son unos perversos, malos de malolandia, pero no pasarán”, agregó.

Pidió a su equipo de comunicación que proyectara el video del momento en el que hizo un chiste al finalizar su conferencia, y en el que se escucha un coro de voces hablando y preguntando, sin que sean inteligibles los cuestionamientos.

El mandatario enfatizó que las indagatorias corresponden a las autoridades locales y dijo que su gobierno las está apoyando. Agregó que la Fiscalía General de la República es la que debe resolver si atrae las investigaciones, como ha pedido el gobernador Enrique Alfaro.

Respecto al caso de Poza Rica, Veracruz, donde fueron localizados en refrigeradores y congeladores 34 cadáveres cercenados, envueltos en bolsas, López Obrador afirmó que la investigación está en curso.