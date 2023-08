HISTORY presenta la serie completa “El tesoro de la isla” con el estreno de su temporada número 10

La exitosa serie de no ficción de los creadores de “Alienígenas Ancestrales” estrena por HISTORY su monumental décima temporada donde los hermanos Rick y Marty Lagina, junto con su equipo, regresan para hacer el mayor esfuerzo estratégico jamás intentado para resolver el misterio de Oak Island de 227 años

HISTORY estrena el próximo jueves 7 de septiembre “EL TESORO DE LA ISLA”, la fascinante serie de History 2 que ahora estrena su décima temporada por HISTORY, y cuyas temporadas anteriores podrán verse de manera completa por XVOD.

De los creadores de “Alienígenas Ancestrales”, esta exitosa serie de no ficción presenta a los hermanos Rick y Marty Lagina en una búsqueda histórica para resolver el misterio de más de 200 años de Oak island, la “Isla de Roble”, ubicada al sur de Nueva Escocia, Canadá, que se presume que esconde un tesoro milenario. Basándose en las revelaciones científicas de las últimas temporadas de que grandes fuentes de plata y oro se encuentran en las profundidades del área del pozo del dinero (Money Pit), los Lagina y su equipo continuarán tratando de identificar la ubicación del legendario tesoro aplicando tecnología de punta como la tomografía de muones y realización de operaciones de excavación a gran escala que pueden incluir nuevos métodos de construcción de pozos y túneles.

En esta monumental décima temporada de “EL TESORO DE LA ISLA”, los hermanos Lagina, junto con su equipo, regresan para hacer el mayor esfuerzo estratégico jamás intentado para resolver el misterio de la isla. Después de obtener altos rastros de plata y oro hace un año en el área de Money Pit, el equipo trabajará con el geocientífico Dr. Ian Spooner para poder identificar la ubicación exacta del posible tesoro. Mientras tanto, una nueva operación de perforación ofrecerá avances increíbles, incluido el descubrimiento de túneles y cámaras artificiales potencialmente relacionados con un depósito de tesoros. Y por primera vez en su búsqueda, los hermanos descenderán y explorarán un viejo pozo que puede estar conectado con el Money Pit original.

Además, Marty Lagina y su hijo Alex viajarán a Inglaterra, donde establecerán nuevas e impresionantes conexiones entre el misterio de Oak Island y los Caballeros Templarios que respaldan la teoría de la fallecida autora Zena Halpern de que la orden religiosa medieval realmente pudo haber enterrado tesoros en la isla hace más de siete siglos.

Mientras tanto, la detección estratégica de metales y el escaneo subterráneo producirán pistas sorprendentes y descubrimientos valiosos en los Lotes 4, 8 y 32 que ayudarán a validar un mapa del siglo XIV que se cree que también fue creado por los templarios.

Las nuevas ubicaciones de búsqueda en la isla también aparecerán en esta temporada 10, ya que se investiga una posible estructura del siglo XII en el Lote 26. El equipo también adquirirá el codiciado Lote 5, ubicado en el centro de la isla. Anteriormente propiedad del difunto Robert Young, el Lote 5 produjo muchos hallazgos a lo largo de los años para el ex socio del también difunto explorador y ex propietario de ese lote Fred Nolan, incluidas monedas centenarias y rocas talladas de origen misterioso. Y a medida que el equipo investiga, harán hallazgos que podrían hacer retroceder la línea de tiempo del misterio más allá de lo que nadie podría haber imaginado.

“EL TESORO DE LA ISLA” es producida para HISTORY por Prometheus Entertainment. Kevin Burns, Joe Lessard y Kim Sheerin son los productores ejecutivos de Prometheus. Matt Ginsburg y Jennifer Wagman son productores ejecutivos de HISTORY.

LA HISTORIA DE OAK ISLAND

Cuando los hermanos de Michigan Rick y Marty Lagina compraron una participación del 50% en la empresa propietaria de la famosa Oak Island en 2006, se convirtieron en los últimos de una larga lista de cazadores de tesoros que han pasado más de 220 años tratando de descubrir riquezas incalculables sospechosas de ser escondidas en sus confines.

Ubicada en la costa sur de la costa atlántica de Nueva Escocia, Canadá, Oak Island es una de las más de 300 islas que conforman Mahone Bay. Muchos creen que un enorme tesoro está enterrado en el área cubierta de bosque de más de 56 hectáreas debido a las leyendas e historias que han surgido sobre la isla desde finales del siglo XVIII.

Abundan las teorías sobre quién pudo haber escondido una recompensa allí, desde los infames piratas Capitán Kidd y Edward “Barbanegra” Teach, sociedades secretas como los masones y los Caballeros Templarios, hasta el filósofo y pensador científico Francis Bacon, quien enterró los manuscritos originales de Shakespeare. Pero, hasta el momento, ningún cazador se ha hecho rico.

Oak Island ha exudado misterio durante mucho tiempo. Desde su temprano descubrimiento, fue el único terreno de la zona cubierto de robles rojos. Debido a que una invasión de hormigas negras destruyó en gran medida los robles en el siglo XIX, la isla ahora está cubierta principalmente por plantas y arbustos. Durante una expedición de excavación temprana, una piedra descubierta a más de 28 metros de profundidad tenía una inscripción misteriosa que un decodificador interpretó para leer: “3 metros más abajo hay dos millones enterrados”. La tradición de la isla incluye cuentos de apariciones y luces espeluznantes, y una predicción generalizada de que no se encontrará ningún tesoro hasta que siete buscadores de tesoros hayan muerto tratando de encontrarlo. El número de víctimas actual es de seis.

La primera inspección de la isla, que tiene aproximadamente 1,6 kilómetros de largo por menos de 1 kilómetro de ancho, se llevó a cabo entre 1762 y 1765, cuando se dividió en 32 lotes de cuatro acres. Y aunque un mapa de 1776 del cartógrafo británico J.F.W. Des Barres la llamó Gloucester Isle, el nombre “Oak Island” se había utilizado en escrituras de transferencia de tierras incluso antes de ese momento, según D’Arcy O’Connor, autora de “The Secret Treasure of Oak Island: The Amazing True Story of a Centuries-Old Treasure Hunt”.