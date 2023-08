UNAM, se defiende ante el Ejecutivo

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Grupo de Sheinbaum y CEU, tras Rectoría

AMLO viola la autonomía universitaria

Quieren tomar el control de la comunidad

Siguen desapareciendo jóvenes en Jalisco

Fracaso de Alfaro y la 4T

Sin atractivo, giras de “corcholatas”

Surge interés por los foros de oposición

El primer arte que deben aprender los que aspiran

al poder es el de ser capaces de soportar el odio

Séneca (2 AC-65) Filósofo latino

No resulta extraño que a unas semanas de que se tome la decisión, repentinamente se cambien las normas para elegir al sucesor del rector de la UNAM, Enrique Graue.

Será la Junta de Gobierno de la más importante Universidad del país, la que designe al próximo rector. Los electores serán 8 mujeres y 7 hombres, incluido el rector, evaluarán los impacto a la comunidad universitaria en lo político, administrativo, académico y social.

Este mecanismo de selección, involucra a científicos y catedráticos de incuestionable reputación y enorme trayectoria tanto en UNAM y en la vida pública del país.

El objetivo es blindarla ante los embates del mismo presidente López Obrador, así como el partido en el poder, Morena, a través de grupos de poder fáctico en la universidad, que se han destacado por su radicalización.

El reglamento interno universitario establece como función elemental vigilar la designación del rector. Las decisiones que tome este órgano no buscan un enfrentamiento abierto con el presidente López Obrador, quien a últimas fechas se involucró en su vida interna lo que viola su autonomía.

Nuestra máxima casa de estudios no ha presentado ninguna queja pública, ni judicial, en contra de AMLO por ese involucramiento. Sin embargo, busca protegerla que no debe estar sometida a una ideología, mucho menos al partido dominante. La UNAM es el recinto donde todas las corrientes de pensamiento deben estar presentes, incluso las de López Obrador, así como las de aquellos que critican el sistema político actual. Esa es la característica fundamental de pluralidad, democracia, autonomía y libertad de cátedra, que defiende la autonomía.

Cómo dato relevante, no participan dentro de la junta de gobierno directores de escuelas extramuros. En cambio destacan personalidades como la exministra de la Corte, Margarita Luna Ramos, docente de posgrado de la Facultad de derecho, y él es director del Conacyt, en el sexenio de Pela Nieto, Enrique Cabrero.

Ellos analizarán a los siguientes aspirantes:

Imanol Ordorika, doctor en ciencias sociales egresado de la Universidad de Stanford. Dirigente del CEU, quien en compañía de Carlos Imaz, ex esposo de Claudia Sheinbaum, en 1987 llevaron a la UNAM una larga huelga; fue vocero de Cuauhtémoc Cárdenas.

Raúl Contreras, director de la Facultad de derecho, que tiene como pasivo el proteger a maestros acosadores.

Mónica González Contró, directora del Instituto de investigaciones jurídicas. Guadalupe Valencia García coordinadora de humanidades

De la burocracia universitaria destacan Dolores Dávila, secretaria de desarrollo institucional; Luis Álvarez Icaza, secretario administrativo de la UNAM; Víctor Velázquez, director de la Facultad de Ciencias; Carola García, directora Ciencias Políticas; Antonio Hernández, director de la Facultad de Ingeniería; Rosa María Ramírez, directora del Instituto de Ingeniería; Pedro Salazar, el carismático director del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Están apuntados también Irma Eréndira Sandoval, ex secretaría de la Función Pública y su esposo John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Además, William Lee Alardín, Coordinador de investigación científica.

Ojalá y los esfuerzos de los científicos y catedráticos de la UNAM sirvan para evitar que se apoderen desde el poder de nuestra gloriosa Alma Mater.

PODEROSOS CABALLEROS

PRESIDENCIABLES: El interés por la nota que generan las “corcholatas” de Morena, no atrae ni a las moscas. Tanto de Claudia Sheinbaum, como Augusto López, sólo repiten discursos de unidad, lealtad Andrés Manuel y continuidad. Su objetivo es atraer la gracia del gran elector: López Obrador. Por ello, en la oposición, llaman la atención los cinco foros regionales, de los aspirantes presidenciales de la oposición: Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Creel. Presentan un proyecto de nación articulado sin demagogia. Diferente al de Andrés Manuel y distinto a lo de los sexenios panistas y priistas. Critican con severidad la falta de impulso a las energías limpias y urgen por revisar la operación de Pemex, empresa productiva del gobierno, que es el botín de la clase política dominante. Hablan de una transformación energética total y, eso, abre una ventana de esperanza para el próximo sexenio, si ganara oposición. *** LAGOS DE MORENO: No entendemos el comportamiento que tienen, tanto el gobierno federal, como Jalisco, que encabeza Enrique Alfaro, sobre las investigaciones por la desaparición y presunto asesinato de 5 jóvenes. Fracasa la estrategia de AMLO contra la inseguridad y, la de Alfaro. No explican al pueblo ya las familias lo que allá ocurre. Es otro crimen social.

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos