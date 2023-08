Beatriz, Xóchitl. Moneda en el aire

La decisión de Beatriz Paredes de mantenerse en la contienda dentro del Frente Amplio Por México, en lucha para ganar la candidatura por la Presidencia de la República, ha logrado finalmente el desplazamiento de otros aspirantes para dejarla frente a Xóchitl Gálvez y en todo caso, para que el enfrentamiento en 2024 se centre entre alguna de ellas contra Claudia Sheinbaum, la corcholata preferida del Presidente, vista por muchos mexicanos sin personalidad propia.

Esta circunstancia ha despertado reacciones encontradas entre politólogos, analistas y mexicanos que no cuentan con un medio de expresión, pero que hacen comentarios atinados y conjeturas con mucha lógica. Los debates la han dejado ver como una aspirante digna, apreciada, inteligente, atinada, cuyas respuestas ágiles la colocan en la delantera frente a la hidalguense,

Es la experimentada política que ha ocupado infinidad de cargos públicos, mismos que ha desempeñado con eficiencia, dicen y que a estas alturas la tienen convertida en digna representante de la coalición para arrebatar la continuidad a Morena, el partido del Primer Mandatario, que se vería instado a cambiar de idea y sustituir a la consentida, quizá por Adán Augusto, su paisano tabasqueño con quien tiene una deuda de honor que data desde la niñez.

Para otros, sus ideas se centran básicamente en el pasado. Influencia arrastrada a lo largo de los años, durante los cuales ha visto desfilar en su haber una diversidad de cargos públicos, que efectivamente forman una amalgama de conocimientos, pero que distan mucho de estar a la altura de la modernidad exigente y cambiante, que corresponde a los políticos jóvenes abordar.

Otros dicen que se mantiene en la batalla apoyada precisamente por Morena o por órdenes del Presidente. Las menciones exultantes de su figura en medios como La Jornada, hoy convertido en el favorito de la Presidencia y capador del mejor chayote del gobierno, para estar a tono con los dicterios presidenciales, así como en las citas benevolentes de columnistas como Julio Astillero, la presentan como una corcholata más, aunque sólo para quitar de en medio a Xóchitl y dejar libre el camino a Claudia.

Sus arremetidas contra el Presidente, de que es un accidente histórico, no es más que una realidad que todos vivimos. No un ataque frontal. Dijo que, por los errores que cometimos (los priistas) no tuvimos la capacidad cuando la sociedad nos dio en repetidas ocasiones la oportunidad de gobernarla. ¿Se refería a sí misma? Perdió cuando intentó gobernar la Ciudad de México. También se dice que no hizo campaña. Que aprovechó el numerario para verla desde casa.

Otro amplio sector de mexicanos ve a Xóchitl Gálvez como quien será la elegida del Frente Amplio. Pero quien tendrá que hacer acopio de conciencia para revertir las serias deficiencias que padece. Como su arrogancia a veces evidente y su falta de experiencia frente a Beatriz. Aunque simplemente por ser más joven.

Se ha recordado a Enrique Peña Nieto, quien llegó a la Primera Magistratura con menos años cumplidos y fue exactamente un desastre demoledor y una máquina de saqueo permanente. Deficiente y figura decorativa, capacitada (si es que para ello se necesita capacidad) únicamente para sustraer numerario suficiente para vivir una vida regalada el resto de su vida.

No obstante, muchos la califican gracias a los debates con Beatriz, como más aventajada y certera en sus respuestas. Muy ágil y atinada. Más fresca y con un lenguaje coloquial que encaja perfectamente con el pueblo, a pesar de los denuestos del Presidente, que insiste en presentarla como incondicional de las clases acomodadas o del dinero de los empresarios.

Otros opinan que su jefe de campaña es el mismo Ejecutivo, quien al denostarla todos los días desde su púlpito mañanero, se ha convertido en su mejor propagandista. Hecho que inició cuando desacató el mandato de un juez, que lo instaba a recibirla en una de sus conferencias.

La moneda está en el aire.

