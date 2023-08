En cinco años se agravará la crisis agua potable en CDMX, advierten expertos

Presagian “día cero” para 2028

En cinco años, algunas regiones mexicanas altamente pobladas como la Ciudad de México llegarían al “día cero”, en el que el gobierno estaría imposibilitado para abastecer de líquido a su población, de no cambiar las medidas para gestionar y reusar los recursos hídricos, advirtieron investigadores. “Si todo se mantuviese igual que ahora, la estimación coloca el día en 2028, algunas otras lo ubican en 2050, pero cualquiera que sea la estimación es muy preocupante”, dijo Roberto Constantino Toto, coordinador general de la red de investigación en agua de la Universidad Autónoma Metropolitana (AgUAM).

Constatino Toto señala que en los últimos 450 años no se ha cambiado la manera de gestionar el agua en la capital del país, lo que ha agravado esta crisis, durante la presentación del programa radiofónico “Agua cero”, que estrenará en septiembre próximo. “Se ha mantenido un régimen meteorológico que es insuficiente para llenar los sistemas de presas y, si no tomamos decisiones para manejar el agua residual, entre otras cosas, el panorama no va a cambiar”, enfatizó.

Por su parte, Delia Montero Contreras, profesora de economía y fundadora de AgUAM, detalló que actualmente la Ciudad de México atraviesa un grave problema de agua, relacionado principalmente con la gestión y la falta de información.

“Nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo en consumo de agua embotellada por habitante”, lamentó la especialista.

Esto, abundó, refleja además la falta de disponibilidad del vital líquido, pues se estima que 43 por ciento de los capitalinos viven sin acceso constante a agua potable.

Aunado a ello, todavía existen muchas fugas y no se han tomado medidas para reutilizar el agua, ni mejorar la captación pluvial.

Además, falta regulación sobre las purificadoras o establecimientos que venden agua potabilizada, pues muchos de ellos, aseveró, no cumplen con los estándares de calidad y mucha gente compra sin saber que “quizá la que sale de su grifo es de mejor calidad. Por ello, se requiere que la ciudadanía esté informada, que se sensibilice y participe para que podamos tener un mejor futuro en esta situación”, indicó.

Los especialistas pidieron acciones a los entes gubernamentales, sociedad y academia para enfrentar esta problemática que, aseguraron, puede cambiar si se trabaja a tiempo.