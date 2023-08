Se alista V Encuentro Regional de Talento Artístico Estudiantil durante la FILEM

La sede será el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias” de la UAEMéx

Toluca, Estado de México.— En el marco de la Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM) 2023, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) realizará, a través de la Compañía Universitaria de Teatro, el V Encuentro Regional de Talento Artístico Estudiantil, durante el cual se presentarán cinco puestas en escena.

El Encuentro se llevará a cabo los días 26 y 27 de agosto, en el Teatro Isabelino “Antonio Hernández Zimbrón”, ubicado dentro del Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”.

Las obras que se presentarán el 26 de agosto son “Caracol y Colibrí”, de la Universidad Tecnológica-Querétaro; “Apología de una leona”, del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, y “La creación del Quinto Sol”, de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río.

En tanto, el 27 de agosto se presentarán las obras “All you need is love” y “El enfermo imaginario”, ambas de la UAEMéx.

El director de la Compañía Universitaria de Teatro de la UAEMéx, Juan Carlos Embriz Gonzaga, explicó que el Encuentro es una oportunidad para los estudiantes de nivel profesional que se preparan en las artes escénicas para compartir experiencias y presentar sus avances en su formación.

“La actividad busca encontrar miradas de universitarios de nivel profesional de Artes Escénicas. En nuestro caso, la Facultad de Humanidades está participando con estudiantes de la Licenciatura en Artes Teatrales y tiene dos participaciones. Estos diálogos tienen como propósito que los universitarios se vean unos con otros, para saberse de sí mismos, qué hacen en otras latitudes en otros estados. Este encuentro pertenece a la región centro-sur”, detalló.

Embriz Gonzaga indicó que la presencia del teatro en la FILEM se debe a que esta actividad está directamente relacionada con la literatura, sobre todo, la dramaturgia.

“El teatro no es únicamente lo que nosotros vemos de manera pasiva en una butaca, el teatro también se escribe y por ello, la FILEM hace su acento en la dramaturgia y si contemplamos desde ese punto de vista, la dramaturgia se escribe también en el escenario, no nada más es el texto hegemónico que nos han enseñado que a partir de él se diseña y se piensa el teatro, también se escribe desde la escena, se escribe en la escuela con las corporalidades de las actrices, de los actores, que van generando otras técnicas de escritura”, afirmó.

El universitario también invitó a los asistentes de la FILEM a participar en las distintas mesas de diálogo y reflexión relacionadas con el teatro que se presentarán.

La FILEM se desarrollará del 25 de agosto al 3 de septiembre. Todas las actividades son gratuitas. Su sede principal es el Centro de Convenciones del Estado de México y cuenta con sedes alternas como el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”.