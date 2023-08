Candidatos emergentes

Ángel Soriano

La salida al ruedo de Manuelita López Narváez como aspirante de Morena a la gubernatura de Chiapas en lugar del director del IMSS-Bienestar, Zoé Robledo Aburto, es un mensaje claro de cómo se manejarán las candidaturas a los cargos de elección popular en 2024, y de cómo las encuestas sólo se aplicarán para unos y para otros la designación directa.

Se trata de un nuevo modelo político similar al del viejo PRI, sólo que más renovado y perfeccionado, en dónde los aspirantes con trabajo y arraigo, carisma y capacidad, como es el caso del joven Zoé —tiene 44 años—, se hacen a un lado para entregar su estructura a los cercanos al poder, sin que tengan trayectoria ni arraigo, sólo el visto bueno del que manda.

También la senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz, la más aventajada no sólo para ganar la designación como responsable del Frente Amplio por México, sino la misma Presidencia de México, reveló que el presidente López Obrador desea imponer como candidato de Movimiento Ciudadano al entrón gobernador de Nuevo León, Samuel García.

En tanto, la senadora priista Beatriz Paredes dijo que el declinar en favor de Gálvez era como reconocer que prevalece el modelo neoliberal y los ciudadanos no tienen ninguna participación, y sí así fuera “que jodidas estamos”. La moneda pues está en el aire: ¿prevalecerá el mismo sistema de antes u ahora sí se consultará a la base?

Marath Baruch, de raíces oaxaqueñas

En Pinotepa Nacional, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no sabía que el padre de Marath Baruch Bolaños López, actual secretario del Trabajo, es originario de ese municipio. Marath anunció en la región un aumento al salario mínimo este año y, al igual que Adriadna Montiel, también dio a conocer incremento a las pensiones en enero de 2024… En la costa oaxaqueña, AMLO rechazó la petición de los nativos que siga en el cargo para que concluya los pendientes, pues dijo el mandatario que él es un demócrata y con el trabajo de 16 horas diarias se pueden cumplir las metas trazadas. Afirmó que tiene confianza en que el pueblo de México ratificará su apoyo a la IV—T y rechazará a los saqueadores que desean retornar al poder para dar marcha atrás a los avances logrado en beneficio de las mayorías… En tanto se hacen los preparativos para el V informe de Gobierno que se realizará en Campeche y al que acudirán, además de los gobernadores del sureste, el gabinete legal y ampliado; se inaugurará un tramo del Tren Maya que ha sido y es cuestionado por la oposición y los grupos ambientalistas… Los libros de texto gratuitos tendrán que estar este lunes 28 disponibles para la población escolar, pese a la oposición de tres gobernadores que incurren en desacato, pues es facultad del gobierno federal editar y distribuir el material escolar, y al no hacerlo, prácticamente se desligan del Pacto Federal, lo cual es grave… Concluyó el recorrido de los 6 aspirantes a responsables de los comités de Defensa de la IV—T y pese a la andanada de ataques recibidos, todo parece indicar que la puntera sigue siendo la ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, pese a que en la capital del país siguen las fallas del Metro y la inseguridad galopante. La aspirante presidencial se desmarca de estos problemas con el argumento de que ya no es jefa de Gobierno… Renán Barrera será candidato del PAN a la gubernatura de Yucatán Y Cecilia Patrón Laviada a la alcaldía de Mérida acordó la cúpula panista incluida la hidalguense Xóchitl Gálvez.

