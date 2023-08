Encuestas fijan la ruta de 2024: Xóchitl vs. Claudia

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Todas se cerraron con Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez a la cabeza de sus respectivos bloques electorales.

Difícil, casi imposible, modificar las tendencias en los siguientes 10 días. Así los sondeos más reconocidos y calificados, difundidos ayer por al menos cuatro medios informativos, ya adelantaron que ambas aspirantes serán las candidatas presidenciales para que en junio próximo los mexicanos elijan a su primera presidenta.

Lo otro que revelan todos los sondeos es que a 10 meses de distancia de la elección presidencial, cualquiera de ellas puede ganar.

La distancia en preferencias entre una y otra no marca hoy una posición sobresaliente para ninguna.

El sondeo de Milenio indica que, bajo la clásica pregunta de si hoy fueran las elecciones, usted a quién… coloca a Claudia Sheinbaum con un 44 por ciento de votación por sobre un 27 por ciento de Xóchitl Gálvez. Un 17 por ciento de diferencia.

En la encuesta de El Financiero y bajo las mismas premisas, Sheinbaum quedaría con un 46 por ciento de votación por sobre el 37 por ciento que alcanzaría la senadora hidalguense.

El Economista dio a conocer la suya en la que militantes de sus respectivos partidos dicen que un 33.2 por ciento de Morena, PT y Verde votarían porque la ex jefa de Gobierno de la CDMX fuese su candidata en 2024, frente a un 24.3 por ciento que se inclinaría por Marcelo Ebrard.

En cambio, entre militantes del PAN, PRI y PRD, un 62 por ciento darían su apoyo a Xóchitl Gálvez para que fuese la candidata del Frente opositor en 2024, en tanto un 37.4 por ciento se inclinarían por Beatriz Paredes.

En la encuesta de ayer de Reforma, y si las elecciones hubieran sido la semana pasada que se levantó el sondeo, Sheinbaum se hubiera llevado el 44 por ciento de los sufragios frente a un 27 por ciento de Xóchitl Gálvez y un 12 por ciento del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Las encuestas afirman quienes las levantan, son una foto de cuando se levantan.

Es decir, las tendencias no permanecen y cambian de un momento a otro. Como sea, estos sondeos reflejan un estado de ánimo, una corriente de simpatías para unos y otros, una intención electoral basada en el carisma y credibilidad de los aspirantes.

Seguro, al final van a cambiar mucho estos sondeos. Pero así arrancarán las dos candidatas presidenciales. Esta es su base. Su plataforma de inicio.

Dinero, sin dinero no hay ni campaña ni posibilidad de triunfo

Una vez definidas las candidatas, vienen las propuestas, el proyecto que se presentará a los ciudadanos por cada una de ellas y el despliegue de su simpatía y penetración, credibilidad y carácter.

Pero eso no vale nada sin dinero. De lo que se destine por cada bloque a sus redes territoriales, sus operadores distritales, sus promotores, a medios, a espectaculares, a volanteo, a camisetas, bolsas, gorras, etc, etc dependerá el triunfo de cada una.

Por eso es importante lo que el INE destinará a cada partido el próximo año.

En este reparto y por su posición, Morena lleva mano con un presupuesto proyectado en 3 mil 139 millones de pesos. Esto es independientemente de lo que en cada estado se destine para lo mismo en caso de elecciones a gobernador, diputados locales, alcaldes y regidores.

Le sigue el PAN con un presupuesto previsto de mil 876 millones de pesos, mientras que el PRI obtendrá 1 mil 838 millones y el PRD 723 millones que en conjunto, como un Frente, suma 4 mil 437 millones de pesos.

Un monto nada despreciable para enfrentar a Morena y sus aliados, quienes a su vez sumarían los 4 mil 695 millones en su alianza.

Por fuera, correría MC de Dante Delgado con un presupuesto de 989 millones de pesos.

O sea, los dineros y las candidatas ya casi están definidos. Y ambos casos y rubros advierten que será una competencia muy reñida.

Colaboración IP-gobierno en seguridad

Para fomentar la colaboración entre el gobierno y la IP en un intento por elevar las condiciones y la percepción de la seguridad en todo México, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada buscará establecer una colaboración mutua con proyectos comunes.

Ello se planteó en el encuentro Hablemos bien de la seguridad, realizado en Tijuana, Baja California, la semana anterior, como parte de la asamblea nacional de la AMESP.

Ahí se reafirmó el compromiso de esta asociación a fin de impulsar una cultura integral de seguridad en todo el país.

La AMESP, liderada por Gabriel Bernal Gómez, la integran 246 socios distribuidos en 27 estados del país donde se busca dar un servicio de alto nivel con capacitación y profesionalización de su personal.

Durante este encuentro quedó establecido que Tijuana es ya un importante centro de inversión, manufactura y comercio, especialmente en el ámbito del nearshoring, atrayendo inversiones significativas, incluyendo la construcción de naves industriales que a su vez requieren de un servicio de seguridad del más alto nivel.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa