La Cineteca Nacional homenajea a Marta Zamora

Asael Grande

La primera actriz, y directora mexicana de cine, teatro, televisión y radio, Marta Zamora (Ciudad de México, 30 de septiembre de 1946), recibió un merecido homenaje en la Cineteca Nacional, por su destacada trayectoria artística, en la que inició su carrera como actriz en televisión siendo muy joven, participando en el teleteatro Teatro Fantástico. Luego desarrolló una impecable carrera en telenovelas como Las aventuras de Huck, Los años felices, Muchachita, El pecado de Oyuki, Mi pequeña Soledad, Marimar y Daniela, entre muchas otras.

Alejandro Pelayo Rangel, director general de la Cineteca Nacional, comentó al respecto: “es un placer en un merecidísimo homenaje; Doña Marta, como todos sabemos, tiene una prolífica e importante carrera, que se ha movido dentro del teatro, fundamentalmente, la televisión, y las películas, se ha movido a lo largo de varias generaciones de cineastas, tuvo una importante carrera con Alejandro Galindo, uno de los principales directores de la época de oro, con Felipe Cazals, y otros importantes de los años 70, y ahora, llega a las nuevas generaciones; es un homenaje muy justo, lo hacemos con muchas ganas, esta es su casa”.

La actriz, cantante y conductora, Marta Fernanda, hija de la homenajeada primera actriz, Marta Zamora, dirigió unas bellas palabras sobre la trayectoria de su madre: “la amplia trayectoria de Marta Zamora, de más de sesenta años; su talento, su entrega, su perseverancia y su pasión por la profesión la han forjado con una carrera digna y contundente como primera actriz de la escena artística, su extenso rango dramático la ha hecho presente en todos los géneros como la comedia, teatro musical, tragedia, y en las diversas especialidades del teatro; en la radio, la televisión, y en el maravilloso mundo del cine.”

La primera actriz, quien actuó en radionovelas y programas como La Hiena, Laguna Colorada y Cosas reales con la Mujer de XEW; en cine actuó en películas como La venida del Rey Olmos, Los signos del zodíaco, La hora de los niños, Volver, volver, volver y El jardín de los cerezos entre muchas otras, visiblemente emocionada, agradeció su homenaje realizado en las instalaciones de la Cineteca Nacional: “quiero ser muy sincera, estaba yo pensando qué podría decir en un día tan importante para cualquier actor, que formamos parte de la cinematografía, y del escenario en general, y no se me ocurrió nada, porque yo quería decir tantas cosas, realmente no hay palabras, no hay frases suficientes para agradecer esta generosidad de todos ustedes, jóvenes que vienen a ver cómo somos los de antes, y aquí estamos para darles la bienvenida, es como reunir tantas imágenes, y tratar de expresarlas, y agradecer profundamente; espero que sigamos juntos, mucho tiempo, todos”.

Gran actriz de teatro, Marta Zamora participó en obras como Hello, Dolly!, La señorita Julia, La tercera soledad y El hombre elefante. También participó en unitarios de televisión como Mi secretaria, Teleteatros y Mujer, casos de la vida real. Ha recibido premios y reconocimientos en cine, teatro, televisión y radio, tales como Trayectoria Artística por la Asociación Mexicana de Críticos Teatrales (2010), Mejor actriz en comedia clásica por Lisístrata (2009), Premio Mi Vida en el Teatro del International Theatre Institute, Unesco (2009), Calendario Azteca de Oro AMPRYT por Trayectoria Artística en Televisión, entre otras distinciones.