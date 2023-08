En caso de retirarse Beatriz, ya no se requiere elección en el seno del FAM

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Las elecciones programadas para el próximo domingo por el Frente Amplio por México (FAM), las cuales se suponen definitivas para decidir a la candidata presidencial del bloque opositor, tal vez no sean necesarias, pues se daba casi por seguro que a partir de hoy sólo quedará una aspirante y esa será la senadora por el PAN, aunque no militante, Xóchitl Gálvez Ruiz.

La señal más notable en ese sentido la lanzó el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, cuando el pasado lunes admitió que la abanderada de su partido, la también senadora Beatriz Paredes Rangel va atrás de Gálvez en las encuestas.

Como se sabe, la votación del domingo venidero significa la mitad del boleto para conseguir la nominación presidencial, disfrazada de organizador del FAM, mientras las mencionadas encuestas representan la otra mitad.

Se sabe que la precandidata que más firmas de simpatizantes registrados —que son los únicos que podrán sufragar el domingo venidero— fue precisamente Gálvez Ruiz y si, como se espera, se le suman en automático los seguidores del panista Santiago Creel Miranda y de los perredistas Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, tiene asegurada una amplia mayoría sobre Paredes Rangel, quien únicamente puede aspirar a que se le agreguen los votos de su compañero de partido Enrique de la Madrid Cordero. Este último, los dos perredistas y el panista Creel quedaron al margen de la contienda, por lo cual los electores que se inscribieron para darle su respaldo ahora pueden optar entre Gálvez y Paredes.

Vale insistir en que los comentarios sobre la salida de Paredes los generó el presidente del PRI, no obstante, ayer martes, aseguró que su partido no dará de baja la candidatura de la ex gobernadora de Tlaxcala Beatriz Paredes.

Entrevistado durante la reunión plenaria de senadores y diputados de su partido para definir la agenda legislativa, Moreno Cárdenas negó que su instituto político haya decidido retirar la candidatura de Peredes y sostuvo que nadie está por encima del partido y sus decisiones han sido para fortalecer la unidad del Frente Amplio por México y defender al país, “porque Morena es una tragedia y una desgracia”.

“Tenemos dos extraordinarias mujeres, hemos hecho un extraordinario esfuerzo y la política siempre debe impulsar eso, la construcción de acuerdos de unidad y pues sólo hay dos, y entonces hay que ir con el que encabece” (…); si en el momento, en la simpatía del trabajo, de la construcción de la unidad, Beatriz Paredes es la que está, todos nosotros vamos a ir en unidad, y lo he dicho claro, si en el momento, en la decisión, en la construcción del proyecto, de la fortaleza, de generar unidad, acuerdo y consenso es Xóchitl Gálvez, el PRI va a ir unido, todos a apoyar, porque lo que necesitamos es ir juntos todos”.

Por su parte, el optimista dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que la senadora por Hidalgo “huele a presidenta” y, de paso, recordó que Gálvez no quería buscar la candidatura presidencial de la oposición.

Pero en este caso, lo más importante son las opiniones de las dos protagonistas principales.

Durante la inauguración de la reunión plenaria de los senadores del PAN, en donde fue vitoreada con gritos de “¡presidenta! ¡presidenta!, Xóchitl Gálvez aseguró que se encuentra lista para encabezar el proyecto del Frente Amplio por México junto al PAN, PRI y PRD.

“Estoy lista para el domingo, estoy lista para ganar“, agregó en su discurso en la sede nacional del PAN.

Beatriz Paredes, quien el sábado anterior en el último foro organizado por el FAM rechazó la posibilidad de declinar a favor de Xóchitl Gálvez, se ha guardado de aparecer en público en las últimas horas, pues inclusive destacó su ausencia en la reunión plenaria.

Expresó su respeto a Alejandro Moreno, pero dijo que las únicas encuestas válidas son las que se realicen dentro del FAM.

“Yo respeto al dirigente de la organización política de la cual soy militante. Sin embargo, considero conveniente, antes de que yo tome cualquier decisión, conocer los resultados de las encuestas que mandó a hacer el Comité Organizador del Frente Amplio por México, que son las únicas encuestas válidas para el efecto de incidir en la definición de la coordinación”, expresó la senadora tlaxcalteca.

“El liderazgo del PRI y la estructura de la dirigencia podrá ponderar otros factores en beneficio de cuidar la unidad del Frente y estaré atenta a sus consideraciones, en el entendido que para todos los participantes en este proceso, conocer oportunamente los resultados de las encuestas oficiales, puedan clarificar muchas interrogantes”, expresó Paredes.

Se ahonda la división en Movimiento Ciudadano,

pero su líder dice que pueden vencer a Morena

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y principal figura de Movimiento Ciudadano (MC) en su estado, mantiene sus diferencias con el fundador y dirigente nacional de ese instituto político, el veracruzano Dante Delgado Rannauro, lo cual hace prever un rompimiento con vistas a las elecciones federales del año venidero.

Alfaro, quien ha señalado la conveniencia de que MC se incorporeal FAM y, en lo particular, ha expresado simpatía por la precandidata Xóchtil Gálvez, anunció que se reunirá con liderazgos de ese partido en la entidad para tomar una decisión sobre su futuro político de cara a 2024 y, de paso, declaró que Dante Delgado está fuera de control.

“Me da mucha tristeza ver la manera como se están manejando estas cosas a nivel nacional, pero yo estoy concentrado en mi responsabilidad como gobernador”, expresó.

“Lamento mucho lo que está pasando con Dante, porque de verdad es un hombre al que yo le tengo aprecio, lo veo fuera de control y declarando cosas de manera muy desesperada, ojalá recapacite, reconsidere, por el bien de él sobre todo, es un hombre, que por su trayectoria y por su historia, no merece acabar haciendo esos papeles”, dijo el mandatario.

“Nosotros no acatamos órdenes de ningún dirigente partidista; es un movimiento de mujeres y hombres libres que participamos por voluntad propia, esperemos que regrese en algún momento la sensatez y que las decisiones que se tomen desde Jalisco, pues sean las mejores para nuestro estado y para el país”, señaló.

Agregó que :”nunca más, nunca más en lo que me quede de vida y de carrera política volverá a ser presa de ningún burócrata de partido”. Expuso que las decisiones que tomen, será con base en Jalisco y que no aceptan órdenes ni imposiciones de nadie.

Al anunciar la reunión con liderazgos de Movimiento Ciudadano en la entidad para tomar una decisión sobre su futuro político, comentó que “en su momento daremos una posición y en estos días el equipo político que hemos formado que siempre me ha ayudado y que siempre tendrá mi apoyo mi respaldo platicaremos sobre lo que sigue y estoy seguro que ellos tomarán las decisiones correctas”

Por su parte, Delgado reafirmó su decisión de que su partido no irá a ningún lado con el Frente Amplio por México, en especial con su ex partido, el PRI.

El dirigente y fundador de MC rechazó de forma contundente aliarse a fuerzas políticas del viejo régimen como el PRI y PAN; “No se puede impulsar un cambio real recorriendo el mismo camino, con los mismos partidos y con los mismos personajes que ya le fallaron al país una y otra vez”.

Aclaró que no existe una sóla razón para que su partido forme parte de una alianza “impresentable y condenada al fracaso”.

Mediante una carta pública, el también ex gobernador de Veracruz, reiteró su afirmación en el sentido de que Movimiento Ciudadano “es la única alternativa de futuro, por eso estamos entre los ataques del PRIAN y los juegos perversos del presidente”.

El presidente no, pero sus diputados sí pueden

recortar el presupuesto para el Poder Judicial

Al comentar la solicitud de la Suprema Corte de Justicia de un aumento de presupuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal no recortará el presupuesto 2024 del Poder Judicial, pero la Cámara de Diputados sí tiene facultad para hacerlo.

Lo que no aclaró es que la mayoría de diputados de Morena y sus rémoras atienden ciegamente las instrucciones que reciben desde Palacio Nacional.

