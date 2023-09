Se evitaron las amenazas de Morena de reventar proceso interno del FAM

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Quinto Informe de Gobierno, se repite “Amlolandia”

Una apuesta y un Informe, con esas dos palabras se podría resumir lo ocurrido en la semana que cierra, que si por algo se caracterizó, fue por su intensidad. De entrada, hay que señalar que el domingo, según lo acordado en el Frente Amplio por México, no se llevará a cabo la elección primaria de la candidata presidencial de la oposición. Los tiempos se adelantaron y lo que ocurrirá es que el Comité Organizador del FAM, le entregará su constancia de mayoría a Xóchitl Gálvez.

El Frente Amplio por México -contra todos los pronósticos que se hicieron desde Palacio Nacional-, logró consolidar la unidad y ya se tiene lo que diversos especialistas consideran la candidata más competitiva con la que cuenta la oposición, con lo que el FAM evitó ir a esa consulta directa por varias razones; en primera para no someterse a un desgaste innecesario y tampoco había que prolongar el riesgo de tener un espectáculo que podría manchar en su último tramo un proceso que ya estaba sumamente definido a favor de la senadora panista.

Hasta donde se sabe también, había amenazas -directas e indirectas- del oficialismo, de “reventar” ese proceso interno del FAM, mediante los llamados “servidores de la nación”. La “línea” era directa para hacer una intromisión directa vía, por ejemplo, los gobernadores de Morena, a quienes les correspondía operar para acabar por tronar el proceso de la oposición. Y –ojo-, para eso también hay recursos, no sólo para los espectaculares y los acarreados de Claudia Sheinbaum.

Xóchitl Gálvez está consciente que se enfrentará a todo el aparato de Estado que tiene Morena, así como a que el Presidente está dispuesto a llegar hasta donde sea con tal de retener la Presidencia de la República y obtener la mayoría calificada en el Congreso, pero en este último punto hay que destacar que será el voto del desencanto, que paulatina, pero consistentemente ha aumentado, el que incidirá para no conseguir ese anhelo de quien encabeza esta errada y llamada Cuarta Ttransformación para que el Congreso le apruebe sus últimas ocurrencias.

Así que el Presidente no ha dejado de darse de “topes en la pared” por él mismo haber impulsado meteóricamente el fenómeno electoral en el que se convirtió la senadora Gálvez Ruiz que -como se recordará- inicialmente aspiraba a ser la candidata del PAN al gobierno de la Ciudad de México y gracias a que el tabasqueño no le abrió la puerta de Palacio Nacional a la senadora panista, ella despuntó, a lo que contribuyeron los constantes ataques del tabasqueño.

De hecho, el único triunfo pírrico del de Tepetitán es que ayer, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, intentó mostrarse satisfecho y complacido de haber ganado la apuesta porque la senadora panista quedó como abanderada presidencial de la oposición, que presuntamente había sido impuesta por los conservadores comandados por Claudio X. González.

Gálvez Ruiz devolvió la apuesta ahora sí que “doble contra sencillo” a que la “corcholata” elegida en la contienda interna de Morena, con todo y su boleta circular para evitar fraudes, será Claudia Sheinbaum, que lo más probable es que sea ungida como la abanderada de “la mafia del poder”.

Ya se consignaba en anterior entrega en este espacio, que a lo interno del oficialismo y en el marco de esta carrera del “corcholaterío”, se traen todo un desastre muy difícil de subsanar. Marcelo Ebrard se ha convertido en la “piedra en el zapato” para Morena, a grado tal, que aplazaron un día más, o sea, para el 7 de septiembre, el dar a conocer los resultados de la encuesta morenista, esto, en medio de los reclamos del ex canciller que no han cesado por la serie de irregularidades que se han cometido en dicho proceso interno.

En este espacio se ha consignado en repetidas ocasiones: en Morena tienen una bomba de tiempo que ya no tarda en estallar.

Finalmente, no deja de llamar la atención, por otra parte, que la legisladora panista ha manejado con sumo cuidado su relación con quien fue su adversaria en dicha contienda interna: la senadora Beatriz Paredes, a quien ha reconocido ampliamente y ayer dijo: “Las mujeres hacemos política de otra manera, nos respetamos”.

Ahora bien, respecto al penúltimo informe que dará el presidente López Obrador, pues no hay mucho qué decir. Lo hará en Campeche, donde estará acompañado por la señalada gobernadora Layda Sansores, así como por el empresario Carlos Slim, así como por un buen grado de aburrimiento. Quiere ir a ver a su adorado Tren Maya; repetirá todo lo que ha venido diciendo en sus spots, dibujando por enésima ocasión a una región lejanísima de México, “Amlolandia”, donde continúa la escasez de medicamentos; el sistema de salud hecho un desastre por lo que la promesa de la superfarmacia con medicamentos de todo el mundo mundial no se va a cumplir. La inseguridad tiñiendo de rojo al país porque los abrazos de plano nunca han funcionado y la educación sumida en el caos con eso de la nueva escuela mexicana. Esto, sólo por mencionar algunos de los muchos desastres de esta errada y llamada cuarta transformación.

Municiones

*** Reunido con los senadores de Morena en el marco de su reunión plenaria, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, informó que será el ya próximo 8 de septiembre cuando se presente el Paquete Económico 2024, sin duda, año crucial electoralmente hablando y por eso y de acuerdo a lo dicho por el propio responsable de las finanzas públicas, será un paquete “con objetivos de bienestar ambiciosos, pero asequibles; niveles de inversión pública en infraestructura que no se tenían en México en más de 10 años y, un gasto en protección social que seguirá contribuyendo a reducir el rezago social y la pobreza, como no se había visto en la historia reciente de México”. Por consigna de Palacio Nacional, el secretario Ramírez de la O, hubo de echar flores y más flores a los “elefantes blancos” de López Obrador, cuando dijo aquello de que “los proyectos que se han desplegado en el sur, son el parteaguas de un proceso virtuoso de mayor inversión, empleo bienestar y crecimiento en la región”. Así, el titular de la SHCP, se refirió a la refinería de Dos Bocas, “que permitirá aumentar la producción de hidrocarburos en cerca de 300 mil barriles diarios y contribuir a la autosuficiencia energética del país”. Sí, ¿pero cuándo?, porque hasta donde se sabe, Dos Bocas no ha refinado ni una gota de crudo. Al Tren Maya, que se supone que entrará en operación en diciembre próximo, tampoco lo hizo menos el secretario de la O, hablando de sus bondades cuando ni siquiera se ha inaugurado. En fin.

