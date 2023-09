¡Vaya follón!

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Tras el rompimiento y denuncia de Marcelo Ebrard, y su exigencia de la reposición de las encuestas para elegir al candidato presidencial de Morena, PT y Verde, Mario Delgado y Alfonso Durazo anunciaron a Claudia Sheinbaum como la ganadora de la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, es decir, de la candidatura presidencial del oficialismo para el 2024.

¿Marca esto el destino de la sucesión de Andrés Manuel López Obrador en 2024?

Sin duda.

Sin atender nada de lo exigido por Ebrard, Delgado y Durazo indicaron que el proceso inédito había sido todo un éxito y señalaron que Claudia Sheinbaum ganó por 39.4 por ciento sobre un 25.6 por ciento alcanzado por el ex canciller, 12 por ciento de Gerardo Fernández Noroña, 10 por ciento de Adán Augusto López, 6 de Ricardo Monreal y 6.3 de Manuel Velasco.

Así quedó ungida oficialmente Claudia Sheinbaum como la aspirante presidencial de Morena, PT y Verde para el 2024 y quien hoy recibirá el bastón de mando de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que eso signifique.

Previamente, Marcelo Ebrard hizo lo que la mayoría de los politólogos, analistas y algunos de quienes afirman conocerlo recontra-aseguraron no iba a hacer:

Se rebeló, fracturó a Morena, y rompió en los hechos con el presidente Andrés Manuel López Obrador (quien ideó, impuso y echó a andar este proceso), al declarar inváalido el proceso interno de elección de candidato presidencial luego de que se documentó que el casi 15 por ciento de paquetes electorales contenían alteraciones y violaciones que, a juicio de expertos -dijo-, afectan inevitablemente su resultado final.

Las violaciones y alteraciones denunciadas por el ex canciller, dijo él mismo, provinieron del gobierno de AMLO, Morena y del equipo de Claudia Sheinbaum.

Por todo ello, y por ir en contra del ideal democrático de quienes fundaron Morena, pidió la reposición del proceso.

Su posicionamiento y reclamo lo hizo al filo de las 2 de la tarde de ayer.

Casi de inmediato, Mario Delgado, presidente de Morena, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Político de Morena, salieron a rechazar lo dicho y pedido por Marcelo Ebrard, y reiteraron que como ninguna de las incidencias encontradas afectaba el proceso, sus resultados serían dados a conocer como se había anunciado, a las 6 de la tarde, para ahí informar quién sería el candidato presidencial del oficialismo para el 2024.

Minutos después, policías impidieron que las representantes de Ebrad, las senadoras Malú Micher y Martha Delgado pudieran regresar al recinto del World Trade Center donde se contaban las boletas. Acto seguido, los otros representantes de Ebrard, que ya estaban en las mesas de conteo, fueron echados del lugar.

El lunes y su grupo decidirán su rumbo

Con todos los pasos cumplidos, con la ruptura a cuestas, Marcelo Ebrard anunció que el lunes tendría una asamblea para decidir el futuro de sí mismo y el camino que tomará su corriente.

Advirtió que pase lo que pase en adelante, él estará en las boletas de la presidencial de 2024 con o por fuera de Morena.

Al hacer el anuncio del triunfo de Sheinbaum en el proceso interno de Morena, Mario Delgado y Alfonso Durazo estuvieron acompañados por la ex jefa de Gobierno de la CDMX, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, Manuel Velasco y Ricardo Monreal.

El ausente fue Marcelo Ebrard.

Sus reclamos son:

1) Que se repita la encuesta de Morena. Advirtió que si no se repone el proceso, el proyecto del partido no cumplirá sus objetivos. “No podemos callar contra incidencias, empezando por la encuesta madre de Morena”, señaló.

2) Alto porcentaje de incidencias en la encuesta madre de Morena. Martha Delgado, representante de Marcelo Ebrard, explicó que se cancelaron 14.4 por ciento de las 236 urnas de la encuesta del Centro de Estudios Estadísticos de Morena. “Es un porcentaje muy alto, estadísticamente puede variar la muestra que tiene que ser representativa y ponderada”, dijo y acusó que las otras casas encuestadores también registraron índices de anulación que resulta preocupantes.

3) Sustitución de secciones. La representante de Ebrard acusó que también debilita el resultado de la encuesta la sustitución de nueve secciones de Morena que por alguna razón no pudieron ser encuestadas. “La cantidad de urnas que se han eliminado o no se han considerado, es lo que consideramos que hace que la prueba no sea representativa”, dijo.

4) Ebrard pide reconocer fallas en encuesta de Morena. Tras exponer las inconsistencias de la encuesta, el ex canciller aclaró que no hay fraude en la encuesta, sin embargo, hizo un llamado a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, a reconocer que hubo errores. “Es mejor que digamos a la opinión pública que tuvimos estas fallas a sacar en raja tabla cuando todavía no contamos, no sabemos cuál es el resultado, pero ya sabemos que los porcentajes demuestran irregularidades importantes. No hablo de fraude, sino de incidencias”, dijo.

La fractura está planteada y de eso creo no hay regreso.

