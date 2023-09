Siguiendo el guion

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

El guion fue desarrollado por el propio presidente López Obrador y, de acuerdo a él, se asoman las aristas que pudieran derivarse de la elección de Claudia Sheinbaum como coordinadora de la defensa de la 4T, primero y candidata presidencial de Morena después.

Todo salió de acuerdo a lo planeado, ya que se sabía de la reacción que tendría Marcelo Ebrard al conocerse el resultado de las encuestas.

Ebrard no decepcionó, actuó de acuerdo a lo aprendido con su primer mentor (Víctor Manuel Camacho Solís) e hizo su consabida rabieta, la misma que venía adelantando desde antes de iniciar el proceso de selección de 70 días y después de que fueron aprobadas una serie de medidas por él exigidas.

Marcelo sabía que no sería el elegido y decidió jugar con el guion diseñado desde Palacio Nacional, el que contenía algunas adecuaciones pedidas por el mismo ex jefe de Gobierno del Distrito Federal

Conociendo las reglas las aceptó, sabiendo que contaba con una red de protección en caso de fallar, convenció a muchos personajes que como él militaban en la 4T como salvavidas de flotación, consciente de que cuenta con una última carta debajo de la manga, el MC, del polémico Dante Delgado que le había cerrado la puerta, pero se la vuelve a abrir.

NO CONFÍES EN LOS POLÍTICOS

Marcelo se comprometió con su enésimo partido en que milita, para no bajarse del barco -pasara lo que pasara- y seguir apoyando la 4T, y ahora anuncia que no lo hará, que estudia sus opciones y que el lunes anunciará su nueva decisión. Siguiendo el guión dictado por el viejo lobo político que es López Obrador estableció dos opciones para Marcelo, la zanahoria de un nuevo cargo en que se desenvuelva como coordinador de los senadores de Morena y sus aliados o irse por la otra ruta, la que más le conviene al Presidente, la de participar como candidato presidencial y hasta jugó con eso, con Marcelo de candidato, Xóchitl se iría a la tercera posición. Andrés Manuel sabe que Marcelo no gana fuera de Morena y que irse con Dante le aseguraría el triunfo a Morena y sus aliados, ya que dividiría el voto opositor y garantizaría la victoria de Claudia.

Eso es parte del pacto con Dante y sus seguidores, contar con una tercera vía, que debilite el Frente Amplio por México y su candidata Xóchitl Gálvez.

Dante cuenta ya con los ex priistas que renunciaron recientemente al PRI, sin incluir a Nuvia Mayorga que prefirió enrolarse en la 4T, vía el Partido Verde.

El dueño de la franquicia de MC, había dicho hace unos meses que Marcelo le interesaba, pero había dejado pasar su oportunidad, cuando todo mundo sabía que dar largas a la selección de su candidato presidencial era esperar a Ebrard.

La estrategia de Dante Delgado conlleva el no ganar la Presidencia, pero sí contar con un mayor número de diputados y senadores que le representen mayor dinero al partido, y Marcelo resulta un atractivo para jalar a militantes de otros partidos.

Son muchos los que insisten en que la palabra de un político no es confiable, por lo que recomiendan: No confíes en los dichos de un político y hoy, con estas variaciones se viene confirmando. Claudia es hoy la bandera de la 4T y se da como hecho (con todo y que Marcelo participe) que una mujer gobernará al país a partir del primero de octubre de 2024.

De Adán y de Monreal se sabe que continuará en el proyecto de Claudia, esperando la recompensa prometida, de Fernández Noroña, se menciona que Iztapalapa será su destino y de Manuel Velasco que continuará con su reinado en Chiapas y con su porción de la franquicia del Verde, que se vuelve necesario mantenerlo dentro de la alianza conformada con PT y Morena.

Adán a punto de perder su hegemonía en Tabasco y Monreal sin el cumplimiento de la promesa de ir por la CDMX, son opciones para coordinar la campaña de Claudia y sumarse al eventual gabinete.

ramonzurita44@hotmail.com