Morena implosionó… ¡como el Titán!

Índice político

Francisco Rodríguez

Semisumergido en un océano de lodo, fraudes, chicanadas, trampas y hasta vilezas…

…entre las que se cuentan…

…14.1 % de las urnas anuladas…

…robo de urnas…

…urnas violadas…

…nueve secciones sustituidas…

…filtración de las secciones en dónde se levantarían las encuestas…

…funcionarios públicos —pagados con impuestos de los mexicanos— que fueron representantes de Sheinbaum…

…la selección de presidenciable del Movimiento de Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador implosionó…

…tal cual hace unos meses lo hizo el vehículo subacuático Titán.

Morena, en efecto, sufrió una “implosión catastrófica” debido a un fallo en el diseño y la construcción del proceso de selección de la “corcholata” favorita, Claudia Sheinbaum.

Con ya sólo cinco tripulantes, luego de que no se permitiera el acceso al sexto pasajero, Marcelo Ebrard, el proceso hizo ¡cuaz! en cuestión de milisegundos.

Adán López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández “dejaron de existir” antes de que su cerebro pudiera detectar que sus vidas políticas estaban en peligro. Igual que les sucedió en su momento a quienes abordaron el Titán: Stockton Rush, Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, Hamish Harding y Paul-Henri Nargeolet.

De esta manera, se confirmó que la expedición para ver los hundidos restos de la “democracia a la mexicana” acabó en tragedia.

Tras conocerse el fatídico desenlace, han vuelto a salir a la luz las numerosas advertencias sobre la ausencia de certificados de equidad que recibió el diseñador y constructor López Obrador.

Lo peor es que el diseño autorizado fue alterado por cada uno de quienes participaron en la experiencia.

Sheinbaum hizo lo que le vino en gana con los planos. Y lo peor fue que lo llevó a cabo con la anuencia y hasta con la participación del diseñador. Eso provocó que la nave se inclinara demasiado a la extrema izquierda. Perdió la estabilidad.

López intentó llevar a una pasajera de más y pidió, por eso, que pasaran a recogerla a la desértica Ciudad Juárez. Al no conseguirlo, porque el río Bravo está exangüe, comenzó a repartir codazos.

Monreal se pasó de austero. Y hasta casi llegó a ceder la mitad de su asiento a Ebrard. Como San Ignacio, media nalga en la silla y la otra en el espacio. Velasco acaparó el sistema de comunicaciones con la superficie para que éste solo reprodujera los ¿éxitos musicales? de su esposa Anahí.

Fernández quiso convertir al Titán en un torpedero… en contra del ex canciller Ebrard.

Y éste no dejó de quejarse todo el tiempo del lodo, del fraude anunciado, de las chicanadas, de las trampas y hasta de las condenables vilezas, como esa criminal de colocar una cabeza degollada en su camino…

¡Un desmadre!

Al constructor López Obrador nunca le preocupó la tragedia en la que terminó su experimento: estalló desde adentro y con violencia la estructura de Morena.

¡El proceso implosionó!

Igualito que el Titán.

Ebrard: Tiene un “plan B” desde hace meses

Aunque lo han calificado de ingenuo porque aparentemente creyó que esta vez AMLO sí cumpliría su palabra, cuando todos sabemos que este tipo nunca consuma lo que promete…

…no obstante que dicen que pecó de incauto al presentar semana a semana una relación de gastos infinitamente menor a lo erogado por sus adversarios en la contienda…

…si bien dicen que es candoroso y que va a regresar al redil de López Obrador…

…y hasta lo califican de inexperto por apenas haberse dado cuenta de que Morena es cada vez más como “el viejo PRI”…

…la verdad es que Marcelo Ebrard no tiene un sólo pelo de tonto, como se dice coloquialmente.

Desde hace meses, tal vez hasta años —prácticamente desde que López Obrador alzó el brazo a su “favorita”—, el ex canciller en este sexenio ya tenía un “plan B” preparado ya puesto en marcha y que anunciará el próximo lunes.

Y es que, mire usted, de acuerdo a Alfredo Kantor, coordinador político de la campaña morenista de Ebrard, éste “representa 16 millones de personas de acuerdo a los datos de la encuesta ‘rasurada’ con la que Morena impuso a Claudia Sheinbaum.

“Nadie dijo nunca que esto estaba fácil. “Siempre supimos —continuó Kantor— que íbamos contracorriente, contra la cargada de gobernadores, contra los dineros del gobierno federal y de los programas de Bienestar, que había ilegalidad y que la ‘línea política’ y los excesos del poder estuvieron presentes todo el tiempo.

“Entonces, no hay sorpresas ni debe haber sorprendidos. Así estaba cantado desde hace meses.

Y que, pese a que se sabía que AMLO iba “imponer” a Claudia Sheinbaum, Marcelo hizo un gran esfuerzo y demostró la calidad de político que es y lo que puede representar él para México.

“Marcelo tiene ahora una gran autoridad moral porque le asiste la razón y porque todo mundo sabe que dice la verdad.

“Entonces, esperemos la etapa que sigue.

“Sonríe, ¡todo va a estar bien!

“El lunes definimos el rumbo a seguir”, concluyó Alfredo Kantor en un mensaje vía WhatsApp.

El lunes, empero, sí habrá sorpresas y sí habrá sorprendidos.

¿Marcelo a Movimiento Ciudadano?

No. No lo creo. Dante Delgado no lo dejaría llegar, porque le quitaría el control de la franquicia… y del negocio.

¿Independiente? Tampoco. El plazo para registrarse como tal venció este jueves.

Espere, entonces, la sorpresa.

Indicios

La ahora ya precandidata de Morena es harto descuidada. ¡Ella sí que peca de incauta y hasta de inexperta! Antes de que se diera a conocer el resultado oficial de la “encuestitis” cuatrotera, ella ya mostraba las hojas escritas que leería después al agradecer su “triunfo”. Para lo que dijo, podía haber improvisado. Pero no. Les echó a perder la “sorpresa” a Mario Delgado y a Alfonso Durazo, a quien los sonorenses ya le reclaman que regrese a trabajar a cambio de lo que le pagan. La farsa fue más que evidente. * * * A propósito del “bastón de mando” que Sheinbaum recibió de AMLO, viene a cuento una frase del novelista, cuentista, dramaturgo, periodista e inventor argentino Roberto Arlt: “… la eficacia del bastón en la espalda de los pueblos: La cuestión es apoderarse del alma de una generación… El resto se hace sólo.” * * * Y si de sorpresas hablamos, la del cuarto lugar del ex gobernador de Tabasco y ex titular de Gobernación sí que lo fue. Él y los suyos presumían que cuando menos alcanzarían el tercer lugar, pero fue el diputado Gerardo Fernández quien alcanzó ese sitial en el amañado proceso. * * * Otra sorpresa: De acuerdo con la muy seria encuestadora Indemerc, de los Vicente Licona, padre e hijo, el priísta Enrique de la Madrid Cordero supera en intención de voto al panista Santiago Taboada en la contienda interna para ocupar la candidatura por la jefatura de gobierno de CDMX del Frente Amplio por México, conformado por amplios sectores de la sociedad civil y los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. * * * Enfrente del FAM, la morenista Clara Brugada ya presentó su solicitud de licencia para ser la sucesora de Martí Batres en el cargo. Ella, recuerde usted, llegó por primera vez a la administración de Iztapalapa, interpósita persona: el folclórico Juanito, a quien AMLO obligó a dimitir para que Brugada se llevara las palmas. El impresentable gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, también ya levantó la mano. Y a quien parecer ya se le fue el tren fue al intendente de la corrupta e impreparada policía capitalina, Omar García Harfuch. * * * Ayer se incendió una bodega del IMSS en Azcapotzalco. La fuerza pública impidió que la prensa se acercara a captar imágenes. ¿Pues qué escondían en ese lugar, señor Zoé Robledo? * * * El de Miguel Ángel Mancera ha sido un gran gesto de bonhomía. Pedir licencia en el Senado de la República para que su suplente Juan Pablo Adame presentara una iniciativa y un punto de acuerdo en favor de los enfermos de cáncer. ¡Chapeau! * * * Un ejemplo de publicidad engañosa es la que lleva a cabo la financiera Actinver: Después de que se difundiera que el 28 de agosto el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México le dio un plazo de 3 días a Actinver para reservar mil millones de pesos en su contabilidad, y así hacer frente a la potencial condena decretada en su contra en un juicio mercantil por mil cien millones de pesos a favor de Rafael Zaga Tawil, la institución bancaria señaló mediante un evento relevante a la BMV fechado el 30 de agosto que no había recibido ninguna notificación, lo cual es falso, pues fue notificada a través de su representante legal un día antes, el 29 de agosto. No quiere pagar, aunque en sus infocomerciales se presentan como empresa seria. * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez