Cayó el telón: ¡Claudia vs. Xóchitl!

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Como tantos otros, Valentín González Bautista, ex consejero estatal del PRD en el Estado de México y dirigente de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), hoy senador por Morena, se unió al coro que felicitó a Claudia Sheinbaum Pardo por su triunfo, obtenido en el proceso de las encuestas, como Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Desde el Estado de México, escribió: “Las y los diputados reiteramos nuestro apoyo y nos sumamos a los trabajos para continuar con la defensa de la 4T”.

Ahora todos le rinden pleitesía a Claudia Sheinbaum.

¿Le roi est mort, vive le roi?

En México diríamos “muerto el rey, ¡viva el rey!”

¿Significa que todos los reflectores cambiarán de dirección, fuera de Palacio Nacional o todo seguirá como hasta ahora? Pronto lo veremos.

Entretanto, desde el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, hasta funcionarios, gobernadores y políticos afines a la 4T, le prodigaron felicitaciones a la morenista tras ganar la encuesta y cuyo resultado fue dado a conocer la noche de este 6 de septiembre en un evento no exento de incidentes.

La senadora Malú Micher Camarena denunció haber sido agredida por la policía al intentar ingresar al World Trade Center para revisar el tema de los votos ante las irregularidades que fueron denunciadas en conferencia de prensa por el ex canciller Marcelo Ebrard.

Ebrard, que no estuvo presente durante el anuncio de la ganadora, lo cual sí hicieron Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, está hoy ante un futuro incierto.

Para muchos, por dignidad, Don Marcelo no debería seguir más en Morena, pero la senadora Micher anticipó que seguirán fieles al partido.

Difícil posición la del ex canciller, pues ahora menos que nunca no será objeto de la “gracia del señor” López Obrador, quien en su coloquial estilo dirá: ¡Ya sacaste boleto! En Fernández Noroña tiene además un enemigo que no lo tolera ni lo tolerará.

Esto dijo Noroña de su compañero de partido: “Lamentabilisimo que se preste al golpeteo en contra de nuestro movimiento, lamentabilisimo que gente como Alejandro Alito Moreno y Xóchitl Gálvez salgan a alentarlo”.

Por lo visto, a Ebrard sólo le quedan dos caminos: irse o quedarse en Morena. Si se queda, mal; si se va, peor…

Ahora, el escenario ha quedado listo para que dos mujeres (Claudia, de Morena, y Xóchitl, del Frente Amplio por México) vayan en busca de convertirse en la primera Presidenta de México.

Pero, pero…¿las elecciones podrían ser como en la película Su Majestad, protagonizada por “Cantinflas”?

Recordemos un pasaje de dicha cinta: “Majestad, ¿cómo quieres que se arreglen las elecciones del próximo periodo de gobierno? Me extraña la pregunta. Las elecciones se harán como se han hecho siempre: respetando el voto del pueblo para que gane el que yo quiera”.

Veremos que ocurre en 2024.

Respaldo del PAN a Bárcena

El Senado de la República ratificó el martes de esta semana por unanimidad de 98 votos el nombramiento de Alicia Bárcena Ibarra como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en sustitución de Marcelo Ebrard, aspirante que quedó fuera del proceso interno de Morena para elegir a su candidato rumbo a las Elecciones 2024, que recayó en Claudia Sheinbaum.

Tras la ratificación, el Congreso de la Ciudad de México la exhortó a velar por el respeto y la protección a los derechos fundamentales de los migrantes mexicanos alrededor del mundo y no permitir abusos ni injusticias por parte de autoridades extranjeras.

Raúl Torres Guerrero, diputado local, dijo que ni Morena, ni (Andrés Manuel) López Obrador, ni Claudia Sheinbaum, ahora Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, trabajaron en pro de los mexicanos que viven y trabajan fuera del país y que tienen familiares en la CDMX.

Precisó que una de las principales demandas de los mexicanos que radican en el extranjero es que los consulados y algunas embajadas no satisfacen a las comunidades en diversos servicios que se ofrecen.

“En buena parte se debe a un acotado presupuesto para el servicio exterior por parte de la agenda de la 4T, donde han reducido de manera importante y anual los recursos para atender a los mexicanos y velar por sus derechos”.

Es por ello que el diputado Torres Guerrero dijo que el PAN le da un voto de confianza a la gestión de Bárcena, pero no es un “cheque en blanco”, ya que los resultados en materia de política exterior deben reflejarse en el corto plazo.

Lamentó que mientras Sheinbaum gastó más de 750 millones de pesos en propaganda para su imagen en los últimos años, pagando giras por el país, espectaculares, financiando campañas para candidatos en varias entidades del país y derrochando recursos para Morena, los mexicanos alrededor del mundo han sufrido por falta de apoyos.

