El “Día D” de Marcelo Ebrard

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Carísimo le saldrá a Morena la alianza con PT y PVEM

Su peor error, hacer crecer a fuerza a Fernández Noroña

Hoy es el “Día D” ni más ni menos que para Marcelo Ebrard, pues se supone que tendrá que dar a conocer cuál es el destino para él y sus seguidores, pero especialmente para el ex canciller y los rumores que van y vienen en los corrillos políticos, y que coinciden en la pregunta sobre si el ex secretario de Relaciones Exteriores venderá muy, pero muy caro su amor a Morena, o si acaba por irse, pero a dónde y a trabajar a favor de quién.

Ni la breve gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por países de Centroamérica, a la que por cierto nadie le hizo mucho caso que digamos, ni la entrega del “bastón de mando”, por parte del tabasqueño a la “corcholata” favorita, Claudia Sheinbaum, ni que ésta haya nombrado a Adán Augusto López Hernández como su flamante coordinador de campaña; ni la carrera por la jefatura de la Ciudad de México, que para pronto se desató en el oficialismo, pudieron restarle atención a lo que ocurrirá hoy con el ex titular de la SRE.

En el Consejo Político morenista, que la flamante nueva coordinadora supuso que se llevaría a cabo en un clima de plena unidad, pero como ya se vió, le falló, volvió a invitar a Marcelo Ebrard a la voz de que:

“Depende de él si quiere integrarse. Muchos de su equipo son de Morena y no se sienten representados en otro lado. Pero hay que dejarle las puertas abiertas a Marcelo”.

Y con eso de que el ex titular de Relaciones Exteriores sólo deja en visto a Sheinbaum en su celular, pues esta ya se hartó de que su archienemigo no le haga caso y de que le tenga de estar rogando. “Todos asumamos la tarea de la unidad, se trata de consolidar a nuestro movimiento”, dijo la señora Sheinbaum, pero ni así le hizo caso el ex canciller. ¡Qué tal!

Eso sí, de lo que no se cansa la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es de lanzar loas a quien en días pasados le entregó “el bastón de mando” y de repetir una y otra vez que ella es solo una continuidad del tabasqueño. Y otra cosa, ya empezó a vestirse con vestidos producto de la artesanía mexicana, así lo hizo en el Consejo Nacional, ¿a quién le querrá copiar?

Además, en ese Consejo Nacional en el que Adán Augusto López se estrenó como coordinador de campaña, Sheinbaum Pardo anunció el arranque de los trabajos de Morena rumbo al 2024.

“Lo primero que vamos a hacer es la integración con nuestros partidos amigos de la coalición y, lo segundo, hacer un llamado amplio, pues tenemos que abrirnos, abrir el proceso”.

Y en este punto, bien vale la pena destacar que muy caro, carísimo les va a salir a los del oficialismo incorporar al PT y al PVEM a la alianza que se va a volver a llamar como en el 2018: “Juntos Haremos Historia”.

Uno de los peores errores que cometieron los de Morena, es haber hecho crecer en los recorridos de las “corcholatas” a Gerardo Fernández Noroña, en una jugada que llevaba toda la intención de cobrársela al senador con licencia, Ricardo Monreal para artificiosamente, llevarlo al último lugar en la carrera del “corcholaterío”, posición que no es del todo cierto.

Pero ya sintiéndose lo máximo, el diputado petista participó en el citado Consejo Nacional en el que pidió llamar a una Asamblea Constituyente para un análisis profundo de la actual Constitución, y reiteró que estará a la disposición del movimiento de la Cuarta Transformación. Por aquello de “las nubes”, ¿no?

Pues el supuesto crecimiento de Fernández Noroña, sabrá aprovecharlo muy bien el líder del PT, Alberto Anaya, quien en el pasado, ha sabido cobrar igualmente caros los favores de aliarse con alguien.

En la Cámara de Diputados sucede algo similar -guardada toda proporción- y se supone que en San Lázaro, la flamante coordinadora morenista ya envió a quien será su mano derecha, Adán Augusto López, a hacer el uno dos con el coordinador morenista, Ignacio Mier, para convencer a los diputados afines a Marcelo Ebrard, que calculan que son alrededor de 30, pero se sabe que serían más, para intentar convencerlos a que no se vayan del partido oficial o que finalmente asuman como suya la decisión que llegara a tomar el ex secretario de Relaciones Exteriores.

Pero una vez más se consigna en este espacio, el diputado Mier Velazco ha demostrado en reiteradas ocasiones que dista muchísimo de tener alguna capacidad -aunque sea mínima- para negociar. Ahí está como ejemplo la guerra que ha emprendido el aspirante a la gubernatura de Puebla -que no va a llegar- en contra del Poder Judicial y en específico, en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el diputado morenista ha propuesto extinguir 12 de los 14 Fideicomisos con los que cuenta la Corte en nombre de la “pobreza franciscana”, pasando por alto que el Legislativo no puede así de plano, invadir a otro poder.

Por otra parte, a Morena le urge también allegarse del apoyo de las rémoras que lo han acompañado, para aprobar el paquete presupuestario de 2024, donde las tijeras están metidas a todo lo que da, para dar prioridad a la compra de votos a favor de Morena.

Y eso de que el partido oficial va a conseguir la mayoría simple en el nuevo Congreso que está por venir en el 2024.

MUNICIONES

*** Buen papel despliega la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Recordó que la generación de 1968 en México se vio marcada por este episodio. Específicamente refirió: “¿Ustedes dirán por qué Allende es tan importante para México? Cuando Allende llegó en 1972 nos marcó para siempre porque México venía saliendo del movimiento de 1968 y del Corpus Christi, éste último se registró en el año de 1971 y agregó la también diplomática, “y habíamos jóvenes que pensábamos que era necesario que hubiera más democracia y más apertura, entonces nos tocó muy fuerte Allende a las mexicanas y a los mexicanos. Como se recordará, cuando Marcelo Ebrard dejó la SRE, trajo de Chile a Alicia Bárcena para convertirla en su sucesora y la diplomática fue muy bien recibida en el Senado de la República. La ahora canciller entregó al presidente chileno Gabriel Boric, una copia de la libreta de Gonzalo Martínez Corbalá el entonces embajador mexicano en aquel país, que se convirtió en el salvoconducto para cientos de chilenos, en la que los primeros exiliados escribieron su agradecimiento a México. La original, dijo, será entregada a la familia del ex embajador.

*** Por cierto, el presidente López Obrador y su comitiva asistirán en Chile a la conmemoración del 50 aniversario del Golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet en contra de la nación chilena.

