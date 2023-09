A Andy le urge el fuero

Índice político

Francisco Rodríguez

Independientemente del triunfo o la derrota electoral de la “corcholata” Claudia Sheinbaum —nunca podrá quitarse el mote—, a quien de verdad le urge llegar a alguna de las dos Cámaras del Congreso de la Unión es a Andrés Manuel López Beltrán…

…el junior “político” del sexenio que, por fortuna, está por terminar.

Por eso —y otras cosas más— desdeñó aquella “nada interesada” oferta de Marcelo Ebrard de convertirse en secretario del Despacho Presidencial, en el para entonces ya remoto e improbable caso de que se convirtiera en Presidente de la República.

A Andy no le hubiese disgustado la idea, sólo que ya tenía compromiso con Sheinbaum.

Por ello es que hoy muy seguramente optará por ser próximo senador de la República o, ya de perdiz, diputado federal.

Y no. No porque tenga en la testa las grandes ideas que convertiría en iniciativas de ley para beneficiar, claro, “primero a los pobres”…

…tampoco porque finalmente se haya percatado de que eso de fabricar chocolates y cervezas la verdad, la verdad, no es lo suyo…

… sí, en cambio, porque le urge tener fuero constitucional que lo proteja, ahora que su papi se vaya finalmente a “La Chingada”.

López Beltrán, Andy por el mote con el que se le conoce, ha tenido los brazos metidos hasta los codos en la selección de la candidatura de Sheinbaum, de quien se dice es asesor “político”… o, si usted lo prefiere, correa de transmisión que va de AMLO a Claudia y viceversa.

La cercanía del junior con la que será candidata presidencial cuatrotera es innegable.

Falso de todas falsedades, eso sí, que él hubiese mantenido una relación sentimental con la ex “regenta” de la cual hubiese nacido un niño. Una patraña inventada por los no pocos malquerientes de la llamada Cuarta Transformación.

Lo cierto es que la proximidad entre ambos se ha dado en el redituable terreno de los “bisnes”.

Se ha documentado, por ejemplo, como en diversas convocatorias para llevar a cabo obras con los recursos de los pagaimpuestos de la capital federal se ha condicionado la participación de empresas de individuos que tienen proximidad amistosa y/o sociedad con el segundo de los hijos de AMLO.

Andy y sus amigos se embolsaban dinero público y la “corcholata” favorita obtenía puntos en el ánimo del gran “destapador”.

Negocio redondo, pues…

…que debe ser penado no sólo por el tráfico de influencias…

…también por el de enriquecimiento inexplicable.

¡Por eso es que a Andy le urge tener fuero!

La banda de los “sin calcetines”

Pero Andy ha traficado y aún trafica su influencia como el hijo “político” del Presidente no sólo en el gobierno de CDMX…

…lo ha hecho y hace en otras entidades de la República y en no pocas dependencias del gobierno federal.

Fue en este espacio en donde por vez primera se dio cuenta de algunos de los negocios del junior, principalmente en el ámbito de los combustibles.

Uno de ellos, la importación ilegal —contrabando— de gasolina y diésel, empleando duplicados de permisos originales, una y otra y otra vez, contando para ello con la complicidad de fruncionarios a modo dentro de los órganos constitucionales autónomos del área.

Otro, el del cobro fast track de facturas de Pemex y de otras muchas dependencias que siempre están en deuda con sus proveedores de obras y de servicios.

Así, por ejemplo, a fines de octubre de 2021, usted seguro leyó aquí Andy López y los sin calcetines , donde se detalla como es que los miembros de su banda “Tienen entre 25 y 35 años. Visten como lo hacían ciertos jóvenes… hace dos décadas. Camisas vistosas, al estilo de las que en el siglo XX diseñara Versace. Pantalones de brincacharcos que permiten observar que el portador no usa calcetines y que calza sus choclos Ferragamo “a rais”.

“Son dos, tres, a veces cuatro. Siempre citan a los clientes en restaurantes de moda y, claro, de mucho postín.

“Las cuentas, al final, son de cinco cifras más algunos centavos.

“Y es que piden champagne. Varias botellas del espumoso. Eso, como aperitivo, pero también para acompañar los platillos y el postre, claro está.

“Así, entre sorbo y bocado dicen poder arreglar cualquier problema con el gobiernito de la que, ¡oh ilusos de nosotros!, todavía llaman Cuarta Transformación…

“… desde licitaciones que pueden ser ‘a modo’ para que gane el cliente y ellos, por supuesto, se lleven su comisión…

“… hasta cobros de facturas multimillonarias a Pemex —por ejemplo— que sólo a través de ellos culminan con una transferencia electrónica en la que ya están descontados los ‘honorarios’ —la tajada del pastel, pues— de quienes dicen ser no sólo amigos sino ¡representantes de Andrés Manuel López Beltrán!, vástago de usted ya se imagina quién.

“Comisiones, ‘honorarios’ o tajadas del pastel hasta del 30 por ciento del contrato o del cobro.

“Y en época de sequía económica…

“…con los grifos de la Tesorería de la Federación cerrados…

“… los clientes aumentan.

“Para ganar licitaciones…

“…para que los ayuden a cobrar adeudos.”

Está de más repetir que estos jóvenes son harto exitosos. Y todo porque dicen ser amigos de Andy. Sus socios, además,

Pero como no hay crimen sin castigo…

…y peor si gana a Morena la oposición…

…a Andy le urge tener fuero.

Incluso por si se le llegara voltear la “corcholata” Sheinbaum —remember Raúl Salinas de Gortari—, como muchos le advirtieron ya.

Indicios

Cada vez circulan más y más informaciones provenientes de la Auditoría Superior de la Federación que pintan como desastrosa la gestión del oaxaqueño David Colmenares al frente de ella. Ya en ocasiones anteriores las diputadas federales María Elena Pérez-Jaén (PAN) y Adela Ramos (Morena) han denunciado la parcialidad del titular de la ASF que no oculta estar entregado a la 4T a través de múltiples compromisos de nepotismo y, no lo dude, quizá hasta financieros. Estos días tuvo gran repercusión un post, en X, firmado por “Ciudadanos Alertadores”, en el que se describen la serie de barbaridades que suceden al seno de las instalaciones de la Auditoría. Lo que no mencionan es que también se ha convertido en una suerte de “fumadero de opio” en torno al director general del gasto federalizado, Aureliano Hernández Palacios Cardel —nieto del prestigiado abogado veracruzano del mismo nombre, Aureliano Hernández Palacios—. Ahí los dealers tienen un gran negocio. Y esos pobres adictos parecen no tener salvación. De nada de ello se da cuenta Colmenares quien, dicen, muy de vez en vez se presenta en sus oficinas ¡sólo a descansar! * * * ¡Santas precandidaturas, Batman! Y ahora que Omar García Harfuch renunció a la intendencia de la ineficaz y corrupta policía capitalina, ¿quién podrá defendernos?, como inquiría aquel antihéroe de ficción. Recuerde usted que el nieto del general Marcelino García Barragán e hijo de don Javier García Paniagua fue llamado allá por octubre del año pasado “el Guardián de la Ciudad” por el adulador de los poderosos en turno, Jesús Sesma, diputado local por el Verde. Y más todavía, pues le dijo que los “creadores de las series de superhéroes basarían en usted la creación de un nuevo superhéroe”. La ciudad está indefensa… como siempre, jajajajaja. * * * Ahora a ver cómo nos va con Robin, Pablo Vázquez Camacho, quien el sábado tomó posesión de la titularidad de la SSC de CDMX. * * * Los malabares están de moda. Bastó con asomarse este fin de semana a los escritos de los textoservidores cuatroteros para leer que el proceso de selección de la “corcholata” favorita fue un éxito, pero con trampas; que sí, que fue disparejo porque Sheinbaum comenzó dos años antes, pero que sí, que claro que fue transparente y exitoso… y así, muchas más contradicciones en un mismo escrito. Todo por quedar bien con YSQ, aunque a duras penas lo consigan. ¡Con esos defensores…! * * * La verdad, la verdad, no tienen madre los cuatroteros encabezados por AMLO: Presentar un presupuesto de egresos para 2024, construido con los impuestos que pagamos todos los mexicanos —hasta los más pobres— y con un sustancial incremento de la deuda pública, en el que se disminuyen sustancialmente los recursos públicos para el rubro de la salud y entregar una cantidad superior a la Defensa Nacional para la construcción del polémico Tren Maya es, repito, ¡no tener madre! Los legisladores guinda lo aprobarán “sin cambiarle ni una coma”, but of course. * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez