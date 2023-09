Xóchitl, la candidata con “apoyos”

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Buena suerte, carisma y buena prensa

Los hechos indican que la senadora Xóchitl Gálvez no sólo cuenta con los más importantes, experimentados y amplios apoyos de manejo de medios e imagen —sobre todo de redes sociales—, sino que cuenta con “buena suerte”, su carisma y ahora buena prensa junto con la abierta y poderosa operación político-electoral de los partidos más experimentados y con mayores redes de maniobra electoral en México.

El pasado fin de semana quedaron, sin duda, sellados los destinos de ella y de Claudia Sheinbaum, como candidatas del Frente Amplio Opositor y de Morena-AMLO, PT y Verde.

Y si la premisa del filósofo Ortega y Gasset es cierta, de que origen es destino, pues la hidalguense ya lleva ventaja ganadora.

Así, mientras la senadora Gálvez arrancaba con un acto absolutamente ciudadano, masivo, en el Ángel de la Independencia y continuaba luego con un encuentro muy concurrido de empresarios y otros líderes en el encuentro anual de Líderes Mexicanos, para continuar después con una exhibición de fuerza y posicionamiento en la Cámara de Senadores, desde cuya tribuna y escaño vapuleó duramente al presidente Andrés Manuel López Obrador, para cerrar el fin de la semana con un acto masivo de cuadro intermedios y cúpulas priístas en el Plutarco Elías Calles de la sede nacional del Tricolor.

Una semana en la que no desaprovechó ninguna de las tribunas periodísticas para responder los cuestionamientos más duros, las dudas más frecuentes y para delinear cuáles serían sus objetivos más importantes de ser la triunfadora en el 2024 y convertirse así en el principal centro de atención para la prensa mexicana e internacional.

En este espacio sólo tuvo un contendiente: el ex canciller Marcelo Ebrard, quien fue el otro centro de atención, luego de que el miércoles se salió del proceso de selección del candidato presidencial de Morena, PT y Verde denunciando violaciones graves, corruptelas, uso de instituciones, recursos y programas sociales para beneficiar a Claudia Sheinbaum y exigir la reposición del proceso.

Nadie dentro de Morena y otros partidos le hizo caso alguno, ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo llenó de halagos públicos, pero no de respuestas a sus reclamos.

Ebrard, igual que la senadora Gálvez, no desatendió la llamada de ninguno de los medios informativos que lo buscaron para expresar sus quejas, y advertir que hoy, lunes 11 de septiembre, daría su posicionamiento final sobre su decisión de abandonar o no Morena e irse o no por otro partido o fuerza como candidato presidencial en el 2024.

Luego de los halagos de AMLO, todos dentro de Morena y el entorno de la ya candidata presidencial Claudia Sheinbaum dijeron que lo buscarían e intentarían evitar su fuga hacia otra fuerza. Pero ninguno de ellos habló de atender el principal reclamo de Ebrard, el de reponer el proceso para la selección del candidato presidencial.

Por el contrario, todo en ese entorno siguió adelante. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró cerrado el proceso y el jueves por la noche, en un evento casi íntimo, al que asistieron gobernadores y gobernadoras de Morena, dirigentes del partido y los otros 4 aspirantes perdedores —Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López y Manuel Velasco—, a las puertas de un restaurante cercano a Palacio Nacional le entregó su bastón de Mando a Claudia Sheinbaum, transfiriéndole así sus supuestos poderes meta políticos para que ella en adelante decida la designación de candidaturas, designaciones y ajustes de Morena y su equipo y en su entorno como candidata presidencial del oficialismo.

Esta transmisión de “mando” fácticos llevó a Sheinbaum a encabezar el fin de semana un encuentro de dirigencias de Morena, donde ella prometió atender todas las peticiones y reconocer todos los méritos de todos los que pudieran sentir que Morena debe postularlos a algo, candidaturas o cargos en el gobierno.

Cerrada a dar entrevistas y participar en espacios de radio, con un mensaje harto conocido por ser una copia de los temas de las mañaneras de AMLO, Sheinbaum vio pasar galopando a toda carrera a la senadora Gálvez, quien todos los días se despachó con todo en estos medios para convertirse en el personaje con mayores promedios de penetración y presencia o actuación también en redes sociales.

Hoy gracias a ello, los postulados, historias, dichos, anécdotas y propuestas de la hidalguense comienzan a ser conocidos y comentados a nivel de los habitantes de las diferentes regiones del país.

Y esto apenas comienza, ya que el 7 de septiembre fue el arranque formal, legal, del proceso electoral de 2024 que tiene como joya de esa corona la elección de un nuevo o primera Presidenta de la República pero que incluye 9 gubernaturas —dentro de las cuales la más importante es, sin duda, la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con sus 16 alcaldías—, la renovación de 31 congresos estatales —sólo quedará vigente el de Coahuila—, y presidencias municipales en 30 estados —solo continuarán los de Veracruz y Durango—, y miles de regidurías.

Serán un total de 20 mil 260 cargos de elección, el mayor número de candidaturas en juego en la historia del país.

En esa elección podrán participar 98 millones de mexicanos —8 millones más que en 2018—, quiénes votarán en más de 170 mil casillas que se desplegarán en todo el territorio y que serán atendidas por cerca de 2 millones de mexicanos capacitados por el INE para evitar fraudes y denuncias sin base.

Hoy, en esta contienda va adelante la senadora Xóchitl Gálvez, quien se mueve con toda la soltura y el apoyo de la más importante estructura y experiencia electoral del país, la que integran las redes y grupos de operadores del PRI, PAN y PRD en todo el territorio.

Eso ocurre mientras que Morena, PT y Verde no cuentan con esos operadores porque el partido oficial no tiene siquiera un mando formal en 16 estados y el PT y el Verde son fuerzas con representación en apenas una decena de estados.

Ya veremos cómo se desenvuelven ambas fuerzas en los próximos 10 meses hasta el día de la elección, el 2 de junio de 2024.

