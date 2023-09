Guerra de inteligencia por la Presidencia

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Claudia, inteligencia emocional

Xóchitl inteligencia artificial

Andrés, selecciona a su “hermanita política”

PRI, PAN y PRD, usan análisis social

Hoy, el día de Ebrard

La última chela del refri

Alito y Marko, abren sus puertas

Adán Augusto, el “plan B”

García Harfush a la CDMX

Taboada, el contrincante

Monreal, ataque sin piedad

Toyota, autos eléctricos

Nunca he podido concebir cómo un ser racional podría

perseguir la felicidad ejerciendo el poder sobre otros

Thomas Jefferson (1743-1826) Político estadounidense

La principal diferencia entre la designación de Claudia Sheinbaum como candidata de Morena a la Presidencia, por la línea directa del presidente López Obrador, y la de Xóchitl Gálvez, por la alianza Va por México, es sencilla: Claudia fue producto de la inteligencia emocional y Xóchitl, mediante el uso de inteligencia artificial y el uso de sofisticados algoritmos, que analizaron su vida, especialidades académicas y habilidades de liderazgo. No sólo de ella, sino de todos los aspirantes.

El hecho de que AMLO haya hecho uso de su inteligencia emocional, no significa que Claudia sea una mala opción. Es doctora en ciencias y le ha demostrado lealtad. El electorado será el que elija la opción que más le convenga.

El mundillo político se cimbró el fin de semana y hoy será el día clave para que se definan estrategias oficialistas y de oposición. Ebrard podría definir la elección presidencial, en caso de salirse de Morena, donde sus militantes de desmoralizarían. La puerta de MC la tiene abierta, pero además la del PRI y el PAN. En estos últimos, en un gobierno de coalición tendría mejores oportunidades él y su equipo.

Si se va de guinda, iniciarán negociaciones con la oposición. Le convendría más al carnal estar con Xóchitl. Alejandro Moreno, Alito, y Marko Cortés le abren la puerta a él y a sus equipos. Mejores condiciones de negociación y más opciones de chamba. Cuatro logos en coalición en la boleta, impactaría al electorado.

El viernes, Xóchitl Gálvez recibió el apapacho de las fuerzas vivas del PRI, en el auditorio Plutarco Elías Calles. Delegados, funcionarios, ex gobernadores y priistas clave en la estructura de ese partido, le mostraron a la virtual candidata opositora. Resucitaron las estrategias, en algunos casos casi olvidadas, de un partido que tuvo el poder durante 80 años.

Demostraron que siguen vivos, con una estructura social y electoral sólida y efectiva, en la movilización de masas, que puede competir con el oficialismo.

Morena lo aprendió. Se llevaron del tricolor a mapaches, roba urnas, especialistas en acarreo y, sobre todo, en cómo repartir recursos públicos para mantenerse en el gobierno. No soy cínico, pero tengo que reconocer que así actuaron y actúan los partidos que tienen el control de la Presidencia de la República. Es inmoral, aunque efectivo.

En el PRI, esperan a Marcelo y a Ricardo Monreal, con los brazos abiertos. Son los hijos pródigos. Marcelo iría de la mano de Ricardo Monreal en caso que no le dieran la pre candidatura para el gobierno de la Ciudad de México, misma que está guardada para un alfil de Claudia, Omar García Harfuch.

Otra información fue la designación de Adán Augusto López como coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum. El tabasqueño es hombre de confianza, no todas, del presidente López Obrador. En caso que pudiera faltar la candidata del oficialismo, ya sea por renuncia o por cualquier otro caso inesperado, él ocuparía el puesto y posiblemente podría convertirse en Presidente de la República.

A partir de hoy, también, Jorge Emilio González y Manuel Velasco podrían definir su situación política en base a quien le proporcione mejores posiciones tanto en el Congreso, como los 31 Congresos estatales en disputa en este periodo electoral y las nueve gubernaturas. Jorge Emilio y Velasco tienen más herramientas de negociación.

Otro partido que toma ventajas, luego de la famosa encuesta que promovió López Obrador, es el PT. Con el fin de tratar de menospreciar a Ricardo Monreal o mandaron al último lugar. Inflar la figura de Fernández Noroña y colocarlo en 4º lugar encarece la repartición del botín… perdón de las posiciones administrativas. Alberto Anaya pedirá mucho más.

En el proceso preelectoral, el partido de Mario Delgado es el que, al final de cuentas, perderá más.

PODEROSOS CABALLEROS

GIBRÁN A MC: Hoy un académico que durante la campaña presidencial del 2018 apoyó a Morena fue Gibrán Ramírez. Hoy se anunciará oficialmente su anexión a MC. Una señal de la partida de miles de morenitas a partidos opositores. *** GARCÍA HARFUCH: Al dejar la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch se perfila como el candidato oficialista para la CDMX. Estará en el equipo de Claudia Sheinbaum, el considerado la mejor carta de Morena. Se enfrentará al alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

TOYOTA: Hoy se conmemora el Día Mundial del Auto Eléctrico. La transición de motores de combustión de combustibles de origen fósil, contempla tecnologías como los híbridos eléctricos, los híbridos eléctricos conecta hables, 100% de batería eléctrica y los eléctricos de Zelda de combustibles basados en hidrógeno. Para Luis Lozano, líder de Toyota México, es fundamental que el país no caiga en el falso debate al que otros países se han enfrentado: la discusión sobre las tecnologías para automóviles. No se han enfocado al objetivo de reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, lo más rápida posible. Y tiene razón. Para ello, necesitamos enfocarnos en las tecnologías que están a nuestro alcance y desarrollar aquellas que nos harán llegar más rápido al objetivo de un planeta limpio.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos