Adiós y que te vaya bien

Triple Erre

Francisco Reynoso

Descanse en paz

el extraordinario artista,

músico y amigo, Benito Castro.

Las puertas de Morena están abiertas, anunció CLAUDIA SHEINBAUM.

Evidentemente el mensaje de la nueva coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y futura candidata presidencial fue para MARCELO EBRARD.

Y debe entenderse bien. Porque si el ex canciller, al menos hasta ayer por la mañana, seguía dentro de Morena, significa que las puertas están abiertas para que se vaya en el momento en que le plazca.

La definición que dijo EBRARD anunciaría ayer, resultó otro espérame tantito… ya me voy, ya me voy, pero detenme si quieres que me quede. MARCELO dijo que esperará a que Morena resuelva sobre si impugnación para tomar una decisión sobre su futuro, en el entendido de que no habrá cambios ni en los resultados ni en el resolutivo que declaró triunfadora de las encuestas a la SHEINBAUM.

Porque cuando MARCELO se dio un nuevo plazo, el Consejo Nacional de Morena, presidido por ALFONSO DURAZO, ya había entregado la constancia de mayoría a CLAUDIA y se había formalizado su triunfo.

Así pues, quienes pensaban que las denuncias, protestas y el berrinche de MARCELO eran parte de un guion escrito por LÓPEZ OBRADOR, se equivocaron. Sugerían que la estrategia de LÓPEZ llegaría hasta que MARCELO acepte ser candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia para restarle votos a XÓCHITL GÁLVEZ. Pues no, no fue así. El berrinche de MARCELO es real. Tanto que se irá de Morena para encabezar un proyecto político sin que le impida llegar a un arreglo con DANTE DELGADO y sea candidato naranja a la presidencia de la república.

Hace agua el FAM

La cúpula del PRI recibió en el auditorio Plutarco Elías Calles a XÓCHITL GÁLVEZ. A nombre de los priistas del país, ALITO MORENO prometió a la próxima candidata presidencial: “Nos vamos a romper el alma por ti”.

El cónclave tricolor evidenció la pobreza que padece el otrora partidazo invencible. Asistieron “ALITO” y CAROLINA VIGGIANO, secretaria general del CEN; los gobernadores de los dos estados que le quedan al PRI: MIGUEL RIQUELME y ESTEBAN VILLEGAS, de Coahuila y Durango; el gobernador electo de Coahuila, MANOLO JIMÉNEZ; los ex presidentes del partido: MANLIO FABIO BELTRONES y CÉSAR CAMACHO y la candidata perdedora del Estado de México, ALEJANDRA DEL MORAL.

Las ausencias fueron muy evidentes. No estuvieron BEATRIZ PAREDES ni ALFREDO DEL MAZO.

La duda que rodea a XÓCHITL y su equipo, encabezado por SANTIAGO CREEL, es si la militancia del PRI, toda, jugará limpio y apoyará a la senadora panista en la contienda de 2024. O simulará respaldo, lealtad y, subrepticiamente, jugará con el equipo de enfrente.

Justificada expulsión

LA EXPULSIÓN del PRI del gobernador del Estado de México, ALFREDO DEL MAZO, que promueve “ALITO” MORENO estaría plenamente justificada. Porque no tendrá como argumento el que haya recibido al presidente LÓPEZ en su sexto y último informe y lo llenara de elogios que sonaron a lambisconería; si LÓPEZ fuera Presidente de todos los mexicanos y promoviera la convivencia fraterna y civilizada sin distingo de partidos, ideologías y credos, la sumisión de DEL MAZO se tomaría como civilidad política y respeto institucional, no como búsqueda vulgar de impunidad. La premisa de “ALITO” y sus compinches del CEN sería que DEL MAZO entregó la plaza a Morena y a LÓPEZ y operó para que el priismo le jugara las contras a ALEJANDRA DEL MORAL, candidata de la alianza PRI-PAN-PRD y la maestra DELFINA GÓMEZ pudiera llegar tranquilamente al Palacio de Gobierno de Toluca.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

