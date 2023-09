“Esta ya es una elección de Estado”: Xóchitl Gálvez

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Para la candidata presidencial de la oposición, la senadora Xóchitl Gálvez, el acoso que ejerce el presidente André Manuel López Obrador y su entorno partidario en su contra ya contiene todos los elementos de una elección presidencial de Estado.

Hoy, como Daniel Ortega, Hugo Chávez o Nicolás Maduro lo han hecho y hacen con sus adversarios, a ella, AMLO y Morena pretenden demoler su casa ubicada en una colonia clase media, no residencial o fifí, por supuestamente no contar con uso de suelo.

Y al amenazarla con la demolición, en un desplegado público, dieron a conocer todos los datos de su vivienda exponiéndola así a ella y a su familia a los radicales del lopezobradorismo y la 4T por lo cual responsabiliza al presidente López Obrador de lo que le pase a ella o a sus hijos y marido, o demás familiares.

“Él es el director de esta orquestación”, denuncia.

Hoy todo eso, afirma, es ya “una elección de Estado. El fondo de todo esto es, dice, “que estamos subiendo en las encuestas y eso los tiene muertos del miedo… no encuentran cómo bajarme de la candidatura, están muertos del miedo, apanicados.

“Ya me mandaron a todos sus voceros, a los gobernadores, al de Oaxaca, al de Sonora y pues me van a echar montón. Eso solo demuestra que la orquesta de la 4T es dirigida desde Palacio Nacional.

“Hoy (ayer), el presidente me vuelve a mencionar en la mañanera, ya sabe que tiene una restricción y es él quien está operando esta orquesta, es real.

“Lo que está en juego es el poder y el Presidente se va a querer imponer a como dé lugar… no importa si es a las malas, en forma inconstitucional, con violencia…

“Miren, es claro: Las dictaduras empiezan por quitarle su hogar a los opositores. Si no pregúntenle a Daniel Ortega, que hace unos días le quitó a la escritora Gioconda Belli su casa.

“Yo estoy segura que si tiran mi casa millones de mexicanos me van a abrir la suya. Pero mi casa está dentro de la ley. Todo certificado por 2 notarios … se construye en tiempos de Víctor Hugo Romo como delegado de la Miguel Hidalgo y yo compré en preventa, no soy la constructora. Todo está documentado en el Registro Público de la Propiedad… y sí, la ley sí es la ley para mí… y los reto a que la demuelan”, subraya.

Su casa, insiste a lo largo de la entrevista realizada en el Senado y explica: “es legal, la compré a un precio legal y con un crédito bancario… no es como la casa gris de Houston…”.

Lo que tienen, insiste, “es miedo y me están inventando delitos que no cometí. Aquí no hay conflicto de interés, el uso de suelo es legal. Romo (quien la sucedió en la delegación Migel Hidalgo, de Morena, es uno de quienes la han acusado sin fundamento, alega), pedía moches para entregar esas terminaciones de obra”. Y da datos de muchas obras y sus direcciones para que se compruebe lo que afirma.

Pero los periodistas insisten: ¿Su empresa familiar recibió algún tipo de contrato por parte de la constructora que realizó la casa en la que usted vive hoy?

—“¡No!”.

—¿Va a responder jurídicamente?

—“¡No!”.

Y agrega:

“… no tengo nada ilegal en mi vida, yo soy una mujer honesta, trabajadora y valiente, y la verdad es que este gobierno me tiene miedo, me quiere intimidar… parece increíble que se apaniquen tanto con las encuestas.

“¿Por qué no hablamos de la responsabilidad de Claudia Sheinbaum en el Colegio Rébsamen?, ahí sí su ineptitud mató a 26 personas porque el Programa de Protección Civil depende de la delegación, y en dos años como delegada no clausuró ese colegio.

“¿Por qué no hablamos del Metro?, donde murieron 26 personas por ineptos, porque no le dieron mantenimiento. ¡Ah!, ahí sí el gobierno no ve, ¿verdad?, y se está fijando en una casa de clase media que tengo con qué comprar y acreditar cómo la compré… ¡les voy a ganar!”, concluye.

Vía para nombramientos en el Senado

El morenista chiapaneco Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que existe ya una ruta legislativa para avanzar en los temas más urgentes, entre ellos unos 100 nombramientos que el Senado de la República tiene pendientes.

De acuerdo a todos los coordinadores parlamentarios, dijo, en las dos sesiones que se realizan semanalmente en el Senado, se abordarán asuntos específicos por separado: la aprobación de dictámenes y la exposición de iniciativas.

Entre los dictámenes que se tramitarán los martes, no habrá posicionamientos pues ya contarían con acuerdos unánimes a fin de tener un rendimiento legislativo adecuado.

La exposición de iniciativas y pendientes se harán los miércoles para sacar adelante los 100 nombramientos que el Senado de la República tiene pendientes.

Adelantó que el próximo martes, 19 de septiembre, se comenzará con el nombramiento relativo al Consejo de la Judicatura Federal.

De los otros pendientes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el presidente de la Jucopo refirió que las bancadas del Senado continúan con los diálogos para llegar a un acuerdo.

