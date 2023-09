López Obrador pide evitar campaña de linchamiento contra Xóchitl Gálvez

Llama a no utilizar la picota ni el marro

Conminó a “verlos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”

Ante la exigencia de Morena en la Ciudad de México de demoler el departamento de la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, ante supuestas irregularidades, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a no replicar las prácticas de las campañas de “linchamiento” como las que él padeció, por lo que pidió no usar el marro para destruir nada.

Sin mencionar directamente a la senadora panista, expresó que “están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos y que hay que destruir la casa de quien es representante (del frente opositor). No, ni quemar libros, ni utilizar la picota ni el marro para destruir nada”.

La polarización en el país se presenta en el llamado “círculo rojo”, donde hay confrontación debido a los procesos electorales, pero la población “está en otra cosa” y tiene buen humor, sostuvo este jueves el presidente en su mañanera en Palacio Nacional.

Conminó a “verlos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”. Y al recordar que en distintas televisoras llegaron a compararlo con Hitler y Stalin, agregó: “Nosotros no debemos, sería ir en contra de nuestros principios, hacer lo mismo. No debe haber campañas de linchamiento porque nosotros padecimos eso”.

López Obrador refrendó que no es partidario de la ley de diente por diente y ojo por ojo, “porque así no se resuelven las cosas, y siempre digo que nos quedaríamos chimuelos o tuertos todos, creo más en el amor al prójimo”.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que la población “está contenta, hay un buen humor colectivo, social, no hay un mal humor en el pueblo. La gente está contenta, esperanzada, feliz en México. Lo constato casi a diario”.

Como muestra, pidió presentar un breve video grabado ayer, a su llegada al poblado de China, Nuevo León, donde está la presa El Cuchillo. En las imágenes se aprecia el momento en que camina al lado de una escuela, donde los estudiantes se acercan a la malla perimetral, desde la que comienza a corear “presidente, presidente”.

Insistió que es un ejemplo de “lo que hay en los pueblos de México”, mientras que “en lo que llaman la clase política, que es otro mundo, es distinto, lo que es el llamado círculo rojo, es otra cosa. Ahí es donde hay confrontación”.

Al vincular dicha efervescencia con los procesos electorales y la democracia, apuntó que “no hay que alarmarnos” y “no generalizar cuando se dice que se polariza. No, es arriba” en cambio “el pueblo está en otras cosas”.

En el círculo político es donde, “como es natural, hay confrontación, pero todo se va a ir serenando”. Pese a la cercanía con las próximas elecciones, reiteró que hay que serenar los ánimos y no enrarecer la vida política.

AMLO asiste a la toma de protesta de Delfina Gómez en Edomex

El presidente López Obrador reiteró este jueves la invitación a la población para que acuda este viernes 15 de septiembre, al Zócalo de la Ciudad de México para los festejos patrios.

Recordó, además, que acudiría a la toma de protesta de Delfina Gómez como gobernadora del estado de México.

Al inicio de su conferencia de prensa matutina, invitó nuevamente a la población a asistir al grito de independencia y “grita viva México, nuestro México lindo y querido”, al que convocó a que acudan con toda su familia.

“Hay tranquilidad y seguridad, puede venir toda la familia. Es muy bueno que vengan los niños para que no dejen de asimilar, de internalizar la importancia de nuestra independencia como país, nuestra soberanía”, expresó.

A la vez, detalló que la fiesta cívica iniciará por la tarde con la presentación de cerca de mil niñas y niños de todo el país, de semilleros creativos que representante todo México y vienen desde los pueblos más apartados. Detalló que será durante esta presentación cuando se incorpore Yahritza y Su Esencia. Enseguida, pidió que se proyectara en la pantalla uno de los videos de la agrupación.

Estarán de las 7 de la noche hasta las 22:00 horas, continuar con Grupo Frontera de 10 a 11 de la noche.

En tanto, la ceremonia del grito de independencia será a las 11 de la noche, tras lo cual seguirá la fiesta” y la presentación del grupo

López Obrador apuntó que, además, la Lotería Nacional realizará mañana la rifa de la casa oficial en Cancún, cuyos recursos se usarán para la construcción de un hospital del IMSS Bienestar. Como parte del sorteo también se rifará un palco en el estadio Azteca.